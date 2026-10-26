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'Án mạng karaoke' thu gần 50 tỷ đồng

  • Thứ hai, 2/11/2026 00:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Án mạng karaoke sau ít ngày giữ ngôi vương bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp. Phim hiện giữ khoảng 1.100 suất chiếu/ngày, tổng doanh thu sau 2 tuần đạt 46 tỷ đồng.

Thống kê trên Box Office Vietnam cho thấy Chị chị em em 3 đang không có đối thủ ngoài rạp. Tác phẩm chính thức công chiếu từ 30/10, mở bán vé sớm một ngày trước đó.

Ngay khi ra mắt, phim đã thu hút được sự quan tâm của khán giả. Trong ngày chiếu đầu tiên, dự án gắn nhãn 18+ đã dắt túi hơn 15 tỷ đồng. Tính đến tối 1/11, tổng doanh thu Chị chị em em 3 theo ghi nhận là 67 tỷ đồng - thành tích mở màn khá ấn tượng với một dự án nội địa.

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Quốc Anh đóng nam chính trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Với các chỉ số khả quan trong tuần chào sân, phim nhiều khả năng sẽ được giữ suất chiếu ổn định, nhờ đó thành tích dễ tăng tốc nhanh chóng. Hiện tại, bộ phim có Kỳ Duyên, Lan Ngọc đóng chính đang có khoảng 5.200 suất chiếu/ngày (gấp hơn 7 lần bộ phim đang ở vị trí top 2 là Trại buôn người).

Đây là con số lý tưởng giúp phim nội địa chạm tay đến những cột mốc doanh thu lớn. Trước mắt, Chị chị em em 3 sẽ dễ dàng thu về 100 tỷ đồng. Thậm chí nếu thuận lợi, phim có thể chinh phục những thành tích cao hơn, như 150-200 tỷ.

Dù doanh thu ấn tượng, phần 3 Chị chị em em lại đang đối diện phản hồi trái chiều về chất lượng. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít luồng ý kiến bày tỏ thất vọng về kịch bản tham lam drama nhưng lỏng lẻo, thiếu chiều sâu. Một số chi tiết về ngoại tình trong phim bị đánh giá phản cảm. Trong khi, diễn xuất của dàn cast cũng còn trồi sụt.

Làn sóng đánh giá trái chiều ở mặt tích cực giúp Chị chị em em 3 tăng mạnh độ nhận diện và thảo luận, qua đó thu hút thêm tệp người xem trung lập. Tuy nhiên, việc xuất hiện ngày càng nhiều review tiêu cực cũng có thể trở thành khủng hoảng truyền thông, tác động đến quyết định mua vé của khán giả những ngày tới.

Trở lại với diễn biến phòng vé tuần qua, trước cơn sốt Chị chị em em 3, Trại buôn người tiếp tục giảm nhiệt. Tổng doanh thu phim tính đến tối 1/11 là 493 tỷ đồng. Với số suất chiếu khá hạn chế hiện tại, tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh gặp thách thức khi muốn chinh phục cột mốc phòng vé 500 tỷ.

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Án mạng karaoke thu 46 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC.

Một dự án quốc tế lọt vào top 3 bảng tổng sắp rạp Việt là Clayface, phim hành động/kinh dị mới của DC do James Watkins đạo diễn. Phim khép lại tuần chào sân với thành tích khoảng 6 tỷ đồng. Con số này không quá ấn tượng, một phần do không phải thương hiệu anh hùng quen thuộc, phần khác do ít đầu tư khâu quảng bá.

Án mạng karaoke sau ít ngày giữ ngôi vương bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp. Phim hiện giữ khoảng 1.100 suất chiếu/ngày, tổng doanh thu sau 2 tuần ra mắt đạt 46 tỷ đồng.

Tuần này, một phim nội địa khác sẽ ra rạp là Bò sữa bay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt. Tác phẩm hài, tâm lý gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên như Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy... Dẫu vậy, phim cũng chịu sức ép lớn trước cơn sốt Chị chị em em 3.

Tri Thức - Znews giới thiệu Quả chuông ác mộng (tên gốc: The Bell Jar), được in lần đầu tiên vào năm 1963 dưới cái tên Victoria Lucas. Cuốn sách được xem như là một cuốn bán tự truyện về cuộc đời của nữ tác giả Sylvia Plath. Nhân vật nữ chính - Esther là hiện thân của chính Sylvia, mang trong mình cái não trạng “khốn đốn” của một người nhạy cảm, bị tổn thương, mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài.

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Hoàng Nhi

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  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

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