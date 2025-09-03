Đại gia đình Acecook viết tiếp hành trình 30 năm với tinh thần tập thể

Hơn 1.000 thành viên của đại gia đình Acecook Việt Nam - cả thế hệ gắn bó từ những ngày đầu lẫn lớp trẻ kế thừa - đã cùng tạo nên sự kiện kỷ niệm với niềm tự hào lớn chưa từng có.

Từ gói mì Hảo Hảo “quốc dân” với hơn 36 tỷ gói bán ra đến những dòng viên canh ăn liền hay gia vị chiên cơm mới ra mắt, mỗi sản phẩm là một mảnh ghép trong bức tranh “cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực” xuyên suốt chiều dài lịch sử của Acecook Việt Nam.

Hành trình thương hiệu đầy tự hào ấy đã được tái hiện một cách hoành tráng ở sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, với sự góp mặt của hơn 1.000 thành viên đã và đang gắn bó với Acecook Việt Nam, lan tỏa niềm hạnh phúc cùng khí thế sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - giai đoạn phát triển mang tên “The Next 30”.

Đại nhạc hội của ký ức và niềm hạnh phúc

Đây là lần đầu tiên hơn 1.000 thành viên của Acecook Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc cùng “trở về nhà” để ăn mừng lễ kỷ niệm cột mốc ý nghĩa. Trong không gian được ví như đại nhạc hội ngập tràn âm thanh và ánh sáng, nghìn con tim cùng chung một nhịp đập, thổn thức trước những ký ức cách đây 3 thập kỷ, tự hào về thành công được xây đắp từ nỗ lực của từng thành viên, để rồi quyết tâm viết tiếp hành trình 30 năm tới đầy khí thế.

Hơn 1.000 cán bộ nhân viên (CBNV) Acecook Việt Nam góp mặt tại lễ kỷ niệm ngày bán hàng đầu tiên.

Năm 1993, một hành trình đặc biệt bắt đầu, được nâng đỡ, vun đắp bởi tình hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa 2 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản, mang theo giấc mơ lớn về niềm hạnh phúc thông qua con đường ẩm thực dẫn tới bữa ăn của hàng chục triệu người. Đó là thời điểm 5 cán bộ Acecook Việt Nam khăn gói hành trang vượt nghìn dặm xa tới xứ sở mặt trời mọc để học hỏi về chuyển giao công nghệ.

Chỉ 2 năm sau, “đứa con đầu lòng” của Acecook Việt Nam ra đời và sự kiện ngày 7/7/1995 ý nghĩa đó đã được tái hiện chân thực tại lễ kỷ niệm.

Dòng chữ “Lễ ra mắt sản phẩm đầu tiên” hiện lên trên sân khấu giản đơn chỉ vài tấm pallet cùng các thùng carton đã dấy lên nỗi hoài niệm khôn tả trong tâm trí của những con người đồng hành công ty từ ngày đầu, đồng thời khiến thế hệ CBNV kế cận không khỏi tự hào khi soi chiếu với quy mô phát triển của hôm nay. Đó chính là cột mốc khởi nguồn cho một tinh thần đổi mới chưa từng dừng lại.

Những cột mốc ý nghĩa được tái hiện trên sân khấu hoành tráng với âm thanh và ánh sáng như một đại nhạc hội.

Tại sự kiện, CBNV Acecook Việt Nam thuộc mọi thế hệ một lần nữa được chạm tới những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, thanh xuân qua TVC đầu tiên giới thiệu sản phẩm Hảo Hảo hương vị tôm chua cay huyền thoại.

“Một gói mì nhỏ bé nhưng mang sức ảnh hưởng khổng lồ, một hương vị ăn liền đã trở thành phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của cả quốc gia. Nhắc đến Hảo Hảo là nhắc đến những bữa ăn nhanh ngon miệng giữa guồng quay hối hả, những phút giây ấm áp bên tô mì mẹ nấu, những chuyến du lịch cùng bạn bè và cả vali chất đầy mì gói của du học sinh” - Hảo Hảo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam như thế, không đơn thuần là một sản phẩm, mà trở thành điểm chạm nối liền ký ức.

Mì Hảo Hảo “quốc dân” là một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt.

