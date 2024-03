Ai có thể cạnh tranh với người đàn ông điển trai nhất 2023?

Timothée Chalamet, Glen Powell được giới quan sát nhận định sẽ là cái tên bảo chứng thành công phòng vé, nối gót Leonardo DiCaprio và Tom Cruise.

Trước thềm phát hành Wonka cuối năm 2023, Timothée Chalamet có chuyến thăm bất ngờ tới Hudson Yards (New York, Mỹ) để thưởng thức buổi chiếu phim nhạc kịch giả tưởng cùng các trẻ em đăng ký tham gia chương trình của tổ chức phi lợi nhuận After-School All-Stars. Khi kỳ nghỉ lễ tới gần, tài tử trao túi quà chứa đầy đồ chơi và kẹo chocolate cho nhiều khán giả nhỏ tuổi.

Theo Variety, Chalamet tự nghĩ ra kế hoạch này và làm chuyện tương tự nhiều lần để chiếm tình cảm của khán giả nhí.

"Anh ấy nắm tay từng đứa trẻ, chụp ảnh với mọi người. Hành động đó xuất phát từ sự chân thành có chủ đích của Timothée, cho thấy anh ấy am hiểu việc tiếp thị bản thân. Timothée có nhiều ý tưởng hay", David Heyman, nhà sản xuất Wonka, cho biết.

Sức hút của Timothée

Timothée Chalamet là nghệ sĩ hiếm hoi được khán giả mọi độ tuổi yêu mến. Và trong năm qua, những nỗ lực PR bản thân của Chalamet góp phần vào sự ăn khách của các tựa phim anh đóng như Wonka ( 625 triệu USD ), Dune 2 ( 369 triệu USD và đang tiếp tục tăng).

Doanh thu bán vé tăng trưởng lý tưởng khiến các hãng phim tin rằng Chalamet sẽ là "thỏi nam châm" tiếp theo bảo chứng cho thành công phòng vé, tiếp bước thế hệ trước - Leonardo DiCaprio và Tom Cruise.

"Timothée và Glen Powell của Anyone but You đang nổi lên như hai diễn viên nam có thể lấp đầy 'vực sâu' ở Hollywood. Mặc dù thị trường chiếu rạp từng choáng ngợp bởi sức ảnh hưởng của Tom Holland dành cho bom tấn Spider-Man: No Way Home hồi năm 2021, nhưng diễn viên 27 tuổi này vẫn chưa liên tục chứng tỏ mình là người có tầm ảnh hưởng nào khác ngoài vai Peter Parker", tạp chí Mỹ nhận định.

Timothée Chalamet thủ vai ông chủ nhà máy chocolate Willy Wonka trong Wonka. Ảnh: The Hollywood Reporter.

"Ngoài kia còn ai nữa không?", Jeff Bock - nhà phân tích phòng vé của Exhibitor Relations - đặt câu hỏi, và vẫn chưa tìm ra câu trả lời nào khác ngoài Chalamet, Powell. Ông nói thêm: "Timothée và Glen là tín hiệu vui đối với phòng vé và những khán giả yêu điện ảnh đúng nghĩa. Hơn thế nữa, họ chẳng khác nào sự cứu rỗi to lớn cho ngành công nghiệp vốn chỉ dựa vào những tài năng gạo cội trong khoảng thời gian khá dài".

Loạt tác phẩm của Chalamet ăn khách đồng nghĩa tài tử cũng kiếm bộn tiền nhờ tài năng của mình. Theo các nguồn tin, anh "đút túi" 8 triệu USD cho Wonka và mức lương tăng lên cho các vai diễn sau đó, tính bằng chục triệu USD. Warner Bros. và Legendary chưa tiết lộ về hợp đồng của Dune 3, song đạo diễn Denis Villeneuve đã lên tiếng bày tỏ mong muốn thực hiện tác phẩm này. Vì vậy, lương của Chalamet có thể tăng vọt cho các phần sau nữa.

