Ancelotti bị kết án 1 năm tù

Theo luật Tây Ban Nha, các án tù dưới 2 năm đối với tội không bạo lực và dành cho người chưa có tiền án thường được hưởng án treo. Ancelotti khả năng nộp phạt và chắc chắn không phải ngồi tù.

Người phát ngôn của Ancelotti cho biết sẽ không đưa ra bình luận nào về vụ việc ở thời điểm hiện tại. Liên đoàn Bóng đá Brazil cũng phát đi thông báo cho biết họ đang theo dõi sát sao vụ kiện.

Chiến lược gia người Italy bị cáo buộc cố tình cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan thuế Tây Ban Nha giai đoạn đầu dẫn dắt Real Madrid từ năm 2014 đến 2015, nhằm né tránh khoản thuế thu nhập hơn 1 triệu euro.

Ancelotti thừa nhận có sai sót trong kê khai thuế năm 2014. Dù vậy, cựu HLV AC Milan cho rằng lỗi thuộc về đội ngũ kế toán. Ông khẳng định năm 2015 mình không vi phạm luật thuế vì không lưu trú đủ 183 ngày tại Tây Ban Nha - điều kiện cần để bị đánh thuế.

Trước đó, các công tố viên đề nghị mức án nặng hơn rất nhiều, 4 năm 9 tháng tù giam và khoản phạt lên đến 3,2 triệu euro. Họ lập luận Ancelotti chỉ kê khai tiền lương do Real Madrid trả, song không khai báo khoản thu nhập khổng lồ từ bản quyền hình ảnh trong các năm 2014 và 2015.

Ở Tây Ban Nha, nhiều nhân vật tên tuổi vướng vòng lao lý vì trốn thuế. Lionel Messi và cha lãnh án 21 tháng tù treo năm 2016 vì gian lận 4,1 triệu euro tiền thuế. Cristiano Ronaldo nộp phạt gần 19 triệu euro năm 2019 và nhận án tù treo 23 tháng. Jose Mourinho và Diego Costa đều từng "dính chàm" vì trốn thuế trong thời gian làm việc tại La Liga.

Ancelotti chia tay Real Madrid hồi tháng 5 để bắt đầu hành trình mới cùng tuyển Brazil.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.