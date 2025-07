Ai thay thế Thùy Tiên trong ‘Chốt đơn’?

Đây là câu hỏi của giới quan sát lẫn công chúng sau khi nhà sản xuất “Chốt đơn” thông báo dự án trở lại rạp và nữ chính không còn là Thùy Tiên.

Tưởng chừng đã “xếp kho” sau loạt biến cố, Chốt đơn của Nam Cito và Nam Cito đột ngột trở lại rạp vào ngày 8/8. Bộ đôi nhà sản xuất - đạo diễn còn thông báo nữ chính sẽ được thay thế. Song ê-kíp chưa công bố ai sẽ thế chỗ Thùy Tiên trong dự án điện ảnh sau khi cô vướng lao lý.

Trường hợp của Chốt đơn có lẽ là vô tiền khoáng hậu đối với điện ảnh Việt vài thập kỷ qua. Sự đón nhận của khán giả; chất lượng phim khi nữ chính thay đổi và doanh thu Chốt đơn, hiện là một ẩn số khó đoán.

Song câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm, thắc mắc nhất của giới quan sát và khán giả hiện tại là: Ai sẽ thay thế Thùy Tiên?.

Khả năng AI thay thế?

"7 tháng đã trôi qua. Hơn 200 ngày qua là những ngày làm việc miệt mài, nỗ lực không ngừng nghỉ và chưa một giây phút ngừng hy vọng của cả ê-kíp. Để rồi hôm nay, Chốt đơn chính thức quay trở lại. Cảm ơn tất cả sự quan tâm và những tin nhắn động viên thầm lặng từ khán giả và anh chị em đồng nghiệp. Biết ơn những người đã đồng hành cùng dự án trong suốt thời gian qua" là chia sẻ của nhà sản xuất Nam Cito trên tấm poster mới nhất của Chốt đơn. Cùng với đó, nhà sản xuất thông báo nữ chính sẽ được thay thế nhưng chưa công bố tên cụ thể.

Đáng chú ý, trong poster, cái tên Hoàng Linh được giới thiệu ở dàn diễn viên, bên cạnh Quyền Linh, Hồng Đào, Hồng Vân. Sự xuất hiện của Hoàng Linh trở thành chủ đề bàn tán. Không ít người cho rằng Hoàng Linh sẽ là diễn viên thay thế Thùy Tiên để đảm nhận vai chính cho dự án. Song những ai tinh ý nhanh chóng nhận ra Hoàng Linh chính là tên nhân vật trong phim của Thùy Tiên. Vì thế, phần đông khán giả cho rằng đây chỉ là chiêu trò của nhà sản xuất để câu kéo sự quan tâm từ phía công chúng.

Thùy Tiên bị "xóa sổ" trong Chốt đơn. Ảnh: ĐPCC.

Khả năng lớn là nhà sản xuất dùng công nghệ AI để thay thế Thùy Tiên. Bởi trên thực tế, nếu thay một diễn viên chính, đoàn phim phải tổ chức ghi hình lại toàn bộ 80% phân cảnh. Chi phí quay lại phim sẽ gần tương đương với một dự án điện ảnh. Vì thế, điều này gần như bất khả thi đối với dự án Chốt đơn. Nhà đầu tư sẽ khó chấp nhận quay lại để phải đội ngân sách đầu tư trong khi bài toán doanh thu chưa chắc đảm bảo. Bên cạnh đó là những rủi ro về mặt thời gian và sự liền mạch của bộ phim nếu một gương mặt mới thay thế Thùy Tiên trong thời gian ngắn.

Một chuyên gia trong lĩnh vực phim điện ảnh nói với Tri Thức - Znews, ngoài những khoản liên quan đến diễn viên, phim trường..., các chi phí phát sinh trong trường hợp nhà sản xuất quay lại toàn bộ dự án với diễn viên mới còn đến từ khâu hậu kỳ bản phim, xin giấy phép phát hành cùng ngân sách truyền thông, marketing.

Giải thích lý do nhà sản xuất vẫn cương quyết đưa phim ra rạp sau nhiều biến cố, người này nói: "Điều này xuất phát từ cam kết của nhà sản xuất với nhà đầu tư là phải ra rạp trước một mốc thời gian nhất định để có thể thu hồi vốn. Ngoài ra, việc dùng công nghệ thay hình ảnh diễn viên cũng là điểm mới. Song đây cũng là thách thức lớn cho nhà sản xuất. Bên cạnh đó, chất lượng dự án và sự đón nhận từ phía khán giả còn là ẩn số. Tương tự, doanh thu cũng khó có thể dự đoán được".

Tình cảnh phim khi 'xóa sổ' diễn viên phút chót

Trên thế giới, việc nhà sản xuất tìm cách thay thế diễn viên khi nam/nữ chính vướng bê bối, bị tẩy chay, không phải trường hợp hiếm. Trong nhiều trường hợp, họ buộc phải can thiệp công nghệ AI để dự án có thể phát hành.

All the Money in the World là trường hợp gần nhất được gọi tên.

Kevin Spacey, nam chính của bộ phim All the Money in the World, vướng bê bối tấn công tình dục 4 người đàn ông. Từ một trong những ngôi sao sáng lão làng, có trong tay hàng loạt giải thưởng, Spacey sa vào vũng lầy. Netflix sau đó sa thải Spacey khỏi House of Cards. Những thước phim tài tử quay trong All the Money in the World buộc phải ghi hình lại.

Người đóng thế Spacey là Christopher Plummer. Toàn bộ quá trình quay lại chỉ kéo dài trong chưa đầy một tháng để phim kịp ra rạp vào tháng 12. Trong khi đó, Vertical Entertainment - hãng phim độc lập của Mỹ - vẫn phát hành phim Billionaire Boys Club có tài tử đóng chính. Kết quả, phim thất bại ê chề với doanh thu nhỏ giọt.

Loạt dự án phim chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau bê bối tình dục của Kevin Spacey. Ảnh: Fox News.

Tại thị trường giải trí Trung Quốc, vào năm 2022, bộ phim Đặt rồi không rút tay, em yêu anh (Miss Buyer) do Đường Nghệ Hân đóng chính, được trình làng sau 3 năm chịu cảnh đắp chiếu. Trước đó, bộ phim hoàn thành vào năm 2018 nhưng không thể ra mắt do nam diễn viên chính Địch Thiên Lâm vướng scandal gian lận học vấn, bị tẩy chay diện rộng.

Theo QQ, nhà sản xuất đã gấp rút mời Dương Sĩ Trạch thế vai Địch Thiên Lâm. Do không đủ kinh phí quay lại toàn bộ phân cảnh của nam chính, ê-kíp phải dùng công nghệ AI ghép mặt Dương Sĩ Trạch thay Địch Thiên Lâm.

Tuy nhiên, chất lượng dự án, đặc biệt là hình ảnh của Đặt rồi không rút tay, em yêu anh vấp tranh cãi lớn sau khi trình chiếu. Dương Sĩ Trạch bị đánh giá kém sắc sau khi ghép mặt vào thân hình Địch Thiên Lâm. Nhiều người xem bày tỏ sự thất vọng khi nam diễn viên bị dìm về chiều cao và ngoại hình trong các cảnh quay.

Dương Sĩ Trạch (phải) thay thế Địch Thiên Lâm bằng công nghệ AI. Ảnh: Sina.

Tương tự, nhà sản xuất Nhà ở khu trường học từng lao đao khi nữ chính Triệu Vy bị cấm sóng. Tác phẩm từng ấn định ra mắt vào năm 2021 nhưng rơi vào tình cảnh đắp chiếu trong thời gian dài. Sau đó, ê-kíp phải đổi tên phim thành Cuộc sống Tiểu Mãn, song song ghi hình lại từ đầu. Nữ diễn viên Tưởng Hân được mời thế chỗ, quay lại toàn bộ phân cảnh của Triệu Vy. Kịch bản phim do vậy cũng phải thay đổi hoàn toàn, tập trung vào Hà Gia Như (Tưởng Hân) mang thai con thứ hai ngoài ý muốn.

Theo Sohu, việc các bộ phim điện ảnh phải thay đổi diễn viên vào phút chót hoặc dùng công nghệ AI vì nam, nữ chính vướng ồn ào, bị tẩy chay thường ít xảy ra hơn so với phim truyền hình. Lý do xuất phát từ việc thời gian quay phim điện ảnh thường ngắn hơn và lịch trình chặt chẽ so với truyền hình.

"Nhiều trường hợp, nhà sản xuất chấp nhận quay lại phim, thay đổi kịch bản và tuyển diễn viên để phim có thể ra rạp. Nhưng bất chấp sự nỗ lực, xoay xở của ê-kíp, khi công chiếu, chất lượng phim tỏ ra kém kỳ vọng của khán giả trong khi khả năng hoàn vốn bất khả thi. Ngoài ra, nhiều bộ phim vẫn phải đối diện với việc người xem quay lưng", Sohu nhận định.