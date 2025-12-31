Chiến dịch kỷ niệm 30 năm Acecook - dấu mốc mở ra giai đoạn đổi mới

Dịp kỷ niệm 30 năm Acecook hiện diện tại Việt Nam, thương hiệu mang đến loạt trải nghiệm mới, mở đầu cho chiến lược “Cook Happiness Through Innovation”.

Từ căn bếp gia đình, ký túc xá sinh viên đến những đêm làm việc muộn, Acecook Việt Nam đã hiện diện trong đời sống người Việt suốt 30 năm qua. Dịp kỷ niệm này, thương hiệu tái hiện hành trình ấy qua chuỗi trải nghiệm đa dạng, mở ra chương phát triển tiếp theo với chiến lược “Cook Happiness Through Innovation”.

Ba mươi năm trước, hành trình của Acecook Việt Nam bắt đầu từ một khung cảnh rất giản dị: Buổi lễ bán hàng đầu tiên diễn ra trong một nhà kho nhỏ, với sân khấu tạm dựng từ những tấm pallet và tấm băng rôn mộc mạc chào đón các đại lý đến với sự kiện giới thiệu “đứa con đầu lòng” Mì Phở, Mì Gà.

Từ điểm khởi đầu khiêm tốn ấy, Acecook Việt Nam từng bước đi vào đời sống người Việt một cách tự nhiên và bền bỉ, để rồi sự gắn bó ấy lớn lên cùng thời gian, trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ. Chính nền tảng cảm xúc kéo dài suốt ba thập kỷ này đã mở đường cho một bước chuyển lớn khi doanh nghiệp chọn làm mới mình với chiến lược “Cook Happiness Through Innovation”.

Năm 1995, khi thị trường Việt Nam bắt đầu mở cửa, những bữa ăn tiện lợi dần xuất hiện như một nhu cầu mới của nhịp sống hiện đại. Trong căn bếp nhỏ của nhiều gia đình, một gói mì giản dị mang đến lựa chọn nhanh gọn, ấm bụng và dễ tiếp cận cho đời sống đang chuyển mình.

Từ gói mì đầu tiên, Acecook Việt Nam từng bước hiện diện trong đời sống người Việt theo cách tự nhiên và bền bỉ. Sự hiện diện ấy lớn lên cùng xã hội, gắn với những khoảnh khắc rất đời thường: bữa tối vội sau giờ làm, đêm tăng ca muộn, mùa thi căng thẳng hay những chuyến đi xa. Khi một sản phẩm đồng hành đủ lâu, nó vượt khỏi vai trò tiện lợi để trở thành một phần ký ức và thói quen tiêu dùng của nhiều thế hệ.

Suốt ba thập kỷ, các sản phẩm mang thương hiệu Acecook Việt Nam vượt khỏi vai trò “chống đói” để trở thành một phần của văn hóa tiêu dùng đại chúng - hiện diện ở mọi điểm chạm đời sống, từ chợ truyền thống đến siêu thị, từ cửa hàng tiện lợi đến căn bếp gia đình. Từ mì gói đến phở, bún, miến ăn liền, danh mục sản phẩm liên tục mở rộng và làm mới, đáp ứng đa dạng khẩu vị và nhịp sống đô thị hóa của nhiều thế hệ người Việt.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, nhu cầu tiêu dùng đã dịch chuyển rõ rệt. Người dùng không chỉ quan tâm đến “ngon và no”, mà chú trọng hơn đến dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, tính bền vững và trải nghiệm gắn liền với lối sống. Ở môi trường cạnh tranh ngày càng khắt khe, vị thế thương hiệu được giữ vững khi sản phẩm phù hợp với những tiêu chuẩn mới của thời đại.

Nắm bắt những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng, Acecook Việt Nam chính thức công bố chiến lược phát triển mới “Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc” tại họp báo kỷ niệm cột mốc 30 năm (7/7/1995-7/7/2025). Chiến lược đánh dấu bước chuyển quan trọng của doanh nghiệp từ sản xuất thực phẩm tiện lợi, sang kiến tạo trải nghiệm ẩm thực toàn diện, nơi hạnh phúc được tạo nên từ sự an tâm, dinh dưỡng, trách nhiệm và những giá trị bền vững dài hạn.

Trên nền tảng ấy, chiến dịch kỷ niệm 30 năm được triển khai như cách Acecook Việt Nam nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới - nơi đổi mới không chỉ nằm ở sản phẩm, mà hiện diện trong từng trải nghiệm thương hiệu dành cho người tiêu dùng.

Acecook Việt Nam khởi động hành trình chuyển mình bằng những thay đổi hữu hình nhất: Danh mục sản phẩm được làm mới, bao bì cải tiến và hệ sinh thái số được tái thiết để đồng điệu hơn với nhịp sống tiêu dùng ngày nay.

Trên trục đổi mới sản phẩm, Acecook Việt Nam tập trung mở rộng hương vị và nâng cấp trải nghiệm. Những dòng sản phẩm mới như Mì SiuKay X3, Modern Xtreme, mì ly Modern Gà Ớt Hiểm hay Dalago xuất hiện như lời đáp cho nhu cầu khám phá ngày càng đa dạng của giới trẻ.

