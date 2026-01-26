Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phụ kiện giá rẻ của Apple được nâng cấp

  • Thứ hai, 26/1/2026 21:48 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Thế hệ AirTag mới của Apple được cải tiến với khả năng định vị xa, loa ngoài lớn hơn 50% so với bản tiền nhiệm.

AirTag thế hệ 2. Ảnh: 9to5Mac.

Apple vừa nâng cấp phụ kiện tìm đồ AirTag sau gần 5 năm. Thiết bị sử dụng chip Ultra Wideband thế hệ 2, tăng 50% phạm vi khi tìm kiếm bằng chế độ tìm chính xác (Precision Finding). Chip Bluetooth trên sản phẩm cũng được nâng cấp, giúp mở rộng phạm vi tìm vật dụng.

AirTag mới cho phép định vị bằng Precision Finding trên Apple Watch Series 9 trở lên và Apple Watch Ultra 2, thay vì chỉ iPhone như trước đây. Loa ngoài của sản phẩm có âm lượng lớn hơn 50%, giúp người dùng nghe âm thanh của AirTag từ khoảng cách xa hơn gấp đôi, theo thông báo của Apple.

Tương tự thế hệ trước, AirTag cho phép định vị vật dụng thông qua app Find My. Nếu nằm ngoài phạm vi kết nối với iPhone đã đồng bộ, mạng lưới Find My có thể tận dụng những iPhone gần đó để gửi vị trí.

Apple AirTag 2, AirTag la gi, phu kien AirTag, phu kien dinh vi anh 1

Tính năng Precision Finding trên AirTag thế hệ 2 hỗ trợ thêm một số mẫu Apple Watch. Ảnh: Apple.

Với tính năng chia sẻ vị trí vật dụng (Share Item Location), người dùng có thể chia sẻ vị trí AirTag cho bên thứ ba, chẳng hạn như hãng hàng không hoặc đơn vị vận chuyển để tìm kiếm vật dụng, hành lý bị thất lạc.

Apple tiếp tục nói về quyền riêng tư. AirTag không lưu trữ dữ liệu hay lịch sử vị trí, sử dụng mã hóa đầu cuối để bảo vệ thông tin giữa mạng lưới Find My. Hãng nhấn mạnh AirTag được thiết kế để theo dõi đồ vật, không dành cho người hay thú cưng.

"Không ai, kể cả Apple, biết danh tính hay vị trí của bất kỳ thiết bị nào đã giúp tìm thấy AirTag.

Được thiết kế chỉ để theo dõi đồ vật, không dành cho người hay thú cưng, AirTag mới được trang bị một loạt biện pháp bảo vệ tiên phong trong ngành nhằm ngăn chặn việc theo dõi không mong muốn, bao gồm cảnh báo đa nền tảng và định danh Bluetooth duy nhất thay đổi thường xuyên", thông báo của Apple cho biết.

AirTag thế hệ 2 vẫn hỗ trợ chuẩn kháng nước/bụi IP67. Sản phẩm có giá niêm yết tương đương phiên bản trước, 890.000 đồng nếu mua lẻ và 3 triệu đồng cho bộ 4 thiết bị.

Người dùng có thể đặt AirTag vào ví, balo, móc lên túi xách hoặc vali để theo dõi vật dụng mong muốn. Apple cũng giới thiệu móc khóa chất liệu FineWoven để sử dụng cho AirTag, giá bán 1,15 triệu đồng.

Phúc Thịnh

