Alves mất hàng chục triệu USD vì cáo buộc sai trái

Sau quá trình kháng cáo, cựu hậu vệ tuyển Brazil Dani Alves được tòa án Barcelona xác định vô tội trước cáo buộc cưỡng hiếp.

Vào tháng 2/2024, Alves nhận án 4,5 năm tù giam sau khi bị tuyên có tội, trong vụ cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ tại phòng vệ sinh của một hộp đêm ở Barcelona ngày 31/12/2022. Ngoài án tù, tòa còn áp đặt 5 năm quản chế đối với Alves.

Công tố viên ban đầu yêu cầu mức án 9 năm tù. Theo luật Tây Ban Nha, các vụ cưỡng hiếp thuộc phạm vi rộng hơn của tội tấn công tình dục, với mức án từ 4 đến 15 năm tù. Theo El Pais, tòa án cũng buộc Alves trả 150.000 euro ( 176.000 USD ) tiền bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, bất kể phán quyết cuối cùng.

Đến tháng 3/2024, bản án cưỡng hiếp của Alves được lật ngược sau khi tòa phúc thẩm Barcelona chấp nhận kháng cáo, phán quyết không đủ bằng chứng để tuyên cựu sao Juve có tội.

Suốt phiên tòa kéo dài 3 ngày, Alves liên tục phủ nhận cáo buộc. Vụ việc của Alves là phiên tòa lớn đầu tiên kể từ khi Tây Ban Nha cải cách luật pháp vào năm 2022, tăng cường các quy định về tội tấn công tình dục.

Trong phán quyết, 4 thẩm phán tại tòa phúc thẩm Barcelona lưu ý rằng lời khai của nguyên đơn mâu thuẫn với đoạn video ghi lại trước khi cô và Alves vào phòng vệ sinh – nơi người phụ nữ cáo buộc cầu thủ ép mình quan hệ tình dục không đồng thuận.

Dani Alves phải sống 839 ngày trong tù.

Alves bị giam từ ngày 20/1/2023 đến tháng 3/2024, trước khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu euro (tương đương 1,2 triệu USD ) trong thời gian chờ kháng cáo. Vụ án khiến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của Alves lao dốc.

Anh mất đi sự ủng hộ từ vợ, các nhà tài trợ và danh tiếng, vốn được xây dựng qua hàng thập kỷ cống hiến trên sân cỏ. Theo ước tính từ Forbes, Alves mất khoảng 15 triệu USD tiền quảng cáo, hợp đồng tài trợ và phải bồi thường cho các nhãn hàng.

Chi phí pháp lý để Alves theo đuổi vụ kiện và kháng cáo cũng không dưới hàng triệu USD. Việc lật ngược bản án không chỉ mang lại tự do cho Alves mà còn làm dấy lên tranh cãi về cách xử lý các vụ án tấn công tình dục tại Tây Ban Nha.

Phán quyết này trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời Alves, để lại những tổn thất nặng nề về danh tiếng và đời sống cá nhân mà anh khó có thể xóa nhòa.