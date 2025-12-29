An vị vĩnh viễn trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc tự

Sáng nay 29/12, Lễ an vị xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí tại tháp Đa Bảo ở Việt Nam Quốc tự.

Đức Pháp chủ niêm hương trong Lễ an vị vĩnh viễn xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: Bảo Toàn/BGN.

Lễ an vị vĩnh viễn xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo

Hiện diện chứng minh Lễ an vị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư vị Phó pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô; chư vị Trưởng lão Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN từ các tinh, thành trên cả nước về tham dự.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự có Hoà thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; chư vị Phó trưởng ban Thường trực: Thượng toạ Thích Thanh Phong, Hoà thượng Thích Nhựt Hỷ và chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, Văn phòng Đức Pháp chủ.

Chư tôn Trưởng lão từ các tỉnh, thành trên cả nước về tham dự Lễ an vị vĩnh viễn xá-lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo - công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Tham dự cầu nguyện còn có Chi Hiện diện tham dự buổi lễ an vị còn có ông Đào Anh Tú, Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng các cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đơn vị bảo quản xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức trước đây.

Trước bảo tháp Đa Bảo, Đức Pháp chủ và chư Tôn Trưởng lão Hoà thượng Hội đồng Chứng minh niêm hương, cử hành nghi thức sái tịnh và dâng lời khải bạch an vị vĩnh viễn xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự. Buổi lễ kết thúc với nghi thức hữu nhiễu bảo tháp Đa Bảo của chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh.

Đức Pháp chủ cử hành nghi thức sái tịnh

Tiến trình cung thỉnh và an vị xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự

Ngày 4/4, Đức Pháp chủ GHPGVN đã triệu tập phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, kết quả đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-HĐCM, cẩn ủy Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự liên hệ, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để cung thỉnh xá-lợi trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự.

Đồng thời trong phiên họp trên, bằng Nghị quyết 27/NQ-HĐCM, chỉ định Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trực tiếp chịu trách nhiệm bảo tồn trang nghiêm và bảo vệ an toàn đối với bảo vật thiêng liêng của Phật giáo Việt Nam.

Chiều 5/5, Lễ bàn giao xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam được diễn ra tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM với sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các cơ quan chức năng Trung ương và TP.HCM với GHPGVN; sau Lễ bàn giao, xá lợi được cung rước về Việt Nam Quốc Tự.

Ngày 6/5, Đức Pháp chủ GHPGVN và chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh dâng hương, đảnh lễ xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, dâng lời khải bạch cung thỉnh xá-lợi Trái tim Bồ-tát tôn trí vĩnh viễn tại Việt Nam Quốc Tự.

Hội nghị bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, ban hành nghị quyết xin cung thỉnh xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về Việt Nam Quốc Tự tôn trí nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra ở TP.HCM

Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự, rất đông đại biểu quốc tế và Tăng Ni, Phật tử, đồng bào về chiêm bái.

Sáng ngày 11/5, Đức Pháp chủ GHPGVN và chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã cử hành lễ an trí xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo - công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Trong thời gian đó cho đến nay, được sự huấn thị của Đức Pháp chủ và chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiến hành các công tác chuyên môn, kỹ thuật đảm bảo cho việc tôn trí vĩnh viễn xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo.

Trong Hội nghị lần thứ 6 của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Đại nghị lần thứ III Hội đồng Chứng minh, diễn ra ngày 28 và 29/12 tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Trưởng lão đã thảo luận, thống nhất nghị quyết, trong đó có nội dung an vị vĩnh viễn xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo; chỉ định Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trách nhiệm phụng thờ trang nghiêm, bảo vệ an toàn tuyệt đối bảo vật thiêng liêng của Phật giáo Việt Nam.