Aeon khai trương Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn mới

Ngày 27/11, Aeon Việt Nam khai trương Aeon Bình Dương Midori Park, mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng địa phương.

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, Aeon tiếp tục tăng tốc mở rộng hệ thống, thông qua đa dạng hóa thị trường và mô hình bán lẻ, triển khai linh hoạt theo đặc thù từng đô thị, khu dân cư và phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương.

Aeon đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ

Aeon đặt ra mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và mở rộng độ phủ thương hiệu trên toàn quốc. Đồng thời, thương hiệu cũng nâng cao trải nghiệm mua sắm trên toàn quốc, đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Aeon Bình Dương Midori Park chính thức khai trương vào sáng 27/11.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện tập đoàn Aeon tại Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam - đánh giá thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Bởi kênh bán lẻ hiện tại mới chiếm khoảng 12-15% thị phần. Năm 2024, Aeon tại Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 120% so với cùng kỳ, tiếp tục là thị trường ngoài Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Kết quả đến từ chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ và mở rộng hệ sinh thái điểm bán trên toàn quốc.

Việc khai trương Aeon Bình Dương Midori Park là bước tiến tiếp theo trong lộ trình nhân rộng mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn (super supermaket) tại các khu đô thị mới, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô gấp hơn 3 lần vào năm 2030.

Aeon Bình Dương Midori Park - điểm đến mới, trải nghiệm xứng tầm

Được kỳ vọng trở thành điểm đến mới phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày cho khách hàng địa phương, Aeon Bình Dương Midori Park mang phong cách sống hiện đại, xanh mát và văn minh hội tụ ngay giữa lòng Bình Dương. Aeon Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành điểm đến mua sắm hàng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm chất lượng "chuẩn Aeon". Nhờ vậy, khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày.

Aeon Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành điểm đến mua sắm hàng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị.

Aeon Bình Dương Midori Park có tổng diện tích hơn 2.800 m2, tọa lạc tại Khối nhà A - Lô H8, khu thương mại Midori Park Square (đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TP.HCM). Không gian mua sắm được bố trí với hai khu vực chính: Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn có diện tích hơn 1.500 m2, khu ẩm thực Delica rộng gần 500 m2.

Khu trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại Aeon Bình Dương Midori Park có đa dạng sản phẩm.

Aeon Bình Dương Midori Park hướng tới nâng tầm phong cách sống của khách hàng thông qua ba giá trị cốt lõi. Điều đầu tiên là sự tiện lợi và hiện đại với dịch vụ chuyên nghiệp, thanh toán không tiền mặt và thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong nhịp sống bận rộn. Tiếp theo là sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, cùng đa dạng mặt hàng tươi sống. Cuối cùng, phong cách sống xanh khuyến khích tiêu dùng bền vững thông qua sản phẩm hữu cơ, bao bì thân thiện môi trường và sáng kiến hỗ trợ khách hàng để dễ dàng lựa chọn khi mua sắm tại Aeon.

Sản phẩm đa dạng từ nhãn hàng riêng của Aeon được giới thiệu đến khách hàng tại Aeon Bình Dương Midori Park.

Khu ẩm thực tự chọn tại Aeon Bình Dương Midori Park có diện tích gần 500 m2, sức chứa khoảng 80 chỗ ngồi. Đặc biệt, khu vực được xây dựng theo chủ đề mang tới sự đa dạng sản phẩm, hàng hóa luôn có sẵn để khách lựa chọn theo sở thích. Nhờ vậy, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian khi đi mua sắm.

Aeon Bình Dương Midori Park tập trung phát triển danh mục hàng hóa đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của gia đình hiện đại. Khách hàng có thể dễ lựa chọn sản phẩm chế biến tiện lợi; mặt hàng chăm sóc cá nhân, làm đẹp và vệ sinh gia dụng… Tại đây, khách hàng còn có thể lựa chọn sản phẩm "chỉ có tại Aeon" đến từ nhãn hàng riêng của Aeon.

Aeon Bình Dương Midori Park nâng cao trải nghiệm mua sắm, giúp khách hàng dễ lựa chọn món ăn và thanh toán nhanh chóng.

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm, Aeon Bình Dương Midori Park ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại và tiện ích mới như cân AI cùng hệ thống tủ locker Face ID. Đồng thời, tất cả quầy pos thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực kiosk chọn món tự động (self-ordering-kisok, gọi tắt là SOK) và quầy thanh toán nhanh (semi-self cashier) góp phần tạo nên hành trình mua sắm thông minh và liền mạch, gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại Aeon Bình Dương Midori Park.