Alvarez dính doping sau trận MU

Hậu vệ Yeray Alvarez của Athletic Bilbao nhận án phạt cấm thi đấu 10 tháng từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau khi dương tính với chất cấm trong cuộc kiểm tra doping vào tháng 5.

Án phạt 10 tháng dành cho Yeray Alvarez là một đòn giáng mạnh vào Athletic Bilbao.

Hôm 8/9, theo thông báo chính thức từ UEFA, Alvarez bị cấm thi đấu đến ngày 2/4/2026 sau khi mẫu thử của anh cho thấy sự hiện diện của Canrenone – một chất thuộc nhóm S5 (Thuốc lợi tiểu và Chất che giấu) trong danh sách cấm của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA).

Cuộc kiểm tra doping được thực hiện ngay sau trận thua 0-3 của Bilbao trước Manchester United ở lượt đi bán kết Europa League vào ngày 1/5. UEFA cho biết Alvarez chấp nhận án treo giò và sẽ không kháng cáo.

Tuy nhiên, UEFA cũng gây tranh cãi khi cho phép Alvarez trở lại tập luyện cùng Bilbao hoặc sử dụng cơ sở vật chất của CLB trong hai tháng cuối của án phạt, tức từ ngày 2/2/2026. Án phạt của Alvarez là tổn thất lớn cho Athletic Bilbao, đồng thời gây rúng động trước thềm giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 khởi tranh.

Vụ việc của Alvarez một lần nữa làm dấy lên cuộc thảo luận về doping trong bóng đá. Canrenone, chất được tìm thấy trong mẫu thử của Alvarez, thường được sử dụng như một chất lợi tiểu hoặc che giấu, có thể giúp giảm cân hoặc che giấu các chất cấm khác.

Tuy nhiên, UEFA lại xác định cầu thủ không chủ ý vi phạm, bởi chỉ sử dụng chất này qua thuốc ngăn rụng tóc, làm gây ra tranh cãi lớn.