Song song với các dòng sản phẩm mới, Acecook Việt Nam nâng cấp những sản phẩm quen thuộc như Hảo Hảo Premium với gói sốt sệt đậm đà hay Miến Phú Hương bổ sung vitamin B12, nhằm làm mới trải nghiệm mà vẫn giữ được sự quen thuộc với người tiêu dùng. Việc mở rộng bao bì ly, tô giấy cùng các lựa chọn hướng đến sức khỏe tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững mà Acecook Việt Nam theo đuổi.

Những đổi mới này không mang tính hình thức mà phản ánh cách Acecook Việt Nam định nghĩa lại “hạnh phúc”: Một bữa ăn không chỉ ngon, mà còn an tâm, phù hợp lối sống và có trách nhiệm hơn với môi trường. Bởi với Acecook Việt Nam, câu chuyện thương hiệu thuyết phục nhất luôn bắt đầu từ chính sản phẩm.

Bên cạnh chiều rộng danh mục, chiến dịch 30 năm mở rộng chiều sâu trải nghiệm bằng việc đặt người tiêu dùng và cộng đồng vào vị trí trung tâm. Acecook Việt Nam ra mắt website với giao diện mới, tối ưu trải nghiệm số, đồng thời xây dựng microsite Happy Land như một không gian tương tác dành riêng cho dịp kỷ niệm - nơi người dùng có thể khám phá hành trình 30 năm và lưu giữ những khoảnh khắc gắn bó cùng thương hiệu.

Từ nền tảng đó, chiến dịch trao lại “quyền kể chuyện” cho chính người tiêu dùng thông qua các hoạt động chia sẻ câu chuyện cá nhân và tương tác cộng đồng. Những khoảnh khắc rất đời thường từ bữa ăn khuya mùa thi, ca làm việc muộn hay chuyến đi xa cùng bạn bè được chia sẻ trong cuộc thi “30 năm hoà nhịp sống Việt” hay sự kiện “Run PHO Việt Nam” đã trở thành chất liệu cảm xúc kết nối hàng triệu người, tạo nên dòng chảy ký ức chung của nhiều thế hệ đã đồng hành cùng Acecook Việt Nam.

Ở lớp trải nghiệm cao hơn, chuỗi sự kiện âm nhạc như “Modern Fest 2025”, “SiuKay Halloween Festival”, hay “Hảo Hảo Concert - The Journey of 25” đưa Acecook Việt Nam trở thành một phần đời sống giải trí.

Đây là nơi âm nhạc, ánh sáng, cộng đồng và những tô mì nóng gặp nhau, trở thành một phần trải nghiệm khó quên của người trẻ. Sự tương tác sôi nổi trên mạng xã hội trước - trong - sau mỗi sự kiện cho thấy người tiêu dùng không đơn thuần tham dự, mà còn chủ động tạo ra nội dung, đóng vai trò như những “đồng tác giả” cho hành trình 30 năm của thương hiệu.

Nhờ đó, Acecook Việt Nam dần vượt khỏi hình ảnh “thương hiệu trên kệ”, để hiện diện trong những khoảnh khắc rất thật của đời sống: Vui, mệt, háo hức hay sẻ chia. Đây cũng chính là chiều sâu mới của “Happiness” khi hạnh phúc được hình thành từ sự kết nối hai chiều giữa thương hiệu và người dùng.

Với Acecook Việt Nam, doanh nghiệp bền vững chỉ có thể hình thành từ những con người hạnh phúc. Chiến dịch 30 năm vì thế không chỉ hướng đến khách hàng, mà còn tạo ra không gian để nhân viên nhìn lại chặng đường gắn bó với doanh nghiệp. Chuỗi hoạt động như giải chạy bộ, “concert nội bộ”, hay cuộc thi “30 năm chuyện nhà Acecook” trở thành dịp để nhân viên chia sẻ câu chuyện nghề, niềm tự hào và cả kỷ niệm gắn với thương hiệu.

Cũng trong dịp này, Acecook Việt Nam ra mắt Bộ giá trị doanh nghiệp mới - bộ khung định hướng văn hóa cho chặng đường tiếp theo, nhấn mạnh các giá trị về đổi mới, trách nhiệm xã hội, tinh thần gia đình và sự tôn trọng con người.

Thương hiệu tin rằng khi nội bộ được chăm lo và truyền cảm hứng, họ sẽ trở thành lực lượng lan tỏa tinh thần “Cook Happiness Through Innovation” một cách tự nhiên và bền vững nhất. Khi ấy, “vòng tròn hạnh phúc” được khép lại từ bên trong, tạo nền tảng vững chắc cho mọi bước chuyển mình của thương hiệu trong tương lai.

Nhìn tổng thể, chiến dịch kỷ niệm 30 năm cho thấy cách Acecook Việt Nam cụ thể hóa chiến lược phát triển bằng những hành động nhất quán và có chiều sâu. “Cook” không còn đơn thuần là nấu nướng, mà là tạo ra giải pháp tiện lợi phù hợp nhịp sống mới. “Happiness” vượt ra khỏi vị ngon để trở thành sự gắn kết cảm xúc giữa thương hiệu, người tiêu dùng và cộng đồng. “Innovation” vì thế không chỉ nằm ở sản phẩm hay nền tảng số, mà ở cách Acecook Việt Nam làm mới vai trò của mình trong đời sống người Việt.

Trên nền tảng ba thập kỷ đã gây dựng, chiến dịch 30 năm không khép lại một hành trình, mà mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bền vững hơn của Acecook Việt Nam - nơi đổi mới được dẫn dắt bởi sự thấu hiểu, trách nhiệm và cam kết đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng.