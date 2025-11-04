Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Án phạt của FIFA bóc trần bóng đá Malaysia

  • Thứ ba, 4/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Bê bối giả mạo giấy tờ năm 2025 như một đòn giáng mạnh vào niềm tin của người hâm mộ Malaysia, được xem là "nỗi xấu hổ" lớn hơn cả vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994.

Bóng đá Malaysia chao đảo.

Theo đánh giá từ New Strait Times, vụ bê bối nhập tịch hiện tại của bóng đá Malaysia không chỉ dừng lại ở các cầu thủ và giới cá cược như vụ án năm 1994, mà còn lan rộng đến các cơ quan quản lý cấp cao, bao gồm FAM, Bộ Nội Vụ, và Tổng cục Đăng ký Quốc gia (NRD).

Nhiều khuất tất

Nhiều chuyên gia pháp lý và thể thao Malaysia nhấn mạnh rằng đây không còn là vụ án tham nhũng thông thường, mà đã biến thành một cuộc khủng hoảng liên quan đến việc cấp giấy tờ tùy thân giả mạo. Các cầu thủ này, đến từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, được cho là đã được nhập tịch dựa trên mối quan hệ với ông bà người Malaysia, nhưng lại không đáp ứng các tiêu chuẩn cư trú theo quy định của FIFA.

Hồi cuối tháng 10, Bộ trưởng Nội Vụ Saifuddin Nasution Ismail khẳng định quy trình cấp quốc tịch tuân thủ đúng pháp luật, tuy nhiên, nghi vấn về việc sử dụng giấy tờ giả đã khiến cộng đồng đặt câu hỏi về tính minh bạch.

Trong bối cảnh Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng quốc tịch khác, với hơn 300.000 người vô quốc tịch theo thống kê của UNHCR năm 2023, việc ưu tiên cấp quốc tịch cho các cầu thủ ngoại quốc một cách nhanh chóng càng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Quy định của FIFA, được cập nhật vào năm 2021, yêu cầu một cầu thủ phải có ít nhất năm năm cư trú tại quốc gia sau tuổi 18 hoặc chứng minh mối liên hệ rõ ràng với quốc gia đó để đủ điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, FAM dường như tự tin gửi yêu cầu nhập tịch mà không kiểm tra kỹ lưỡng, dẫn đến việc FIFA phát hiện sai phạm và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ này. Điều này gợi nhớ đến vụ việc tại Qatar năm 2004 hay Timor-Lester năm 2018, khi các cầu thủ không có mối liên hệ thực sự với quốc gia này được nhập tịch để phục vụ đội tuyển, một tiền lệ mà FIFA đã mạnh tay xử lý.

Thêm vào đó, truyền thông Malaysia chĩa mũi dùa vào FAM, khẳng định họ chịu ảnh hưởng chính trị, mở đường cho các hành vi lạm dụng quyền lực. Trong trường hợp này, vai trò của Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người khởi xướng sáng kiến nhập tịch, càng làm tăng nghi ngờ về động cơ phía sau.

Malaysia anh 1

Bóng đá Malaysia rơi vào tăm tối.

Hậu quả

Vụ bê bối không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển "Harimau Malaya" mà còn làm tổn hại danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Người hâm mộ nước này trên mạng xã hội đã chỉ trích: "Làm sao FAM và đội tuyển quốc gia có thể tự tin như vậy khi rõ ràng quy trình không minh bạch?".

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng đây là "dấu ấn đen tối" của bóng đá Malaysia, vượt xa vụ dàn xếp tỷ số năm 1994, khi 70% trận đấu bị cáo buộc tham nhũng theo lời một bộ trưởng khi đó.

Các cơ quan như NRD và Bộ Nội Vụ đang phải đối mặt với áp lực giải thích, trong khi FAM đã kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Tuy nhiên, niềm tin của công chúng đã bị lung lay nghiêm trọng, với nhiều người gọi đây là "nỗi xấu hổ quốc gia". Vụ scandal nhập tịch không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong quản trị bóng đá Malaysia mà còn đặt ra câu hỏi về sự toàn vẹn của hệ thống pháp luật và quản lý quốc tịch.

Với lịch sử bóng đá đầy thăng trầm, Malaysia giờ đây phải đối mặt với thử thách lớn để khôi phục danh tiếng. Liệu FAM có thể vượt qua "nỗi xấu hổ" này hay sẽ tiếp tục chìm trong nghi ngờ? Đó là câu hỏi mà thời gian sẽ trả lời, nhưng rõ ràng, bóng đá Malaysia đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng.

4-0 trước Việt Nam - khởi đầu cho cơn ác mộng Malaysia

Một trận thắng có thể làm thay đổi lịch sử. Nhưng cũng có khi, chính trận thắng ấy lại kéo cả nền bóng đá xuống vực sâu. Malaysia đang sống trong bi kịch đó, chỉ bốn tháng sau đêm hân hoan trước Việt Nam.

10 giờ trước

Tường Linh

Malaysia FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

FIFA goi ten Cong Phuong hinh anh

FIFA gọi tên Công Phượng

28 phút trước 18:09 4/11/2025

0

FIFA nhắc đến Công Phượng khi nói về những cầu thủ mang áo số 10, gợi ký ức về một trong những ngôi sao được yêu mến nhất bóng đá Việt Nam.

Doi cua De Gea sa thai HLV truong hinh anh

Đội của De Gea sa thải HLV trưởng

37 phút trước 18:00 4/11/2025

0

Chiều tối 4/11, truyền thông Italy đồng loạt xác nhận Fiorentina chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Stefano Pioli sau thất bại 0-1 trước Lecce thuộc vòng 10 Serie A.

Depay quyet khong nhan con hinh anh

Depay quyết không nhận con

56 phút trước 17:41 4/11/2025

0

Tuyển thủ Hà Lan, Memphis Depay, bị tố bỏ rơi bạn gái người Brazil đang mang thai, gây ồn ào trên mạng xã hội xứ samba thời gian qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý