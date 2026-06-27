Ai 'chi phối' thị trường bạc Việt Nam?

Trong khi thị trường vàng đã thiết lập được hệ sinh thái nhiều thập kỷ thì sân chơi bạc tích trữ tại Việt Nam vẫn còn sơ khai với sự tham gia của một vài tên tuổi lớn.

Khác với thị trường vàng vốn đã có nhiều doanh nghiệp lớn và hàng chục nghìn thương hiệu vàng tư nhân nhỏ lẻ cạnh tranh trên cả nước thì mảng bạc thỏi, bạc miếng đầu tư tại Việt Nam đang trong quá trình định hình, nơi các doanh nghiệp vừa phải tự xây dựng thói quen tích trữ bạc trong nhận thức người tiêu dùng, vừa phải cạnh tranh lẫn nhau về mạng lưới phân phối và tiềm lực vốn.

Đáng chú ý, đến nay nhà đầu tư cũng chỉ có thể "đếm trên đầu ngón tay" những đơn vị thực sự hoạt động bài bản trong mảng này.

Tiên phong chiếm thị phần

Phú Quý hiện là "ông lớn" chiếm hơn 50% thị phần bạc đầu tư trong nước. Ảnh: Việt Linh.

Trong số các doanh nghiệp hiện diện trên thị trường bạc, CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý được xem là đơn vị mở đường. Thành lập năm 2008, trụ sở tại số 30 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng cũ (Hà Nội), Phú Quý ban đầu hoạt động chủ yếu trong mảng sản xuất và kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức, kim cương, nhẫn cưới.

Đến năm 2023, doanh nghiệp này bắt đầu mở rộng sang mảng bạc tích trữ, trở thành một trong những đơn vị đặt nền móng sớm nhất cho phân khúc này.

Người đứng đầu Phú Quý là ông Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980), đảm nhiệm cả hai vai trò Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Tại thời điểm tháng 8/2014, vốn điều lệ của Phú Quý là 250 tỷ đồng , trong đó ông Tùng trực tiếp nắm giữ 80% cổ phần. Qua nhiều lần tăng vốn, đến tháng 12/2025, quy mô vốn của doanh nghiệp này được nâng lên 1.000 tỷ đồng , cơ cấu cổ đông cụ thể không được tiết lộ.

Ước tính doanh nghiệp này hiện chiếm hơn 50% thị phần bạc đầu tư trong nước, với mạng lưới hơn 400 đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Danh mục sản phẩm bạc thỏi của Phú Quý khá đa dạng, từ quy cách nhỏ (1 lượng, 5 lượng) đến quy cách lớn (1 kg), nhắm đến cả nhà đầu tư cá nhân lẫn người tích trữ quy mô lớn hơn.

Lợi thế từ ngân hàng mẹ

Sacombank-SBJ hiện phân phối các sản phẩm bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng, 10 lượng, 50 lượng, 1 kg. Ngoài ra còn có các sản phẩm bạc kỹ nghệ loại 1 lượng khác. Ảnh: Sacombank-SBJ.

Trong phân khúc bạc miếng và bạc thỏi tích trữ không thể bỏ qua Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (Sacombank-SBJ), công ty con 100% vốn của Ngân hàng Sacombank.

Được thành lập tháng 3/2008 theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng , đây là một trong những đơn vị có bề dày hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý và trang sức. Theo thông tin từ doanh nghiệp, SBJ hiện có hơn 150 cán bộ nhân viên, hơn 20 chi nhánh và cửa hàng, cùng trên 10.000 điểm liên kết và cộng tác viên trên cả nước.

Điểm khác biệt của SBJ so với các đối thủ là nền tảng tài chính từ ngân hàng mẹ và sự hiện diện tại các thị trường lớn như TP.HCM và Hà Nội. Doanh nghiệp này hiện chủ yếu phân phối các sản phẩm bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng, 10 lượng, 50 lượng, 1 kg. Ngoài ra còn có các sản phẩm bạc kỹ nghệ loại 1 lượng khác.

"Tay chơi" mới nổi Ancarat

Một sản phẩm bạc tích trữ của Ancarat. Ảnh: Hồng Nhung.

Thị trường bạc cũng có sự tham gia của CTCP Kim Loại Quý Ancarat. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 10/2023 và chỉ mới bắt đầu ra mắt thương hiệu AncaratSilver cùng bộ sưu tập bạc tích trữ vào năm 2025.

Doanh nghiệp này bắt đầu với số vốn điều lệ 5 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm ông Bùi Văn Thành (góp 50% vốn), bà Nguyễn Thị Hiền (30% vốn) và bà Nguyễn Thị Hậu (20% vốn).

Tới tháng 4/2025, công ty điều chỉnh tăng vốn gấp 10 lần lên 50 tỷ đồng . Đến tháng 10/2025, con số này vọt lên 1.000 tỷ đồng , mức ngang bằng Phú Quý. Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng sau (tháng 12/2025), vốn điều lệ của Ancarat lại giảm mạnh về còn 100 tỷ đồng .

Về sản phẩm kinh doanh, Ancarat hiện cung cấp ra thị trường các sản phẩm bạc tích trữ trọng lượng 1 lượng, 5 lượng, 1 kg và một số sản phẩm bạc mỹ nghệ khác.

2 thương hiệu vàng Bảo Tín lấn sân thị trường bạc

Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng cung cấp sản phẩm bạc tích trữ ra thị trường. Ảnh: BTMH.

Trong hệ sinh thái vàng bạc tại miền Bắc, 2 cái tên Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải thường được nhắc đến cùng nhau do có liên quan về lịch sử, dù hiện đã hoạt động hoàn toàn độc lập.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1989, bắt đầu từ một hiệu vàng nhỏ ở quận Hai Bà Trưng cũ (Hà Nội) do ông Vũ Minh Châu sáng lập. Đến năm 1995, cửa hàng nâng cấp thành Công ty TNHH. Hiện tại, doanh nghiệp có 3 cơ sở tại Hà Nội và gần 243 điểm bán trên toàn quốc.

Đáng chú ý về mặt quản trị, dù ông Vũ Minh Châu vẫn là người sáng lập và nắm giữ 97,542% vốn điều lệ, vai trò người đại diện pháp luật đã được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976) kể từ tháng 10/2024. Tại lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất (tháng 1/2026), vốn điều lệ của Bảo Tín Minh Châu đạt 400 tỷ đồng .

Doanh nghiệp này cũng chỉ mới tham gia phân phối sản phẩm bạc vào năm 2025 với các dòng bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long 1 lượng, 5 lượng, 0,5 kg, 1 kg đồng thời còn phân phối thêm các sản phẩm bạc của Phú Quý và Ancarat.

Bảo Tín Mạnh Hải thì được thành lập tháng 8/2023, muộn hơn nhiều so với Bảo Tín Minh Châu. Từ vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng , doanh nghiệp này đã tăng vốn lên 45 tỷ (tháng 11/2023), rồi lên 300 tỷ (tháng 12/2024), và 500 tỷ đồng tại lần thay đổi gần nhất vào tháng 2 năm nay. Doanh nghiệp tung ra các sản phẩm bạc tích lũy vào năm 2026, với các sản phẩm 1 lượng, 3 lượng, 5 lượng, 10 lượng và 1 kg.

"Đại gia" vàng DOJI cũng muốn chia phần

DOJI là thương hiệu gia nhập muộn nhất trong nhóm doanh nghiệp bán sản phẩm bạc tích trữ. Ảnh: DOJI.

Mới bước chân tham gia thị trường bạc thỏi từ tháng 2 năm nay, CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI là cái tên gia nhập muộn nhất, nhưng cũng là đơn vị có quy mô lớn nhất xét về tổng tài sản và mạng lưới.

DOJI tiền thân là Công ty Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD, thành lập năm 1994, gắn liền với doanh nhân Đỗ Minh Phú. Năm 2007, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Vàng bạc Đá quý và Đầu tư Thương mại DOJI, và đến năm 2009 chính thức tái cấu trúc thành mô hình tập đoàn mẹ - con.

Về quy mô tài chính, vốn điều lệ của DOJI tại lần ghi nhận gần nhất (tháng 12/2021) đạt 4.500 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu 6.000 tỷ đồng và tổng tài sản 15.000 tỷ đồng . Tập đoàn hiện có 14 công ty thành viên, 4 công ty liên kết, khoảng 50 chi nhánh, gần 200 trung tâm và hơn 400 đại lý trên toàn quốc với gần 3.000 nhân viên.

Người điều hành hiện tại của tập đoàn là bà Đỗ Vũ Phương Anh (sinh năm 1980), đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật kể từ tháng 10/2023. Bà Phương Anh chính là con gái của ông Đỗ Minh Phú, người sáng lập và từng nắm giữ 70% vốn điều lệ tập đoàn trong nhiều năm.

Với lợi thế về tiềm lực tài chính và mạng lưới phân phối có sẵn từ mảng vàng, DOJI dự báo tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể với các doanh nghiệp đã đi trước trong mảng bạc. Doanh nghiệp này hiện kinh doanh các sản phẩm bạc tích trữ trọng lượng 1 lượng và 5 lượng.