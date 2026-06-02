Anh chàng Hàn Quốc bị nhầm là trai Nam Bộ vì nói tiếng Việt quá giỏi

Nói tiếng Việt như người bản xứ, thoải mái nhậu và hát karaoke cùng gia đình bạn gái, Kim Jun Tae khiến nhiều người bất ngờ với mức độ hòa nhập với văn hóa Việt Nam.

Chàng trai Hàn Quốc kể chuyện nhậu ở Việt Nam Không chỉ nói tiếng Việt lưu loát, Kim Jun Tae còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi hòa mình vào những cuộc nhậu và hát karaoke cùng gia đình bạn gái như một người Việt thực thụ.

Đầu tháng 5, đoạn video ghi lại cảnh Kim Jun Tae (sinh năm 1990, người Hàn Quốc hiện sống ở TP.HCM) về thăm nhà bạn gái ở Vũng Tàu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, chàng trai nói tiếng Việt lưu loát, cùng gia đình bạn gái ăn uống, trò chuyện và hào hứng cầm micro hát karaoke.

Nhiều dân mạng nhận xét nếu không nghe Jun Tae tự giới thiệu mình là người Hàn Quốc, họ tưởng anh là một anh chàng sinh ra ở miền Nam Việt Nam.

Thích nhậu, hát karaoke

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Jun Tae cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất trong những lần tham gia các buổi gặp mặt gia đình ở Việt Nam chính là sự gần gũi và không khí gắn kết giữa mọi người, đặc biệt qua các bữa nhậu, sở thích hát karaoke.

Theo anh, văn hóa ăn uống rồi tiếp tục đi hát karaoke vốn phổ biến tại Hàn Quốc nên không quá xa lạ. Tuy nhiên, hình thức giải trí này ở xứ sở kim chi hiện nay không còn thịnh hành như trước.

"Bên cạnh những điểm tương đồng, văn hóa nhậu của hai nước vẫn có nhiều khác biệt. Ở Hàn Quốc, các buổi nhậu thường gắn với công việc hoặc những cuộc gặp gỡ theo nhóm. Mọi người cũng khá chú trọng các quy tắc ứng xử như rót rượu bằng hai tay hay thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi", anh chia sẻ.

Ngược lại, những buổi nhậu tại Việt Nam mang đến cho Jun Tae cảm giác thoải mái và cởi mở hơn. Mọi người trò chuyện tự nhiên, không khí luôn sôi nổi và đề cao sự kết nối giữa bạn bè, người thân.

Điều khiến Jun Tae ấn tượng nhất là sự hiếu khách của gia đình bạn gái. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được sự thân thiện và chân thành từ mọi người. Dù còn xa lạ, ai cũng chủ động bắt chuyện, hỏi han và quan tâm để anh không cảm thấy lạc lõng.

"Tôi nghĩ không phải vì tôi là người Hàn Quốc mà đơn giản vì họ vốn là những người tốt bụng, cởi mở như vậy", Jun Tae nói.

Jun Tae trong chuyến thăm nhà bạn gái ở Vũng Tàu.

Trong mắt chàng trai sinh năm 1990, người Việt Nam rất thân thiện, dễ gần và dễ kết bạn. Đây cũng là điều khác biệt so với cuộc sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là ở Seoul - nơi nhịp sống luôn hối hả và nhiều áp lực.

"Mọi thứ ở Seoul vận hành rất nhanh. Nhiều lúc mình cứ mải chạy theo công việc và cuộc sống mà quên mất rằng xung quanh còn có những người yêu thương mình, những điều quý giá hơn cả tiền bạc", anh bày tỏ.

Trong quá trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Jun Tae còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là những người đến từ miền Tây, miền Nam.

"Tôi quen rất nhiều người Việt đến từ khắp nơi. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng về quê hương của họ. Chính những câu chuyện đó giúp tôi hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam", anh kể.

Sẽ lấy vợ người Việt, sống ở Việt Nam

Việt Nam không phải là điểm đến xa lạ với Jun Tae. Anh đã đặt chân đến đây từ những năm còn học cấp 2 và dành một phần tuổi trẻ của mình để lớn lên trên mảnh đất này.

Thời điểm đó, cha Jun Tae sang Việt Nam kinh doanh. Khi công việc ổn định, cả gia đình mới chuyển sang sinh sống tại đây. Chính quãng thời gian trưởng thành ở Việt Nam đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống và văn hóa bản địa.

Nhờ lớn lên cùng bạn bè Việt Nam, khả năng sử dụng tiếng Việt của Jun Tae ngày càng hoàn thiện.

"Tôi rất may mắn vì có nhiều người bạn Việt Nam. Những người chơi cùng từ nhỏ đến giờ vẫn giữ liên lạc và thân thiết với nhau. Chính bạn bè là những người thường xuyên sửa cách nói, chỉ cho tôi những từ mới để tôi nói tiếng Việt tốt hơn", anh kể.

Đến Việt Nam từ khi còn học cấp 2, Jun Tae có cơ hội học hỏi tiếng Việt.

Dù vậy, hành trình chinh phục tiếng Việt không hề dễ dàng. Theo Jun Tae, phát âm là thử thách lớn nhất. Bên cạnh đó, tiếng Việt có rất nhiều từ lóng và cách diễn đạt khác nhau giữa các vùng miền.

"Nhiều khi nghe xong tôi vẫn không hiểu mọi người đang nói gì. Nhưng nhờ gặp gỡ nhiều người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, tôi học được mỗi người một chút và dần cải thiện khả năng giao tiếp", anh cho biết.

Dành nhiều năm sinh sống ở cả hai quốc gia, Jun Tae thừa nhận mình luôn mang trong lòng một nỗi nhớ đặc biệt.

"Ở Hàn Quốc thì nhớ Việt Nam, còn ở Việt Nam lại nhớ những ngày ở Hàn Quốc. Dường như lúc nào tôi cũng có một nỗi nhớ ở trong lòng", anh chia sẻ.

Trong tương lai, Jun Tae lên kế hoạch kết hôn với bạn gái người Việt và sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Anh cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn của nửa kia, đồng thời cũng phù hợp với nguyện vọng của bản thân khi muốn tiếp tục khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống tại đây.

Sau nhiều năm sống và trưởng thành giữa hai nền văn hóa, Jun Tae xem cả Việt Nam và Hàn Quốc đều là một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình.

"Hai nơi đều là quê hương, là tuổi thơ và thanh xuân của tôi. Tôi không nghiêng về bên nào cả. Tôi luôn đứng ở giữa và yêu cả hai đất nước như nhau", anh tâm sự.

Hiện tại, Jun Tae kinh doanh trực tuyến và điều hành một số hoạt động buôn bán nhỏ ở Hàn Quốc.