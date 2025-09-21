Agribank lên tiếng về nguyên chủ tịch bị truy nã

Sự việc ông Nguyễn Thế Bình bị truy nã không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn hiện tại.

Agribank khẳng định vụ việc của ông Nguyễn Thế Bình là trách nhiệm cá nhân, không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của ngân hàng. Ảnh: Agribank.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có thông báo chính thức về việc ông Nguyễn Thế Bình - nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank - bị cơ quan công an phát lệnh truy nã liên quan đến vụ việc xảy ra gần 20 năm trước.

Trong thông báo, Agribank khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình. Ông đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay và cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm.

“Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại”, phía ngân hàng nhấn mạnh.

Nhà băng đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Agribank cũng cho hay hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn tuân thủ quy định của pháp luật, diễn ra an toàn, ổn định, thông suốt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng và đối tác.

Trước đó, ngày 19/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời truy nã ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi) để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Hiện, C03 chưa công bố cụ thể hành vi sai phạm của ông Bình, song cho biết vụ án liên quan ông này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố hồi đầu năm 2024. Đến nay, ông Bình đã bỏ trốn.

Ông Nguyễn Thế Bình sinh 1954 tại Hưng Yên, nguyên là Chủ tịch HĐTV Agribank. Ông Bình được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Agribank từ năm 2007. Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011, ông là Chủ tịch HĐTV ngân hàng này.