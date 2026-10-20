Acecook Việt Nam nối dài dấu ấn ‘Happy Society’ bằng hoạt động ý nghĩa

Năm 2026, Acecook Việt Nam tích cực triển khai hoạt động cộng đồng ở lĩnh vực môi trường, phòng chống thiên tai, giáo dục và y tế, góp phần cụ thể hóa định hướng “Happy Society”.

Với 10.500 mầm xanh bén rễ trên đất Quảng Trị, lớp tập huấn giúp cộng đồng chủ động hơn trước thiên tai, chuyến đi nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà sưởi ấm người bệnh trên hành trình điều trị, Acecook Việt Nam viết nên một năm 2026 đầy dấu ấn nhân văn và giá trị cho cộng đồng. Mỗi hoạt động mang sắc màu riêng, nhưng cùng chạm đến nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội.

Đó cũng là cách doanh nghiệp vun đắp định hướng “Happy Society” (Hạnh phúc cho xã hội) - một trong 3 giá trị hạnh phúc Acecook Việt Nam bền bỉ theo đuổi, song hành cùng hạnh phúc cho người tiêu dùng và hạnh phúc cho nhân viên.

Từ 10 năm Happiness Concert đến 10.500 cây xanh ở đất Quảng Trị

Năm 2026, nhân dấu mốc 10 năm Acecook Happiness Concert được tổ chức, Acecook Việt Nam triển khai hoạt động “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai”, trao tặng 10.500 cây xanh tại Quảng Trị. Theo đó, toàn bộ doanh thu bán vé của chương trình năm nay dành trọn cho hoạt động trồng cây, góp phần tăng độ che phủ rừng, bảo vệ hệ sinh thái và tạo thêm giá trị sinh kế cho cộng đồng địa phương trong dài hạn.

Khu vực trồng cây thuộc thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Happiness Concert là chương trình âm nhạc thường niên của Acecook Việt Nam, ra đời với mong muốn lan tỏa nét đẹp của văn hóa âm nhạc và mang đến trải nghiệm tích cực cho cộng đồng.

Từ khán phòng rộn ràng đến triền đất cần thêm màu xanh, hoạt động giúp nối dài dấu ấn 10 năm của Happiness Concert. Đồng thời, chương trình còn cho thấy cách doanh nghiệp gắn kết mỗi bước đi của mình với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại địa phương.

Ông Võ Đức Duy - đại diện Acecook Việt Nam - trao tặng 10.000 cây xanh cho đại diện địa phương.

Chuẩn bị chu đáo hôm nay để vững vàng trước thiên tai

Tiếp nối những mầm xanh tại Quảng Trị, Acecook Việt Nam bắt tay Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai triển khai chương trình tập huấn, truyền thông về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại nhiều địa phương. Với quốc gia thường xuyên đối mặt bão lũ, sạt lở như Việt Nam, sự chuẩn bị từ sớm là lá chắn đầu tiên giúp cộng đồng giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai ập đến.

Năm 2026, chương trình trải dài từ trung du, miền núi phía bắc đến Tây Nguyên, với điểm dừng tại Thái Nguyên, Lai Châu và Đắk Lắk. Đối tượng tham gia khá đa dạng, từ học sinh, lực lượng nòng cốt tại cơ sở đến đội ngũ làm truyền thông. Mỗi nhóm giữ vai trò riêng trong chuỗi ứng phó. Học sinh mang kiến thức về chia sẻ cùng gia đình, lực lượng cơ sở trực tiếp xử lý tình huống tại chỗ, còn người làm truyền thông giúp thông tin cảnh báo đến với người dân nhanh và chính xác hơn. Nội dung tập huấn xoay quanh kỹ năng sát sườn như nhận diện rủi ro, xây dựng phương án ứng phó và nâng cao tính chủ động của cộng đồng trước tình huống khẩn cấp.

Acecook Việt Nam đồng hành Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho cộng đồng.

Bên cạnh kiến thức phòng, chống thiên tai, chương trình còn truyền thông về dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp. Giữa những ngày mưa lũ chia cắt, khi việc đi lại và nấu nướng gặp nhiều trở ngại, bữa ăn đủ năng lượng góp phần giúp người dân giữ sức để vượt qua khó khăn. Qua chương trình, người tham gia hiểu thêm về cách chuẩn bị, lựa chọn và sử dụng thực phẩm tiện lợi phù hợp điều kiện ứng phó thiên tai. Trong đó, mì ăn liền Hảo Hảo là lựa chọn thực phẩm có thể chuẩn bị sẵn cho tình huống này.

Thông qua việc kết hợp kiến thức phòng, chống thiên tai với nhu cầu thiết yếu trong đời sống, chương trình không chỉ giúp cộng đồng ứng phó khi thiên tai xảy ra, mà còn chủ động chuẩn bị từ trước.

Trẻ được bồi đắp trải nghiệm và hành trang tương lai với Happy Tour 2026

Bước sang mùa thứ tư, Happy Tour 2026 tiếp tục hành trình mang đến trải nghiệm mới đầy màu sắc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2023 đến nay, Acecook Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam duy trì chương trình đều đặn mỗi năm, đồng hành hơn 170 em nhỏ trên con đường khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.

Các em lần đầu được tham gia hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thú vị qua chương trình “Chuyến đi hạnh phúc 2026”.

Riêng năm 2026, 42 học sinh đến từ 7 tỉnh, thành có cơ hội tham gia hành trình 5 ngày tại TP.HCM. Với chủ đề “Trải nghiệm - truyền cảm hứng - định hướng tương lai”, chuyến đi vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt động vui chơi đơn thuần. Đây còn là dịp để các em lắng nghe chính mình, khám phá điều mình yêu thích và bước đầu làm quen khái niệm nghề nghiệp, môi trường làm việc. Điều tưởng chừng xa xôi với nhiều em, nay hiện ra gần gũi qua từng hoạt động.

Trong hành trình, các em được tham quan văn phòng và nhà máy Acecook Việt Nam, giao lưu cùng lãnh đạo, nhân viên công ty, tận mắt chứng kiến nhịp làm việc của một doanh nghiệp sản xuất. Xen giữa các hoạt động, học sinh được dạo bước qua các địa điểm văn hóa, lịch sử của thành phố và tham gia loạt trải nghiệm hướng nghiệp sinh động.

Được triển khai từ năm 2023, chương trình trải qua 4 mùa và đồng hành hơn 170 trẻ em đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỗi trải nghiệm giống như một ô cửa nhỏ. Qua những ô cửa ấy, Happy Tour mong muốn mở rộng vốn hiểu biết thực tế, giúp các em có thêm góc nhìn về môi trường học tập, nghề nghiệp và tự tin hơn trước lựa chọn phía trước.

Tiếp nối giá trị vì cộng đồng

Hướng đồng hành khác được Acecook Việt Nam triển khai trong năm 2026 là hỗ trợ người bệnh thông qua chương trình “Trạm tiếp sức yêu thương lần 5” do Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức.

Tại chương trình, doanh nghiệp trao tặng 1.200 phần quà, gửi thêm sự sẻ chia và động viên đến người bệnh cùng gia đình trên chặng đường điều trị vốn nhiều gian nan. Mỗi phần quà mang lại giá trị thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày. Quan trọng hơn, đó là lời nhắn gửi ấm áp rằng họ không đơn độc, bởi luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ trong thời điểm khó khăn nhất.

Acecook Việt Nam trao tặng 1.200 phần quà trong khuôn khổ chương trình “Trạm tiếp sức yêu thương lần 5” tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Những tháng cuối năm, Acecook Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cùng những chủ đề gần gũi với đời sống như dinh dưỡng, sống xanh, sống khỏe. Nổi bật trong số đó là chương trình “Gói mì hạnh phúc”, chăm lo bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm điều kiện để các em yên tâm đến trường và lớn lên khỏe mạnh. Một bữa ăn đủ đầy, đôi khi, chính là điểm tựa đầu tiên để ước mơ nhỏ có cơ hội nảy nở.

Từ màu xanh phủ lên đất Quảng Trị, sự vững vàng của cộng đồng trước thiên tai, ước mơ chớm nở của trẻ nhỏ đến hơi ấm gửi trao người bệnh, mỗi hoạt động trong năm là một mảnh ghép giúp Acecook Việt Nam từng bước hiện thực hóa giá trị “Happy Society”. Lắng nghe và bám sát nhu cầu thực tế của cộng đồng, doanh nghiệp hướng đến sự hỗ trợ cụ thể trước mắt, đồng thời bồi đắp giá trị bền bỉ, đồng hành xã hội trên chặng đường dài phía trước.