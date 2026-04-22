Ai cao điểm nhất 4 kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội?

Vượt qua hơn 78.000 thí sinh, Dương Tuyết Nhi trở thành thí sinh đạt điểm số cao nhất 4 đợt thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Em Dương Tuyết Nhi, học sinh trường THPT Xuân Hòa, Phú Thọ. Ảnh: Sở GD&ĐT Phú Thọ.

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2026 đã ghi nhận thí sinh đạt 133/150 điểm, cao nhất sau 4 đợt thi với hơn 78.000 lượt thí sinh tham dự.

Thí sinh đạt mức điểm này là em Dương Tuyết Nhi, học sinh lớp 12A1, trường THPT Xuân Hòa, Phú Thọ. Nữ sinh cho biết dù tự tin làm bài, kết quả thủ khoa vẫn nằm ngoài dự đoán của em. Chỉ đến khi Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm số cao nhất toàn đợt, em mới chắc chắn.

Trước khi chinh phục HSA, Nhi đã sở hữu thành tích học tập đáng nể ở bậc THPT. Nhiều học kỳ, nữ sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhi từng giành giải nhất tỉnh môn Tiếng Anh lớp 10, giải ba tỉnh môn Tiếng Anh lớp 11 và giải nhì tỉnh môn Toán lớp 12. Bên cạnh đó, nữ sinh còn sở hữu IELTS 8.0.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Nhi còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Em là thành viên tích cực trong câu lạc bộ Guitar của trường, biết chơi đàn piano và organ.

Bài thi HSA gồm ba phần, trong đó hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, làm trong 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần lựa chọn là Khoa học hoặc Tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Với phần Khoa học, thí sinh chọn 3 trong các chủ đề Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Chia sẻ về bí quyết ôn thi đánh giá năng lực, nữ thủ khoa cho biết em không học nhồi nhét, thay vào đó là chú trọng tư duy logic để xử lý từng phần thi. Tuyết Nhi tận dụng kỹ năng từ việc học IELTS, đặc biệt là tư duy ngôn ngữ và kỹ thuật đọc, để làm tốt phần Văn học - vốn thiên về đọc hiểu, không quá đánh đố cấu trúc hay từ vựng.

Hành trình học tập của Nhi cũng có những giai đoạn áp lực. Để cân bằng, nữ sinh duy trì thói quen chơi piano và cầu lông, chỉ tạm dừng khi sát ngày thi để tập trung cao độ. Bên cạnh đó, việc gia đình luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Nhi tự quyết định con đường tương lai cũng là lợi thế giúp nữ sinh có thêm động lực học tập.

Với 133 điểm HSA, Tuyết Nhi dự định sẽ đặt nguyện vọng vào khối ngành Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo số liệu từ hội đồng thi HSA, đợt thi thứ 4 năm nay có hơn 21.000 thí sinh tham dự. Ở chiều ngược lại, mức điểm thấp nhất của đợt 4 là 19/150 điểm.

Theo kế hoạch, đợt thi thứ 5 diễn ra trong các ngày 9-10/5. Hội đồng thi khuyến nghị thí sinh giữ vững tâm lý, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, kiểm tra kỹ thông tin dự thi, địa điểm thi và tuân thủ nghiêm quy chế để đạt kết quả tốt nhất trong các đợt thi tiếp theo.

Hiện, hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA để xét tuyển đầu vào, chiếm gần 50% cơ sở giáo dục đại học cả nước.

Năm ngoái, điểm trung bình của thí sinh thi đánh giá năng lực HSA là 78,8/150. Thí sinh cao điểm nhất trong 6 đợt thi là Nguyễn Duy Phong (cựu học sinh trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội) với 130/150 điểm.