Murray ví Alcaraz như Ronaldinho

Carlos Alcaraz đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào nhất của sự nghiệp.

Carlos Alcaraz đang là tay vợt số 1 thế giới hiện nay.

Ở tuổi 22, tay vợt số một thế giới bỏ túi 7 danh hiệu trong mùa giải này, gồm 2 Grand Slam. Phong độ thăng hoa cùng lối đánh thông minh, phóng khoáng của ngôi sao người Tây Ban Nha khiến cả làng banh nỉ phải dõi theo. Và ngay cả Andy Murray - cựu số một thế giới, nhà vô địch Wimbledon hai lần, US Open một lần - cũng không tiếc lời ngợi ca.

Murray, người từng cùng Federer, Nadal và Djokovic tạo nên “Big Four” lừng lẫy, chia sẻ trên The Sunday Times: “Alcaraz đánh golf thì rất tầm thường (cười), nhưng quần vợt của cậu ấy làm tôi nhớ đến thần tượng bóng đá thời thơ ấu của mình - Ronaldinho.”

So sánh ấy không phải ngẫu nhiên. Ronaldinho từng khuấy đảo thế giới túc cầu với những cú chạm bóng đầy ma thuật, luôn thi đấu bằng nụ cười rạng rỡ. Anh là chủ nhân Quả bóng vàng 2005, vô địch World Cup, Copa America, Confederations Cup, cùng Barcelona giành Champions League và nhiều danh hiệu La Liga. Murray nhìn thấy ở Alcaraz thứ “ma thuật” tương tự - không chỉ ở kỹ năng siêu hạng, mà còn ở tinh thần thi đấu phóng khoáng, cống hiến và luôn biết cách tạo niềm vui cho khán giả.

“Họ đều có tài năng thiên phú và khát khao chiến thắng, nhưng điều đặc biệt là họ luôn chơi với nụ cười. Nếu có thể làm điều gì đó giải trí, họ sẵn sàng làm, và chính sự bất ngờ ấy khiến người ta mê mẩn. Tôi thực sự thích thú khi xem Alcaraz thi đấu vì không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra”, Murray nói thêm.

Alcaraz, với sáu Grand Slam đã chia đều trên ba mặt sân - Roland Garros, Wimbledon và US Open - đang viết nên chương mới cho quần vợt thế giới. Nếu Ronaldinho từng khiến sân cỏ trở thành sân khấu của nghệ thuật, thì Alcaraz đang biến sân quần vợt thành nơi khán giả vừa thưởng thức sự kịch tính, vừa chìm đắm trong niềm vui bất tận.