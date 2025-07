Al Nassr 'cướp' người của Barcelona

Sau chuyến du đấu châu Á, ông Yuste sẽ sớm quay về Tây Ban Nha hỗ trợ Giám đốc Thể thao Deco trong các thương vụ chuyển nhượng, vừa tiến hành cuộc đàm phán cuối cùng với đại diện Al Nassr. Goal xác nhận ông Yuste tiến sát khả năng sang Trung Đông làm việc.

Đây sẽ là tổn thất không nhỏ với Barcelona. Ông Yuste là nhân vật trung tâm trong bộ máy thể thao của đội bóng xứ Catalonia từ tháng 3/2021, đồng thời là cánh tay phải thân tín của Chủ tịch Joan Laporta. Việc "sếp" lớn này ra đi có thể gây xáo trộn lớn đến kế hoạch tái thiết đội hình mà Deco đang đảm nhận.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, lời mời đầy hấp dẫn cả về tài chính lẫn vị trí quyền lực tại Al Nassr khiến ông Yuste cân nhắc nghiêm túc giữa tham vọng nghề nghiệp và lòng trung thành với Barca. Trong trường hợp ông chia tay Camp Nou, Giám đốc học viện Joan Soler là ứng viên sáng giá tiếp quản vị trí, bởi từng được xem xét cho vai trò này từ năm ngoái.

Trong giai đoạn đầy biến động, Barca sẽ cần nhanh chóng tìm người thay thế để đảm bảo tính liên tục trong chiến lược thể thao, cũng như ổn định nội bộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 cực kỳ áp lực.

Al Nassr, sau khi gây tiếng vang với hàng loạt ngôi sao trên sân cỏ, giờ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ở cấp độ thượng tầng, và ông Yuste có thể là mảnh ghép tiếp theo trong tham vọng đó.