Nhà sản xuất Mary Parent của loạt phim về hành tinh cát nhấn mạnh: "Chúng ta có thể tin tưởng vào những ngôi sao điện ảnh thực thụ. Timothée là một trong số đó".

Ngoài kỹ năng diễn xuất tốt, Timothée - ngôi sao thắng bình chọn 100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2023 - giống Depp ở chỗ hút lượng lớn khán giả nhờ vào vẻ ngoài "nam tính mềm" (soft masculinity). Vẻ đẹp của anh khác xa các quý ông cơ bắp cuồn cuộn.

"Anh ấy trông ngầu nhưng không hầm hố hay đáng sợ. Đó là chất riêng của Timothée", nhà sản xuất David Heyman khen ngợi.

Hollywood còn có Glen Powell

Timothée Chalamet được Leonardo DiCaprio và Joaquin Phoenix hướng dẫn từ thuở mới vào nghề cho đến khi gây chú ý ở thể loại phim độc lập, được giới phê bình đánh giá cao như Call Me by Your Name và Lady Bird, tiếp đến là vươn đến những chiến thắng thương mại của Wonka, Dune.

Ngoài yếu tố diễn xuất, nội dung, không thể phủ nhận các bộ phim kể trên thành công một phần nhờ độ nhận diện thương hiệu. Wonka dựa trên phần tiền truyện cuốn tiểu thuyết Charlie and the Chocolate Factory rất được yêu thích của nhà văn Roald Dahl hồi năm 1964. Còn Dune là sản phẩm điện ảnh lấy ý tưởng từ tiểu thuyết kinh điển của Frank Herbert.

Tuy nhiên, thất bại gần đây của DC Comics và Marvel chứng tỏ rằng, ngay cả những tài sản trí tuệ nổi tiếng cũng không thể "cứu" một tác phẩm kém nội dung hoặc diễn xuất tệ của dàn sao.

"Chúng ta cần dung hòa mọi yếu tố trong thế giới điện ảnh. Chỉ tài sản trí tuệ mà thế hệ trước để lại thôi là chưa đủ", Josh Goldstine - Chủ tịch tiếp thị toàn cầu của Warner Bros., người đứng đầu các chiến dịch cho Wonka và Dune - phát biểu.

Ngoài Timothée Chalamet, Glen Powell cũng là nam diễn viên đang gây chú ý ở Hollywood. Ảnh: GQ/Menshealth.

Dựa trên quan điểm đó, Variety nhận định thật ấn tượng khi Glen Powell, 35 tuổi, vẫn là gương mặt nổi bật phóng vé dù không tham gia các phim thuộc thương hiệu có chỗ đứng từ trước. Anyone but You của Sony, khởi chiếu sau Wonka một tuần, kiếm được 212 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD . Đây là tác phẩm hài lãng mạn xếp hạng R có doanh thu cao nhất trong 8 năm qua.

Vì Glen Powell chưa gắn liền với nhượng quyền thương mại lớn nào nên cát-xê của anh thấp hơn Chalamet, trong khoảng trên dưới 5 triệu USD . Con số này được dự đoán tăng lên khi Glen đàm phán thành công các phim trong tương lai, gồm phần tiếp theo của Anyone but You và Top Gun 3.

Giám đốc điều hành các hãng phim tin rằng danh tiếng của Powell cũng tăng vọt vì phim của nam diễn viên phần lớn ra mắt ở rạp chứ không phải phát hành trực tuyến.

Tom Rothman - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Warner Bros. Motion Picture Group - cho biết: "Glen là ví dụ điển hình về cơ hội gặp gỡ nhân tài của các hãng phim. Anh ấy có sức lôi cuốn đặc biệt trên màn ảnh rộng". Powell còn được khen sở hữu nét diễn nam tính, mạnh mẽ, phóng khoáng và không bị ảnh hưởng từ cách thể hiện của thế hệ trước.

Với sức hút hiện tại, Chalamet và Powell trở thành gương mặt được các giám đốc marketing săn đón.