Alexander-Arnold gây bất ngờ với khả năng nói tiếng Tây Ban Nha

Trong buổi lễ, các phóng viên truyền thông Tây Ban Nha, quan chức câu lạc bộ và gia đình của Alexander-Arnold cùng xem đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ của anh tại Liverpool, trước khi Chủ tịch Florentino Perez lên phát biểu và khen ngợi anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

Ngay sau đó, Alexander-Arnold bước lên sân khấu và khiến tất cả bất ngờ khi thực hiện bài phát biểu đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha. Cựu sao Liverpool gây ấn tượng mạnh khi nói trôi chảy thứ ngôn ngữ không phải mẹ đẻ này.

Cầu thủ 26 tuổi chia sẻ: "Cảm ơn mọi người vì cơ hội này. Việc ký hợp đồng với Madrid không phải là chuyện xảy ra hàng ngày. Đây là một giấc mơ thành hiện thực. Tôi rất mong chờ được thể hiện khả năng của mình trước các CĐV Real Madrid. Tôi ý thức được trách nhiệm khi chơi ở đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Hala Madrid".

Alexander-Arnold thừa nhận học tiếng Tây Ban Nha trong "vài tháng". Tuy nhiên, võ sĩ UFC đồng hương Paddy "The Paddy" Pimblett tiết lộ với BBC: "Tôi sẽ đổi sự nghiệp của mình trong một cái chớp mắt để có được sự nghiệp của Trent. Tôi nghe nói Trent học tiếng Tây Ban Nha trong suốt 18 tháng qua".

Gia nhập Real Madrid, Alexander-Arnold sẽ khoác áo số 12. Theo quy định của La Liga, các cầu thủ đội một chỉ được phép chọn số từ 1 đến 25, và do đó, Alexander-Arnold không thể chọn số 66 quen thuộc tại sân Bernabeu.

