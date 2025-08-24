Amorim bảo thủ là vấn đề lớn nhất của MU

MU buộc phải đánh bại Fulham tối nay, nếu không HLV Ruben Amorim sẽ đứng trước nguy cơ sở hữu tỷ lệ thắng tệ nhất lịch sử “Quỷ đỏ” kể từ thời Herbert Bamlett cách đây gần một thế kỷ.

Amorim khăng khăng với công thức thành công tại Lisbon.

Con số đó là hồi chuông cảnh báo cho thấy Manchester United đã tệ hại thế nào dưới triều đại của HLV người Bồ Đào Nha. Đồng thời, nó đặt ra câu hỏi là có còn nên tin tưởng vào Amorim một cách mù quáng.

Amorim giỏi nhưng giáo điều, bảo thủ

Amorim từng chứng minh tài năng tại Sporting, và ông tiếp quản Manchester United trong tình cảnh ngổn ngang. Chính điều đó cũng giải thích tại sao người ta háo hức đến vậy trong việc phóng đại từng tia hy vọng mong manh sau trận mở màn mùa giải mới, ngay cả khi "Quỷ đỏ" thua Arsenal ngay trên sân nhà.

Vấn đề là, Amorim là một “giáo chủ” bóng đá. Ông chỉ chơi theo một cách duy nhất. Sơ đồ 3-4-2-1 là “chân lý” không thể thay đổi. Nhưng đội hình mà Amorim kế thừa lại là mớ chắp vá qua sáu đời HLV, hiếm có điểm chung ngoài việc đa số chưa từng quen với 3-4-2-1. Một vài người sẽ thích nghi, nhưng nhiều cầu thủ sẽ buộc phải thay thế. Đó là một cuộc đại tu toàn diện chỉ để phục vụ một vị HLV.

Một tuần sau, Manchester United sẽ tiếp Burnley trên sân nhà. Đó có thể là cơ hội nữa để lấy điểm, tích lũy tự tin và củng cố niềm tin nơi Amorim, trước khi bước vào trận derby Manchester tại Etihad ngay sau kỳ nghỉ quốc tế.

Có lẽ, bộ ba tấn công 200 triệu bảng gồm Benjamin Sesko, Cunha và Mbeumo sẽ giúp Manchester United bứt phá. Việc không phải bận tâm châu Âu cũng là lợi thế. Nhưng trận đấu với Arsenal vừa rồi cũng phơi bày nhiều nhược điểm.

MU đã đầu tư 200 triệu bảng cho hàng công mùa này.

Cả Altay Bayindir lẫn Andre Onana đều chưa cho thấy họ có thể trở thành thủ môn đẳng cấp Premier League. Manchester United còn đối diện vấn đề lớn với các tình huống bóng chết có quỹ đạo xoáy vào khung thành. Nếu họ thanh lý được một trong những “người thừa” để có thêm ngân sách và Gianluigi Donnarumma bất ngờ rơi vào tầm ngắm với mức giá hợp lý, anh hẳn phải là ưu tiên hàng đầu.

Leny Yoro cho thấy đủ hứa hẹn để người ta tin rằng trung vệ này có thể là tân binh đầu tiên thật sự tiến bộ kể từ thời Ashley Young và David De Gea cùng đặt chân đến Old Trafford năm 2011. Bruno Fernandes và Diogo Dalot có thể là những trường hợp ngoại lệ, nhưng họ cũng chỉ dừng ở mức duy trì phong độ, vốn đã là điều khó khăn trong “khủng hoảng thường trực” tại Old Trafford.

Nhưng vẫn còn đó câu hỏi: ai mới là đối tác ăn ý nhất của Yoro? Matthijs de Ligt mãi chưa khẳng định được mình từ khi rời Ajax. Lisandro Martínez và Luke Shaw thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Harry Maguire thì ngày càng mang dáng dấp một "người chữa cháy”, nay được dùng làm tiền đạo bất đắc dĩ nhiều chẳng kém vai trò trung vệ. Ayden Heaven còn quá non nớt.

Cái giá của sự giáo điều

Dù ba trung vệ nào ra sân, họ cũng khó tránh khỏi khổ sở bởi thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa. Amorim dường như bị thuyết phục rằng Fernandes có thể đá lùi sâu, nhưng nếu điều đó thành công, anh cần một “máy quét” vừa quyết liệt vừa bền bỉ bên cạnh.

Casemiro đã không còn thể lực, còn Manuel Ugarte – vốn từng chơi rất hay tại Sporting – lại chưa thể thích nghi với tốc độ và thể lực Premier League, sự tự tin sa sút khiến anh đưa ra những quyết định kỳ lạ trong trận thua Arsenal.

MU đang lãng phí Mainoo.

Nhưng vấn đề của sự giáo điều không chỉ là chuyện khó tìm người phù hợp, mà còn là sự lãng phí: những cầu thủ tài năng nhưng chẳng có chỗ trong 3-4-2-1. Liệu Amad, với đôi chân nhanh nhẹn và cái chân trái tuyệt vời, có đáng bị “nhốt” ở vai trò wing-back phải?

Còn Kobbie Mainoo thì sao? Mới 20 tuổi, đầy triển vọng, vừa đá chính trong trận chung kết Euro cùng tuyển Anh mùa hè qua, nhưng lại không có vị trí tự nhiên nào trong hệ thống của Amorim.

Manchester United tin tưởng Amorim đến mức nào? Đủ để gạt bỏ tài năng của Mainoo? Đủ để dồn toàn lực xây dựng đội hình đúng ý ông, dù phải mất thêm ba, bốn kỳ chuyển nhượng nữa? Đủ để tiếp tục mò mẫm trong sa mạc, bấu víu vào từng tia sáng nhỏ nhoi, chỉ vì tin rằng một ngày nào đó sẽ đến miền đất hứa? Và quan trọng nhất, đủ để sống sót sau một thất bại nữa trước Fulham?