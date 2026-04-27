Điều cần biết về tra cứu tiền điện giờ cao điểm

Khung giờ cao điểm về điện vừa được điều chỉnh theo bối cảnh mới, dành cho khách hàng kinh doanh, sản xuất hoặc có sản lượng tiêu thụ lớn.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 963/QĐ-BCT về thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Với các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật), khung cao điểm được áp dụng từ 17h30-22h30 (5 giờ/ngày), giờ bình thường gồm 2 khung 6h-17h30 và 22h30-24h (tổng cộng 13 giờ/ngày). Khung thấp điểm được áp dụng cho tất cả ngày trong tuần, từ 0h-6h (6 giờ/ngày).

Riêng ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm, chỉ có giờ thấp điểm (0h-6h) và khung giờ bình thường từ 6h-24h (18 giờ/ngày).

Theo quyết định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường theo đúng quy định. Trước ngày 15/12 hàng năm hoặc có thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp thực tế.

Khách hàng có thể kiểm tra mức sử dụng điện theo khung giờ trên các ứng dụng của EVN, chẳng hạn như EVNHCMC (khu vực TP.HCM).

Trước đó, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường là cần thiết do bối cảnh vận hành có nhiều thay đổi, đặc biệt khi quan hệ cung-cầu điện biến động do sự gia tăng của điện mặt trời, điện gió.

Để so sánh, giờ cao điểm cũ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT được chia làm 2 khung vào các ngày trong tuần, gồm 9h30-11h30 và 17h-20h. Giờ thấp điểm tính từ 22h-4h sáng hôm sau, còn lại là giờ bình thường.

Cũng theo Thông tư 16/2014/TT-BCT, đối tượng bắt buộc áp dụng giá điện theo 3 mức giờ gồm: khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, được cấp điện qua máy biến áp chuyên dụng từ 25 kVA trở lên, hoặc sản lượng điện trung bình 3 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên.

Tiếp theo là đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp, bên cạnh đơn vị mua điện để bán lẻ ngoài mục đích sinh hoạt (tại khu đô thị, tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt).

Hộ gia đình sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt sử dụng biểu giá theo bậc thang (6 bậc), dựa trên sản lượng tiêu thụ tích lũy trong tháng, không phụ thuộc khung giờ sử dụng.

Trả lời phỏng vấn gần đây, đại diện EVN cho biết nhu cầu sử dụng điện của khách hàng vào giờ cao điểm tăng, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Điều này khiến ngành điện phải huy động nhiều nhà máy điện để đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải, có thể phải huy động nguồn điện chạy dầu với giá cao. Do đó, giá điện vào giờ cao điểm sẽ cao hơn so với giờ thấp điểm.

Nhu cầu sử dụng điện tăng ở một số khu vực cũng có thể gây hiện tượng quá tải cục bộ, các sự cố như nhảy aptomat, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Việc sử dụng điện vào giờ thấp điểm cũng góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo an toàn cho thiết bị điện.

Nếu tận dụng giờ thấp điểm, khách hàng vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa tiết kiệm chi phí, góp phần giảm áp lực đầu tư của đất nước, hạn chế huy động nguồn điện giá cao.