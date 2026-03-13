Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Alcaraz gây chú ý

  • Thứ sáu, 13/3/2026 18:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Carlos Alcaraz xuất hiện với trang phục chú ong, gợi lại kỷ niệm hy hữu về sự cố đàn ong từng làm gián đoạn trận đấu của anh tại Indian Wells 2024.

Alcaraz hoá trang thành chú ong, nhảy múa cùng các CĐV trung thành.

Hành động nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông, bởi nó gắn với một câu chuyện đặc biệt trong quá khứ của tay vợt người Tây Ban Nha.

Mọi chuyện bắt đầu từ Indian Wells 2024. Khi đó, trận tứ kết giữa Alcaraz và Alexander Zverev bất ngờ bị gián đoạn vì một đàn ong bay vào sân. Alcaraz phải chạy vội vào phòng thay đồ để tránh bị đốt, trong khi khán giả trên khán đài không khỏi hoảng hốt.

Từ sự cố hy hữu đó, một nhóm người hâm mộ bắt đầu đến sân cổ vũ Alcaraz trong trang phục sọc vàng - đen giống ong. Hình ảnh dần trở thành một nét quen thuộc trong các trận đấu của tay vợt người Tây Ban Nha tại Indian Wells.

Năm ngoái, Alcaraz từng chia sẻ rằng anh rất thích nhìn thấy những CĐV đặc biệt này trên khán đài. "Thật vui khi thấy họ. Tôi nhìn họ và bật cười. Khi tôi cười và tận hưởng trận đấu, tôi thường chơi thứ quần vợt tốt nhất", tay vợt sinh năm 2003 nói.

Ở kỳ Indian Wells năm nay, nhóm CĐV "ong" tiếp tục xuất hiện. Sau trận thắng Arthur Rinderknech, Alcaraz còn tiến tới khu khán đài để chụp ảnh selfie cùng họ.

Alcaraz anh 1

Tay vợt số 1 thế giới tận hưởng giây phút vui nhộn.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra sau chiến thắng trước Cameron Norrie, kết quả giúp Alcaraz giành vé vào bán kết. Tay vợt người Tây Ban Nha tiến đến khu khán đài nơi nhóm CĐV này đứng và nhận một bộ trang phục ong từ họ. Không ngần ngại, anh mặc ngay bộ đồ đó rồi nhảy vài bước vui nhộn trên sân, khiến khán giả bật cười thích thú.

Trong buổi họp báo sau trận, Alcaraz giải thích: "Thật vui khi thấy họ cổ vũ với bộ trang phục đó. Họ mang cho tôi một bộ đồ và bắt đầu hô ‘mặc vào đi’. Họ cổ vũ tôi từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng, nên tôi quyết định làm điều đó vì họ".

Khoảnh khắc nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh thú vị nhất Indian Wells năm nay, cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa Alcaraz và những người hâm mộ luôn theo sát anh trên khán đài.

Bất ngờ trước chiếc xe sử dụng hàng ngày của Carlos Alcaraz

Dù là ngôi sao quần vợt kiếm hơn 55 triệu USD, Carlos Alcaraz vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi chọn một mẫu BMW cỡ nhỏ làm phương tiện di chuyển hàng ngày.

17:41 2/2/2026

Rolex trên tay nhà vô địch Career Grand Slam trẻ nhất lịch sử

Carlos Alcaraz bước vào lịch sử tennis nam với danh hiệu Australian Open đầu tiên và Career Grand Slam, đồng thời tiếp tục khẳng định mối gắn bó đặc biệt với Rolex.

10:54 2/2/2026

Một đêm, một lịch sử mang tên Alcaraz

Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz hoàn tất Career Grand Slam theo cách thuyết phục nhất: đánh bại Novak Djokovic và tự ghi tên mình vào tầng cao nhất của lịch sử quần vợt.

19:39 1/2/2026

MU và chuyến tàu lượn cảm xúc dành cho người hâm mộ MU của Michael Carrick mang đến cho người hâm mộ nhiều khung bậc cảm xúc ở mùa giải năm nay.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách “The Roger Federer Story: Quest for Perfection” xuất bản năm 2006, kể về cuộc đấu giữa hai huyền thoại làng banh nỉ: Roger Federer và Rafael Nadal. Cuốn sách ghi lại khởi nguồn cuộc màn đấu tay đôi hấp dẫn bậc nhất lịch sử thể thao này.

Đào Trần

Alcaraz Indian Wells Carlos Alcaraz Ong

Đọc tiếp

Tran Messi gap Yamal nguy co do be hinh anh

Trận Messi gặp Yamal nguy cơ đổ bể

8 phút trước 19:45 13/3/2026

0

Những bất đồng về địa điểm tổ chức cùng các yếu tố địa chính trị khiến kế hoạch tổ chức trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina rơi vào bế tắc.

CDV Bodo/Glimt bien MU thanh tro cuoi hinh anh

CĐV Bodo/Glimt biến MU thành trò cười

51 phút trước 19:01 13/3/2026

0

Màn cắt tóc ngay trên khán đài của CĐV Bodo/Glimt sau chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Champions League bất ngờ làm dậy sóng mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý