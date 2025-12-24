Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
AFC gây tranh cãi vì thiên vị Saudi Arabia?

  • Thứ tư, 24/12/2025 08:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) công bố Saudi Arabia sẽ tiếp tục tổ chức các trận đấu tại giai đoạn chung kết AFC Champions League Elite, diễn ra từ ngày 16 đến 25/4/2026.

Mùa trước, Saudi Arabia cũng tổ chức giai đoạn chung kết AFC Champions League Elite, giúp Al Ahli lên ngôi vô địch.

Hai sân vận động King Abdullah và Prince Abdullah Al Faisal tại thành phố Jeddah sẽ đăng cai giai đoạn chung kết AFC Champions League Elite mùa này. Giai đoạn chung kết AFC Champions League Elite quy tụ 8 câu lạc bộ hàng đầu châu Á, thi đấu theo thể thức tập trung với các trận đấu loại trực tiếp một lượt.

Động thái này của AFC gây tranh cãi bởi nó tiếp tục giúp các CLB của Saudi Arabia nắm lợi thế lớn ở giải đấu.

Việc được chơi các trận bán kết hay chung kết AFC Champions League Elite trên sân nhà mang lại lợi thế đáng kể cho các CLB Saudi Arabia. Nhiều CĐV và chuyên gia cho rằng AFC gây khó hiểu khi không chọn Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản để đăng cai AFC Champions League Elite, mà liên tiếp chọn Saudi Arabia.

Trước đó, AFC cũng gây tranh cãi khi chọn Qatar và Saudi Arabia làm nơi tổ chức vòng loại thứ 4 World Cup 2026, mang đến lợi thế lớn cho hai quốc gia này. Như một hệ quả tất yếu, cả Qatar và Saudi Arabia đều giành vé dự World Cup 2026 nhờ ưu thế sân nhà.

Tường Linh

Saudi Arabia AFC

