4-0 trước Việt Nam - khởi đầu cho cơn ác mộng Malaysia

Một trận thắng có thể làm thay đổi lịch sử. Nhưng cũng có khi, chính trận thắng ấy lại kéo cả nền bóng đá xuống vực sâu. Malaysia đang sống trong bi kịch đó, chỉ bốn tháng sau đêm hân hoan trước Việt Nam.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang vướng bê bối.

Ngày 11/6/2025, tại Bukit Jalil, Malaysia thắng Việt Nam 4-0 trong trận vòng loại Asian Cup 2027. Trên khán đài, hàng chục nghìn CĐV vẫy cờ hò reo. Dưới sân, bảy cầu thủ nhập tịch chơi thăng hoa, mang lại chiến thắng được xem là bước ngoặt của “Harimau Malaya”.

Báo chí trong nước gọi đó là “đêm hoàn hảo”, là minh chứng cho chiến lược nhập tịch thành công của FAM. Không ai ngờ rằng chỉ vài tháng sau, chiến thắng ấy sẽ trở thành bằng chứng đầu tiên trong một vụ gian lận chấn động châu Á.

Tháng 7: Bắt đầu nghi vấn

Một nguồn tin từ khu vực Đông Nam Á gửi thư đến FIFA, nghi ngờ về tính hợp lệ trong hồ sơ của một số cầu thủ Malaysia. Tên của họ đều là người Nam Mỹ, có quốc tịch Malaysia chỉ vài tháng trước khi ra sân. Một vài chi tiết trong giấy tờ hộ chiếu không trùng khớp với hồ sơ FIFA TMS (Transfer Matching System).

Lúc đầu, FAM phủ nhận. Nhưng sự im lặng của cơ quan pháp lý quốc tế khiến dư luận dấy lên nghi ngờ.

Bóng đá Malaysia giờ bị chỉ trích nặng nề vì gian lận.

Tháng 8: FIFA bắt đầu rà soát dữ liệu

Bộ phận quản lý cầu thủ của FIFA yêu cầu FAM cung cấp bản sao hồ sơ nhập tịch và giấy xác nhận quốc tịch. Một đội ngũ kiểm tra từ Zurich tiến hành đối chiếu dữ liệu cư trú, thời gian thi đấu, và quá trình đăng ký. Các chuyên gia phát hiện dấu hiệu giả mạo. Một số cầu thủ có cùng người bảo lãnh, cùng địa chỉ cư trú, cùng ngày cấp quốc tịch, điều gần như không thể xảy ra trong quy trình bình thường.

Tháng 9: Mở điều tra chính thức

FIFA gửi thông báo chính thức cho FAM và bảy cầu thủ liên quan: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano. Cơ quan kỷ luật FIFA mở cuộc điều tra theo Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi giả mạo và làm sai lệch hồ sơ.

FAM được mời tham gia buổi điều trần trực tuyến, nhưng bằng chứng mà FIFA thu thập được đủ rõ ràng: các cầu thủ sử dụng giấy tờ không hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia trả giá cho hành động của mình.

Tháng 10: Malaysia đối diện dư luận

Báo chí Malaysia đồng loạt đặt câu hỏi. Các CĐV bắt đầu phản ứng gay gắt. Từ chỗ tự hào, dư luận chuyển sang phẫn nộ. Các chuyên gia pháp lý cảnh báo FAM có thể bị phạt nặng, còn đội tuyển có nguy cơ bị xử thua ở những trận có cầu thủ gian lận. Trong nội bộ FAM, nhiều lãnh đạo im lặng. Tổng thư ký bị đình chỉ tạm thời, nhưng không có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Tháng 11: Bản án được tuyên

FIFA ra phán quyết cuối cùng FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 385.000 USD ). Bảy cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FIFA gọi đây là “vi phạm nghiêm trọng tính toàn vẹn của bóng đá”. Cùng ngày, các phương tiện truyền thông công bố chi tiết vụ việc. Chiến thắng 4-0 trước Việt Nam chính thức bị nghi ngờ là trận đấu có cầu thủ không hợp lệ. AFC đang xem xét khả năng xử thua Malaysia theo điều lệ thi đấu.

Từ một chiến thắng lịch sử, Malaysia rơi xuống khủng hoảng. Bảy cầu thủ biến mất khỏi sân cỏ. FAM đối mặt với án kỷ luật nặng nhất trong nhiều năm. Dư luận yêu cầu cải tổ, còn đội tuyển quốc gia giờ phải thi đấu với đội hình chắp vá.

Câu chuyện khép lại bằng một nghịch lý: chiến thắng 4-0 tưởng chừng là biểu tượng của niềm tự hào, nay trở thành vết nhơ lớn nhất của bóng đá Malaysia. Và nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt, đó sẽ là bản án không chỉ dành cho FAM, mà cho cả một nền bóng đá đã quá lâu tin rằng có thể đi đường tắt để đến thành công.