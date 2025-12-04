Acecook Việt Nam ra mắt website mới, nâng tầm trải nghiệm người dùng

Nhân dịp 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, Acecook Việt Nam ra mắt website mới với thiết kế hiện đại, thông tin minh bạch, nâng tầm trải nghiệm người dùng.

Sau khi trải nghiệm, nhiều khách hàng gắn bó lâu năm với Acecook Việt Nam nhận xét website mới như “bất ngờ dễ thương”: Vẫn là cảm giác thân thuộc của thương hiệu họ yêu mến, nhưng được khoác lên diện mạo hiện đại và sống động hơn, đồng thời thể hiện rõ ràng các thông điệp và sứ mệnh "Cook Happiness" của doanh nghiệp.

Trải nghiệm sống động từ lần đầu truy cập

Ngay từ lần truy cập đầu tiên, website của Acecook Việt Nam tạo cảm giác quen thuộc mà vẫn tươi mới. Hai gam màu đỏ - trắng đặc trưng được xử lý theo tinh thần hiện đại, vừa mang lại cảm giác năng động, tin cậy, vừa gợi nhắc rõ nét bản sắc Nhật Bản - một phần DNA đã song hành cùng Acecook Việt Nam suốt 30 năm.

Giao diện được thiết kế trực quan và thân thiện, tự động tối ưu cho nhiều thiết bị từ máy tính đến điện thoại, cho phép người dùng trải nghiệm tối ưu dù truy cập ở bất cứ đâu. Cấu trúc menu tối giản giúp việc thao tác trở nên nhanh gọn, trong khi hệ thống tìm kiếm và bộ lọc thông minh hỗ trợ người dùng tiếp cận nội dung cần thiết chỉ trong vài bước.

Ẩn sau vẻ ngoài hiện đại là nền tảng kỹ thuật được nâng cấp toàn diện, đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá của Google về hiệu năng và bảo mật. Nhờ đó, website duy trì tốc độ truy cập nhanh và ổn định, giúp người dùng có thể xem nội dung liền mạch trên hầu hết thiết bị. Điều này khiến website không chỉ đẹp ở phần nhìn, mà còn thân thiện với trải nghiệm, phần nào cho thấy bước tiến rõ rệt trong hành trình chuyển đổi số của thương hiệu.

Khi truy cập website, người dùng như bước vào mô hình cửa hàng số. Từng chi tiết, chuyên mục được sắp đặt thông minh để họ cảm thấy an tâm, hứng thú và dễ dàng khám phá.

Tổng hòa thay đổi về giao diện, màu sắc, hình ảnh và tốc độ xử lý khiến người dùng cảm nhận rõ rệt sự “lột xác” của website mới so với phiên bản cũ. Nếu trước đây, trang web của Acecook Việt Nam chủ yếu mang tính cung cấp thông tin, thì nay trải nghiệm trở nên sinh động, hiện đại và cá nhân hóa hơn.

Người dùng thấy mình được dẫn dắt trực quan, không bị rối mắt, không mất thời gian tìm kiếm và đặc biệt là cảm nhận được tinh thần trẻ trung - chỉn chu - chuyên nghiệp mà Acecook Việt Nam đang hướng tới trong hành trình chuyển đổi số.

Minh bạch và gắn kết, tạo niềm tin với người dùng

Nếu giao diện mang lại ấn tượng ban đầu, thì phần nội dung là lý do người dùng “ở lại lâu hơn”. Trước đây, thông tin về chất lượng, quy trình sản xuất thường rời rạc và khô khan, nặng tính kỹ thuật, nhưng ở website mới, chuyên mục “Đảm bảo chất lượng” được xây dựng như một hành trình khám phá. Người dùng không chỉ đọc, mà còn thấy toàn bộ quy trình: Từ nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn tuyển chọn, phòng lab kiểm nghiệm đến chứng nhận quốc tế như ISO, HACCP, BRCGS Food hay IFS Food… Tất cả được trình bày bằng ngôn ngữ gần gũi, minh họa rõ ràng. Đây là điểm khác biệt so với kiểu trình bày truyền thống, nhiều chữ ít hình trước đây.

Sau khi tạo niềm tin bằng thông tin minh bạch về quy trình và tiêu chuẩn chất lượng, website mới của Acecook Việt Nam dẫn dắt người dùng đến chuyên mục “Sản phẩm” với trải nghiệm được mở rộng theo hướng gần gũi hơn. Không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng đã được kiểm chứng, chuyên mục này còn cho thấy cách Acecook Việt Nam đáp ứng đa dạng nhu cầu ăn uống, khẩu vị và lối sống hiện đại của người tiêu dùng.

Cụ thể, thay vì trình bày thông tin theo cách liệt kê quen thuộc, mỗi trang sản phẩm được thiết kế như một câu chuyện riêng. Hình ảnh sắc nét giúp người dùng hình dung rõ ràng từng sản phẩm; thông tin thành phần và giá trị dinh dưỡng được trình bày mạch lạc, dễ hiểu; hướng dẫn sử dụng rõ ràng đi kèm gợi ý chế biến mở ra nhiều cách thưởng thức linh hoạt. Tất cả được sắp xếp hợp lý, trực quan, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dù đang tìm kiếm nhanh hay muốn khám phá sâu hơn.

Nhờ cách tiếp cận này, người dùng không chỉ “biết” về sản phẩm Acecook Việt Nam, mà còn cảm nhận được sự chăm chút trong từng chi tiết và niềm vui ẩm thực mà thương hiệu mong muốn lan tỏa. Chuyên mục “Sản phẩm” vì thế trở thành điểm chạm quan trọng, bởi chất lượng, cảm xúc và trải nghiệm tiêu dùng hiện đại được kết nối một cách tự nhiên.

Giao diện với tone màu quen thuộc nhưng được đổi mới với đa dạng danh mục, dễ tìm kiếm, dễ sử dụng.

Một điểm nhấn mới trên website là chuyên trang “Góc ẩm thực”, tập hợp hàng loạt công thức chế biến sáng tạo với sản phẩm Acecook Việt Nam. Khi click, người dùng được dẫn đến một “kho ý tưởng vào bếp” trực tuyến để khám phá cách biến tấu món ăn vừa nhanh gọn, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Các gợi ý được thiết kế dễ áp dụng, đa dạng theo nhu cầu và phù hợp lối sống năng động, hiện đại của giới trẻ ngày nay.

Không chỉ vậy, chuyên trang Help Center của website mới - hoạt động như kênh giao tiếp trực tiếp với người dùng, cũng được cải tiến. Ở phiên bản cũ, người dùng thường phải dò tìm thông tin hoặc gửi email chờ phản hồi. Nay, với giao diện FAQ (Câu hỏi thường gặp) trực quan, ô tìm kiếm thông minh và hệ thống gửi phản hồi tích hợp ngay trên trang, trải nghiệm của người dùng được tối ưu hóa, liền mạch hơn. Mọi tương tác - từ câu hỏi nhỏ về điểm bán đến góp ý sản phẩm - đều được thực hiện nhanh gọn, trong khi đó Acecook Việt Nam có thể tiếp nhận, xử lý ý kiến khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Trải nghiệm này giúp khách hàng có cảm giác như đang được đối thoại với thương hiệu, thay vì chỉ “xem thông tin rồi rời đi”.

Câu chuyện 30 năm và tầm nhìn bền vững

Bên cạnh đóng vai trò kênh thông tin cho người dùng, website mới còn là nơi thương hiệu ghi lại hành trình 30 năm đóng góp cho cộng đồng thông qua câu chuyện ẩm thực. Từ những ngày đầu ra mắt sản phẩm đến khi thương hiệu có mặt tại hơn 40 quốc gia, mọi cột mốc quan trọng đều được tái hiện rõ ràng trong các chuyên mục được sắp xếp khoa học, trực quan và dễ theo dõi.

Nổi bật trong số đó là chuyên mục “Phát triển bền vững”, nơi Acecook Việt Nam cập nhật các hoạt động hướng đến môi trường, cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Không chọn cách công bố báo cáo theo cách truyền thống, website đưa vào câu chuyện cụ thể hơn: Từ giảm rác thải nhựa, tối ưu hóa bao bì đến chương trình hỗ trợ cộng đồng, giúp người dùng hiểu rõ triết lý phát triển mà Acecook Việt Nam đang theo đuổi.

Song song với đó, chuyên mục “Go Global” mang đến cái nhìn toàn cảnh về sự hiện diện của Acecook Việt Nam trên thị trường quốc tế. Người dùng có thể khám phá danh mục sản phẩm xuất khẩu, thị trường mà thương hiệu phục vụ, tiêu chuẩn quốc tế mà doanh nghiệp đáp ứng, cũng như thành tựu quan trọng trong hành trình mở rộng quy mô. Tất cả thông tin được minh họa bằng hình ảnh sống động, giúp người xem dễ dàng hình dung con đường toàn cầu hóa của Acecook Việt Nam suốt nhiều năm.

Với hệ thống chuyên mục rõ ràng, thông tin giá trị và được đầu tư chỉn chu, website mới trở thành không gian kể chuyện của thương hiệu: Vừa nhìn lại hành trình 30 năm, vừa thể hiện tầm nhìn bền vững mà Acecook Việt Nam hướng đến trong tương lai.

“Go Global” và “Phát triển bền vững” mang đến thông tin về tầm vóc của Acecook Việt Nam trên toàn cầu và những thông tin về các chương trình kinh doanh bền vững, an toàn với môi trường và con người của thương hiệu. Ảnh cắt từ website thương hiệu.

Ở góc nhìn chiến lược, sự kiện công bố giao diện website mới là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của Acecook Việt Nam, nhằm mang đến trải nghiệm trực tuyến mượt mà, minh bạch và tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt hơn giữa thương hiệu với cộng đồng người tiêu dùng. Trên hết, đây là lời tri ân cho chặng đường 30 năm nhiều dấu ấn và cũng là khởi đầu cho chương tiếp theo trên hành trình Acecook Việt Nam đặt người dùng làm trung tâm trong mọi trải nghiệm.

Khám phá nội dung website và thông tin của Acecook Việt Nam tại đây.