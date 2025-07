'Phản diện' ở Em xinh

Sau Live Stage 3, LyHan vượt mặt một loạt tên tuổi đình đám để dẫn đầu bảng xếp hạng điểm cá nhân. Đây là kết quả gây tranh cãi khi Em xinh này không thể hiện tốt trong hành trình vừa qua.

Live Stage 3 ở Em xinh hạ màn với những cú sốc. Đầu tiên là cái kết buồn cho Muộii, người được số đông khán giả nhận định đã thể hiện tốt ở 2 Live Stage liên tiếp, song bị loại vì bình chọn thấp. Ở bảng công bố điểm cá nhân sau Live Stage 3, LyHan vượt lên Bích Phương, 52Hz và nhiều đối thủ cứng cựa khác để dẫn đầu.

Vị thế của LyHan sau Live Stage 3 tạo nên tranh cãi bùng nổ. Có ý kiến cho rằng cục diện ở Em xinh đang bị xáo trộn vì những lá phiếu bình chọn từ khán giả trường quay. LyHan không nổi bật trong tiết mục trình diễn cùng đội Mỹ Mỹ. Đến màn dance battle, cô mờ nhạt khi được kỳ vọng là Em xinh có khả năng tạo ra các màn vũ đạo đột phá. Sau cùng, tính cả lượt bình chọn và điểm thưởng dance battle, LyHan lại bỏ xa Bích Phương đến 17 điểm.

Có xứng đáng giữ top 1?

LyHan được xem như phiên bản của Dương Domic ở Em xinh, từ “zero” thành “hero” chỉ trong thời gian rất ngắn. Năm 2018, cô là thí sinh của game show The Debut. Thời điểm ấy, LyHan bị cả Hương Tràm, Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh nhận xét kém tích cực về giọng hát. Sau 7 năm, Lyhan tham gia game show khác là Em xinh "say hi" với nghệ danh khác và đột ngột nổi tiếng.

Từ tập đầu lên sóng, LyHan nổi lên sau một động tác vũ đạo. Cô xếp hạng 9 sau Live Stage 1. Không lâu sau, người đẹp vươn lên xếp thứ 5 sau Live Stage 2, một bất ngờ rất lớn nhưng đầy khó hiểu ở chương trình.

Đến Live Stage 3, "cú twist" lại đến khi LyHan vượt lên dẫn đầu bảng xếp hàng và là người đầu tiên được gọi tên cho vai trò đội trưởng ở vòng thi tiếp theo.

LyHan đang đứng đầu bảng điểm bình chọn của khán giả sau Live Stage 3.

Không ít ý kiến cho rằng LyHan được "dọn đường" ở Em xinh. Từ sân khấu mở màn của Liên quân 2, đến tiết mục Run và Em chỉ là, Lyhan đều hiện diện ở các đội hình tỏa sáng, chiếm sóng mạng xã hội. LyHan nổi lên vì một màn vũ đạo có điểm nhấn ở màn trình diễn AAA của Liên quân 2, đồng thời được fan khen ngợi vì có cá tính mạnh mẽ.

Cho đến hết Live Stage 2, cô xứng đáng nằm trong nhóm Em xinh nổi bật. Cô tạo ra dấu ấn riêng với khả năng vũ đạo, trình diễn sân khấu và làm tròn vai về (vocal), khả năng sáng tác ở các ca khúc biểu diễn. Song, việc LyHan đang dẫn đầu Em xinh là điều khiến khán giả bất bình, vì tổng thể các màn trình diễn, đặc biệt là dance battle ở Live Stage 3 chưa chạm đến cấp độ vượt trội.

Cuộc đấu dance battle ở Live Stage 3, từ nơi được kỳ vọng là sân chơi để LyHan tỏa sáng, thành tấm gương phản chiếu năng lực vũ đạo thật sự của Em xinh này. LyHan bước vào trận chiến với Bảo Anh, Miu Lê, Châu Bùi và Đào Tử A1J. Khi các giám khảo nhận xét, tất cả chỉ tập trung nói và ấn tượng nhiều nhất về Miu Lê, Châu Bùi.

Giám khảo C2 Low của sân khấu dance battle nói từ đầu Em xinh, anh ấn tượng nhất với LyHan. Anh chờ đợi màn trình diễn vũ đạo của cô. Tuy nhiên, vốn động tác LyHan mang lên sân khấu quá ít và lặp đi lặp lại.

