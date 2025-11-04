Án phạt của FIFA bóc trần bóng đá Malaysia

Bê bối giả mạo giấy tờ năm 2025 như một đòn giáng mạnh vào niềm tin của người hâm mộ Malaysia, được xem là "nỗi xấu hổ" lớn hơn cả vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994.

Bóng đá Malaysia chao đảo.

Theo đánh giá từ New Strait Times, vụ bê bối nhập tịch hiện tại của bóng đá Malaysia không chỉ dừng lại ở các cầu thủ và giới cá cược như vụ án năm 1994, mà còn lan rộng đến các cơ quan quản lý cấp cao, bao gồm FAM, Bộ Nội Vụ, và Tổng cục Đăng ký Quốc gia (NRD).

Nhiều khuất tất

Nhiều chuyên gia pháp lý và thể thao Malaysia nhấn mạnh rằng đây không còn là vụ án tham nhũng thông thường, mà đã biến thành một cuộc khủng hoảng liên quan đến việc cấp giấy tờ tùy thân giả mạo. Các cầu thủ này, đến từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, được cho là đã được nhập tịch dựa trên mối quan hệ với ông bà người Malaysia, nhưng lại không đáp ứng các tiêu chuẩn cư trú theo quy định của FIFA.

Hồi cuối tháng 10, Bộ trưởng Nội Vụ Saifuddin Nasution Ismail khẳng định quy trình cấp quốc tịch tuân thủ đúng pháp luật, tuy nhiên, nghi vấn về việc sử dụng giấy tờ giả đã khiến cộng đồng đặt câu hỏi về tính minh bạch.

Trong bối cảnh Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng quốc tịch khác, với hơn 300.000 người vô quốc tịch theo thống kê của UNHCR năm 2023, việc ưu tiên cấp quốc tịch cho các cầu thủ ngoại quốc một cách nhanh chóng càng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Quy định của FIFA, được cập nhật vào năm 2021, yêu cầu một cầu thủ phải có ít nhất năm năm cư trú tại quốc gia sau tuổi 18 hoặc chứng minh mối liên hệ rõ ràng với quốc gia đó để đủ điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, FAM dường như tự tin gửi yêu cầu nhập tịch mà không kiểm tra kỹ lưỡng, dẫn đến việc FIFA phát hiện sai phạm và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ này. Điều này gợi nhớ đến vụ việc tại Qatar năm 2004 hay Timor-Lester năm 2018, khi các cầu thủ không có mối liên hệ thực sự với quốc gia này được nhập tịch để phục vụ đội tuyển, một tiền lệ mà FIFA đã mạnh tay xử lý.

Thêm vào đó, truyền thông Malaysia chĩa mũi dùa vào FAM, khẳng định họ chịu ảnh hưởng chính trị, mở đường cho các hành vi lạm dụng quyền lực. Trong trường hợp này, vai trò của Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người khởi xướng sáng kiến nhập tịch, càng làm tăng nghi ngờ về động cơ phía sau.

Bóng đá Malaysia rơi vào tăm tối.

Hậu quả

Vụ bê bối không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển "Harimau Malaya" mà còn làm tổn hại danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Người hâm mộ nước này trên mạng xã hội đã chỉ trích: "Làm sao FAM và đội tuyển quốc gia có thể tự tin như vậy khi rõ ràng quy trình không minh bạch?".

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng đây là "dấu ấn đen tối" của bóng đá Malaysia, vượt xa vụ dàn xếp tỷ số năm 1994, khi 70% trận đấu bị cáo buộc tham nhũng theo lời một bộ trưởng khi đó.

Các cơ quan như NRD và Bộ Nội Vụ đang phải đối mặt với áp lực giải thích, trong khi FAM đã kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Tuy nhiên, niềm tin của công chúng đã bị lung lay nghiêm trọng, với nhiều người gọi đây là "nỗi xấu hổ quốc gia". Vụ scandal nhập tịch không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong quản trị bóng đá Malaysia mà còn đặt ra câu hỏi về sự toàn vẹn của hệ thống pháp luật và quản lý quốc tịch.

Với lịch sử bóng đá đầy thăng trầm, Malaysia giờ đây phải đối mặt với thử thách lớn để khôi phục danh tiếng. Liệu FAM có thể vượt qua "nỗi xấu hổ" này hay sẽ tiếp tục chìm trong nghi ngờ? Đó là câu hỏi mà thời gian sẽ trả lời, nhưng rõ ràng, bóng đá Malaysia đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng.