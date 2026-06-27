Ai Cập 1-1 Iran

Ai Cập và Iran bước vào lượt cuối bảng G World Cup 2026 với cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở, hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng tại Seattle.

Salah đứng trước cơ hội giành vé vào vòng knock-out ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội bảng G World Cup 2026 sẽ ngã ngũ sau màn chạm trán giữa Ai Cập và Iran trên sân Lumen Field. Đại diện Bắc Phi đang nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi Iran xếp ngay phía sau với 2 điểm và vẫn duy trì thành tích bất bại sau hai lượt trận.

Ai Cập khởi đầu giải bằng trận hòa 1-1 trước Bỉ trước khi đánh bại New Zealand 3-1 để vươn lên ngôi đầu. Chỉ cần thêm một điểm trước Iran, thầy trò Hossam Hassan sẽ chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out. Nếu thắng, Mohamed Salah cùng các đồng đội sẽ đi tiếp với tư cách đội nhất bảng.

Niềm hy vọng lớn nhất của Ai Cập tiếp tục đặt vào Mohamed Salah. Ngôi sao của Liverpool đã ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo sau hai trận, trở thành đầu tàu trên hành trình tìm kiếm tấm vé vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1990.

Trong khi đó, Iran cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại. Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei lần lượt hòa New Zealand 2-2 và cầm chân Bỉ 0-0, kéo dài chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, với chỉ 2 điểm sau hai lượt đấu, một trận hòa chưa chắc đủ giúp đại diện châu Á đi tiếp nếu Bỉ đánh bại New Zealand ở trận đấu cùng giờ.

Về lực lượng, Ai Cập nhiều khả năng giữ nguyên đội hình đã đánh bại New Zealand. Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid vẫn để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương, trong khi Ramy Rabia được kỳ vọng tiếp tục đá cặp trung vệ cùng Yasser Ibrahim.

Bên phía Iran, Roozbeh Cheshmi nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt. HLV Ghalenoei có thể đưa Alireza Jahanbakhsh trở lại đội hình xuất phát nhằm tăng sức sáng tạo trên hàng công.

Với lợi thế về điểm số và phong độ ổn định của Salah, Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Iran đã chứng minh khả năng phòng ngự lì lợm và đủ sức biến trận đấu quyết định này thành màn giằng co đến những phút cuối.

Highlights New Zealand 1-3 Ai Cập Chiến thắng lịch sử của Ai Cập giúp đội tuyển châu Phi có lần đầu vào được vòng knock out sau khi đánh bại New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.