Thứ hạng của màn dance battle tiếp tục được phân định từ 300 khán giả ở trường quay. LyHan nhận tổng 249,5 điểm, xếp thứ 3 trong 5 Em xinh và mang về tấm vé vào vòng Final Cypher Battle cho đội Mỹ Mỹ.

Lyhan không có chiến thắng bùng nổ ở sân khấu dance battle như kỳ vọng từ nhiều khán giả. Cô cũng không là Em xinh được đánh giá cao nhất cho các kỹ năng về giọng hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc và chưa từng nắm giữ trọng trách thủ lĩnh của đội. Bằng cách nào LyHan chễm trệ ở vị trí số 1 BXH, nhiều khán giả đặt câu hỏi?

Không chỉ năng lực, thái độ của LyHan ở tập mới nhất cũng đang là chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Cô đang khiến một bộ phận người xem phật lòng vì cách nói chuyện quá thẳng tính, kém tinh tế. Cụ thể, khi chiêu mộ thành viên Châu Bùi về đội, LyHan nói: "Em sẽ hỗ trợ chị nhiều. Em cũng lo chị bị loại lắm nên là em sẽ giúp".

Trước câu nói của LyHan, Châu Bùi tỏ ra bất ngờ và chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, Bảo Anh phải lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo: "Ý là LyHan là đã từng làm việc với Châu Bùi, được top 1, top 2 nên đó là cái vía để về với nhau".

Trật tự đảo lộn sau Live Stage 3

Sau những trận đấu căng thẳng liên tiếp, Muộii, Han Sara, Đào Tử A1J và Ánh Sáng với những tấm vé ra về. Khi chương trình công bố BXH sau Live Stage 3, khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì cục diện được định đoạt từ một nhóm khán giả ở trường quay. LyHan là bất ngờ đầu tiên, ngay cả khi không cộng dồn điểm tưởng battle, Em xinh này vẫn dẫn đầu.

Phương Ly cũng bứt phá mạnh mẽ trên BXH. Phương Ly sẽ chỉ xếp sau LyHan nếu không tính điểm cộng Dance Battle. Từ vị trí thứ 8 sau live stage 2 và khá mờ nhạt ở chương trình, Phương Ly tận dụng cơ hội được làm đội trưởng và ghi dấu ấn, cùng các đồng đội đánh bại Miu Lê và Bích Phương ở trận chiến tay đôi.

LyHan đang là thí sinh nhận nhiều chỉ trích nhất chương trình.

Mỹ Mỹ và MAIQUIIN là những Em xinh tiếp theo tăng tốc trên BXH. Họ là những Em xinh bị lu mờ hoàn toàn trong 2 Live Stage đầu, song âm thầm tiến bộ qua từng vòng và biết cách nắm lấy cơ hội để khẳng định bản thân. Cả Mỹ Mỹ và MAIQUIIN cùng tỏa sáng ở dance battle, nhận về 25 điểm thưởng.

Miu Lê trượt dài trên BXH, từ vị trí thứ 3 ở live stage 3 rơi xuống thứ 9. Cô chỉ nhận được 238 bình chọn từ khán giả, cần thêm 15 điểm cộng Dance Battle để đứng trên Phương Mỹ Chi, Orange, Tiên Tiên, Lamoon và Saabirose. Trong khi đó, những nhân tố nổi bật từ đầu chương trình như Phương Mỹ Chi và Orange phải lùi lại phía sau ở live stage 3 vì không góp mặt trong trận chiến vũ đạo.

Kết thúc Live Stage 3, vị trí nguy hiểm tiếp tục gọi tên Quỳnh Anh Shyn và Vũ Thảo My. Quỳnh Anh Shyn nhận về 15 điểm cộng vũ đạo nhưng vẫn xếp 20 - vị trí chỉ cách nhóm bị loại một bậc. Khi Em xinh "say hi" tiến đến Live Stage 4 và mọi thứ được bó gọn, với độ nhận diện hiện tại của Quỳnh Anh Shyn và Vũ Thảo My, không bất ngờ nếu cả 2 tiếp tục nằm ở nhóm được bình chọn thấp và nguy cơ dừng bước từ vòng sau.