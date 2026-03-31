Ảnh bộ đôi Hên, Son nhận 'bão like'

Khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng của bộ đôi Hoàng Hên, Xuân Son trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 đang viral khắp mạng xã hội.

Khoảnh khắc ăn mừng của bộ đôi cầu thủ nhập tịch nhận "bão like".

Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở lượt trận vòng loại Asian Cup 2027. Dù trận đấu không còn nhiều ý nghĩa về điểm số khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sớm giành vé dự vòng chung kết, cuộc đối đầu vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngay từ đầu trận, đội quân áo đỏ nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành đội khách. Đầu hiệp hai, tiền vệ Hoàng Hên có pha đi bóng và tạt chuẩn xác từ sát đường biên ngang vào vòng cấm. Tiền đạo Xuân Son bật cao đánh đầu ở cột gần, mở tỷ số và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0.

Bàn thắng này nhanh chóng thổi bùng bầu không khí trên khán đài. Chỉ ít phút sau, Xuân Son tiếp tục tỏa sáng. Từ một pha tấn công bên cánh phải, đồng đội tạt bóng thuận lợi vào trung tâm vòng cấm, tiền đạo mang áo số 12 bật cao đánh đầu, tạo nên cú đúp trong trận đấu.

Khoảnh khắc Hoàng Hên kiến tạo, Xuân Son ghi bàn và cả hai ăn mừng cùng nhau lập tức được các trang bóng đá chia sẻ. Trong bức ảnh lan truyền, hai cầu thủ khoác vai nhau, Xuân Son chỉ tay lên trời còn Hoàng Hên cười rạng rỡ. Chỉ sau ít phút, bài đăng đã nhận "bão like" từ người hâm mộ.

Nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét bộ đôi này đang tạo thành "cặp bài trùng" mới của tuyển Việt Nam. Một tài khoản bình luận: "Hên kiến tạo, Son ghi bàn, quá chuẩn bài". Người khác dí dỏm viết: "Thiếu Tiến Linh nữa là thành bộ ba nguyên tử".

Không ít người cũng chú ý đến màn ăn mừng của Xuân Son. Một bình luận cho rằng tiền đạo này "ăn mừng kiểu Messi", ám chỉ động tác giơ tay chỉ lên trời quen thuộc của siêu sao Argentina. Ngoài ra, người hâm mộ còn trêu đùa về thể hình của chân sút nhập tịch. "Son ăn chuối chiên nhiều nhưng cơ bụng vẫn 6 múi", một bình luận nhận được nhiều lượt thích.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều ý kiến đánh giá sự ăn ý giữa Xuân Son và Hoàng Hên cũng được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển có thêm phương án tấn công hiệu quả trong thời gian tới.

Hoàng Hên (tên thật Hendrio Araujo da Silva, sinh năm 1994) là tiền vệ người Brazil, vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam vào ngày 17/10/2025.

Trước khi khoác áo đội tuyển, anh thi đấu nhiều năm tại V.League và gây ấn tượng nhờ thể lực tốt, lối chơi tốc độ cùng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả ở hành lang cánh. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và nhanh chóng tạo dấu ấn bằng pha kiến tạo trước Malaysia khiến cái tên Hoàng Hên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn bóng đá.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son (Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh năm 1997) cũng là cầu thủ nhập tịch chơi nổi bật tại V.League. Nam tiền đạo nổi tiếng với thể hình tốt, khả năng không chiến và dứt điểm đa dạng. Sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam, Xuân Son nhanh chóng trở thành phương án quan trọng trên hàng công của đội tuyển. Cú đúp vào lưới Malaysia cho thấy phong độ của chân sút này.