Al Nassr duyệt chi 100 triệu euro cho bom tấn đắt nhất lịch sử SPL

Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi cái tên Rafael Leao xuất hiện trong tầm ngắm của Al Nassr.

Theo Fichajes, đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha rời AC Milan. Nếu thương vụ xảy ra, Leao sẽ trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Saudi Pro League, vượt qua kỷ lục 90 triệu euro của Neymar.

Rafael Leao từ lâu đã được coi là một trong những cầu thủ tấn công sáng giá nhất châu Âu. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, anh trở thành mũi nhọn không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Milan và cả tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Leao nằm trong tầm ngắm Al Nassr.

Phía Al Nassr cho thấy tham vọng không nhỏ khi muốn kết hợp Rafael Leao với Cristiano Ronaldo và Joao Felix để tạo nên hàng công Bồ Đào Nha đáng xem bậc nhất, đồng thời khẳng định sức hút và tiềm lực tài chính khổng lồ của Saudi Pro League.

Đối với Rafael Leao, cơ hội khoác áo cùng Ronaldo chắc chắn là yếu tố có sức hấp dẫn lớn. Dù nhiều lần khẳng định cảm thấy thoải mái tại Milan, nhưng một lời đề nghị khổng lồ kèm mức đãi ngộ hậu hĩnh từ Saudi Arabia buộc anh phải cân nhắc. Hiện tại, AC Milan vẫn giữ im lặng trước tin đồn, nhưng giới chuyên môn cho rằng số tiền 100 triệu euro có thể khiến ban lãnh đạo đội bóng khó lòng từ chối.

Sau quãng thời gian đổ tiền để đưa về các ngôi sao luống tuổi, các CLB SPL đã chuyển hướng chiêu mộ các ngôi sao trẻ. Vừa qua, Al Ittihad chi đến 35 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi, Roger Fernandes từ Braga. Al Ahli cũng không chịu thua kém khi bỏ ra 25 triệu euro để mua tiền vệ 20 tuổi, Valentin Atangana từ Reims.