Kim chỉ nam “Công nghệ Nhật Bản, hương vị Việt Nam” là nền tảng vững mạnh để công ty liên tục cải tiến, nghiên cứu và phát triển sản phẩm phù hợp đa dạng khẩu vị từ Bắc chí Nam. Vị thế vững chắc của hôm nay được gây dựng và duy trì nhờ loạt sản phẩm gây tiếng vang lớn, không dừng lại ở Hảo Hảo, mà còn là mì ly Modern, phở Đệ Nhất, miến Phú Hương... Song, ký ức cùng niềm hạnh phúc Acecook Việt Nam “bán” cho người tiêu dùng mới là điều giá trị và đáng tự hào hơn tất thảy.

Khai mở tương lai, vươn tầm quốc tế

Sự phát triển của Acecook Việt Nam được ghi dấu qua từng sản phẩm, nhưng yếu tố tạo nên và cũng là trung tâm của hành trình bền vững ấy luôn luôn là con người. Không phải ngẫu nhiên lễ kỷ niệm có sự góp mặt của nhiều cái tên từng đồng hành công ty qua 3 thập kỷ thăng trầm - những người vinh dự nhận kỷ niệm chương danh giá từ Acecook Việt Nam; nhưng cũng không thể thiếu đi thế hệ kế cận - những người đang được tin tưởng giao trọng trách tiếp quản cánh buồm để tiếp tục lèo lái con thuyền vươn xa hơn.

Xuyên suốt 30 năm, Acecook Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, truyền cảm hứng và thấu hiểu - nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe, phát triển bản thân để từ đó cùng công ty lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến người tiêu dùng nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Từ “Acecook”, “Happy”, “30” đến “Chính trực”, “Hợp tác”, “Đổi mới”, “Vượt trội”, “Tự chủ trách nhiệm” - những cột mốc và hệ giá trị làm nên tên tuổi của công ty đã được tái hiện một cách đầy nghệ thuật qua tiết mục “tutting dance” của các vũ công; không chỉ chiêu đãi khán giả một màn trình diễn ấn tượng và đáng nhớ, mà còn thổi bùng ngọn lửa của ý chí khát vọng sẵn sàng thắp sáng tương lai.

Năm 2025, Acecook Việt Nam ra mắt bộ giá trị doanh nghiệp với 5 tinh thần hành động mới: Chính trực - Hợp tác - Đổi mới - Vượt trội - Tự chủ trách nhiệm.

Khoảnh khắc hơn 1.000 CBVN hòa nhịp vào tiết mục đồng ca bài hát Acecook Happiness như một lời khẳng định cột mốc 30 năm không dừng lại ở phát triển sản phẩm hay mở rộng thị trường, mà là hành trình của con người và khát vọng không ngừng đổi mới, từ thế hệ sáng lập đến những người trẻ đang tiếp nối hôm nay.

“The Next 30” - hành trình xây dựng Acecook trở thành doanh nghiệp bền vững, không chỉ tại Việt Nam, mà còn trên bản đồ thế giới - là dấu ấn đáng nhớ của sự kiện, khi thế hệ trẻ và những người lãnh đạo kỳ cựu cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức kích hoạt tương lai rực rỡ.

Điểm chạm giữa các thế hệ như một lời gửi gắm khéo léo của người đi trước dành cho hậu bối, rằng để Acecook Việt Nam có thể viết tiếp hành trình hạnh phúc, luôn cần sự đổi mới, sáng tạo và quan trọng hơn cả là tinh thần đoàn kết, quyết tâm để hướng tới tương lai vững vàng.

Acecook Việt Nam khai mở “The Next 30” với khát vọng phát triển bền vững và vươn tầm thế giới.

Trải qua 3 thập kỷ phát triển kể từ ngày bán hàng đầu tiên, Acecook không chỉ khiến sự hiện diện của mình trong căn bếp mọi gia đình hiện đại trở thành lẽ tất yếu, mà còn đưa các sản phẩm in sâu vào tâm trí từng con người Việt Nam như một phần ký ức đẹp đẽ không thể phai mờ.

Hành trình đó chứng kiến sự cống hiến không ngừng nghỉ của mọi thế hệ CBNV - những người được Acecook Việt Nam tri ân theo một cách rất riêng - lắng nghe, đồng hành và tôn vinh. Với Acecook Việt Nam, hành trình 30 năm không khép lại trong một buổi lễ long trọng, mà là trường đoạn thành công đầu tiên của chặng đường phát triển dài được mở ra và tiếp nối bởi tinh thần đoàn kết, bền bỉ.