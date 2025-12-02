AMEE rời công ty

Trong 7 năm đồng hành cùng ST.319 Entertainment, AMEE đã có nhiều ca khúc nổi tiếng như "Ex's Hate Me", "Anh nhà ở đâu thế"...

Tối 2/12, AMEE thông báo rời công ty ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Theo nữ ca sĩ, đây là quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, đánh dấu sự chuyển mình sang giai đoạn hoạt động với nhiều định hướng cá nhân mới.

Với AMEE, đây là một phần quan trọng của hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc và sẽ là nền tảng để cô bước tiếp một cách vững vàng hơn. Bước sang giai đoạn tiếp theo, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của công ty mới.

AMEE bắt đầu chặng đường mới khi rời công ty quản lý. Ảnh: FBNV.

AMEE tên thật Trần Huyền My, sinh năm 2000, là nghệ sĩ của ST.319 Entertainment từ ngày mới ra mắt cách đây 7 năm. Từ khi mới ra mắt, AMEE đã nhanh chóng nổi tiếng với nhiều ca khúc hit như Ex's Hate Me, Anh nhà ở đâu thế, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà…

Vừa qua, AMEE chính thức trở lại thị trường âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng với mini album MỘNGMEE và MV chủ đề MỘNG YU. MỘNGMEE, một tiêu đề khá độc đáo có nghĩa là “mộng mị”, nhằm chỉ những điều huyền ảo, siêu thực tựa như giấc chiêm bao.

Qua chia sẻ của AMEE, MỘNGMEE giống quá trình một cô gái học cách khám phá bản thân để dần trở thành người phụ nữ. MỘNGMEE là một bữa tiệc âm nhạc mang không gian của ban đêm, với những âm thanh huyền ảo và vô thực.

Ngoài MV chủ đề, mini album còn 4 ca khúc khác là Cuộc gọi lúc nửa đêm, Beautiful nightmare, Miền mộng mị và 2000 câu hỏi vì sao. Các sản phẩm vẫn mang màu sắc đặc trưng của AMEE nhưng đã trưởng thành, thể hiện câu chuyện tình yêu nhiều sắc thái hơn. Mini album nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả.