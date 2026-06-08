Aeon Mall Long Biên gặp, xin lỗi khách bị nhân viên an ninh khám đồ

Dù đã 2 lần lên tiếng xin lỗi khách hàng bị giữ lại kiểm tra đồ, Aeon Mail Long Biên vẫn hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng.

Nam nhân viên (áo xám) bị tố có thái độ không tốt với khách hàng. Ảnh cắt từ clip.

Tối 9/6, fanpage Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) đăng tải thông báo cập nhật về vụ việc khách hàng phản ánh bị giữ lại kiểm tra đồ dù đã thanh toán đầy đủ hàng hóa.

Phía trung tâm thương mại cho biết đã chủ động gặp gỡ khách hàng vào chiều 9/6 để lắng nghe phản hồi và trực tiếp xin lỗi. Doanh nghiệp thừa nhận đã có "nhận định không chính xác" về sản phẩm của khách hàng, đồng thời xác nhận người này đã thanh toán đầy đủ tất cả hàng hóa đã mua tại trung tâm thương mại.

Aeon Mall cũng cho rằng sự việc xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo, giám sát và cách xử lý tình huống chưa phù hợp của nhân viên.

"Sau khi lắng nghe lời xin lỗi và thiện chí khắc phục của Aeon, quý khách hàng và gia đình đã tiếp nhận lời xin lỗi và đồng ý với phương án khắc phục mà chúng tôi đề xuất", bài viết nêu.

Tuy nhiên, nội dung được nhiều người quan tâm nhất là trách nhiệm và tình trạng hiện tại của nhân viên an ninh có hành vi không chuẩn mực với khách hàng lại không xuất hiện trong thông báo.

Bài đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận khi nhận về lượng lớn phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Chỉ sau 1 tiếng xuất hiện, thông báo thu hút hơn 1.000 lượt tương tác, trong đó hơn một nửa là biểu tượng phẫn nộ.

Nhân viên an ninh trực tiếp lục soát túi đồ của khách.

Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản tiếp tục đặt câu hỏi về tình trạng của nhân viên an ninh xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

"Nhân viên bảo vệ đó hiện thế nào?", "Đã có hình thức xử lý hay chưa?", "Ai chịu trách nhiệm cho cách ứng xử với khách hàng?" là những câu hỏi xuất hiện dưới bài đăng. Nhiều người cho rằng thông báo của Aeon Mall tập trung vào việc thừa nhận sai sót và cam kết cải thiện quy trình, nhưng chưa đề cập cụ thể đến trách nhiệm cá nhân trong sự việc.

Một số ý kiến cũng cho rằng điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là việc nghi ngờ nhầm khách hàng chưa thanh toán mà còn nằm ở thái độ, cách giao tiếp và ứng xử trong quá trình làm việc. Vì vậy, người tiêu dùng mong muốn doanh nghiệp có phản hồi rõ ràng hơn về kết quả rà soát nội bộ cũng như biện pháp xử lý đối với các cá nhân liên quan.

Trước đó, vụ việc bắt nguồn từ bài đăng của một khách hàng vào ngày 7/6. Chủ nhân bài viết tố bị bảo vệ của siêu thị giữ lại để kiểm tra với nghi vấn trộm cắp và chưa thanh toán hàng hóa. Người này khẳng định đã thanh toán đầy đủ và cho rằng quá trình xử lý khiến bản thân cùng gia đình chịu áp lực tâm lý.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi rà soát nội bộ, Aeon Mall xác nhận khách hàng đã thanh toán đầy đủ các sản phẩm và chính thức gửi lời xin lỗi công khai. Tuy nhiên, những tranh luận liên quan đến chất lượng dịch vụ, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm của lực lượng an ninh vẫn tiếp tục được bàn luận.

Sáng 9/6, Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đã mời người phụ nữ và những thanh niên trong vụ việc đến trụ sở làm rõ. Đơn vị cũng đang thu thập thông tin, rà soát camera để xác minh sự việc.