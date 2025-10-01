Alonso nhận món quà kỳ lạ ở Kazakhstan

Món quà HLV Xabi Alonso được nhận từ một YouTuber Kazakhstan trở thành tâm điểm sau chiến thắng 5-0 của Real Madrid trước Kairat.

Con cá làm bằng cao su biết nói của Alonso.

Rạng sáng 1/10, tại vòng phân hạng Champions League, sau chiến thắng đậm đà trước Kairat, HLV Alonso bất ngờ nhận được một món quà độc đáo: một con cá bằng cao su, được tặng bởi một YouTuber Kazakhstan trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Sự việc diễn ra ngay tại buổi họp báo sau trận đấu. Với phong thái điềm tĩnh vốn có, Alonso mỉm cười nhận món quà lạ lùng này từ tay một nhà báo địa phương.

Cả khán phòng rơi vào trạng thái bối rối cho đến khi con cá phát ra âm thanh mô phỏng giọng của Cristiano Ronaldo trong ngày ra mắt lịch sử tại Santiago Bernabéu: “1, 2, 3… ¡Hala Madrid!”.

Âm thanh này, kết hợp với điệu bộ ngọ nguậy của con cá, khiến tất cả, từ các phóng viên đến chính Alonso, không thể nhịn cười. Juan Camilo, trưởng phòng báo chí của Real Madrid, nhanh chóng lấy con cá ra khỏi bàn để buổi họp báo tiếp tục, nhưng khoảnh khắc hài hước này đã để lại dấu ấn khó quên.

Lý do đằng sau món quà kỳ lạ này bắt nguồn từ sở thích câu cá của Alonso. YouTuber người Kazakhstan này cũng là cổ động viên hâm mộ HLV trưởng Real từ lâu, và biết đến thú vui câu cá của thần tượng. Anh quyết định rằng một con cá bằng cao su, được lập trình để nói giọng Ronaldo, sẽ là món quà độc đáo nhất để tôn vinh vị HLV người Tây Ban Nha. Và quả thực, món quà này không chỉ độc lạ mà còn mang lại tiếng cười sảng khoái cho thuyền trưởng Real.