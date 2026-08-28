Một chuyến đi có thể mở ra thay đổi gì trong suy nghĩ của trẻ?

Từ lần đầu bước vào nhà máy đến thử sức nghề nghiệp mới, 5 ngày tại TP.HCM mở thêm cho 42 em nhỏ góc nhìn khác về thế giới và tương lai phía trước.

Trước đây, nhiều em nhỏ chỉ được biết về một nhà máy, nghề nghiệp hay thành phố mới qua sách vở. Song, mỗi trải nghiệm đều có thể mở ra góc nhìn khác và trở thành nguồn cảm hứng, khơi gợi sự tò mò của mỗi em khi hình dung về tương lai.

Thông qua “Chuyến đi hạnh phúc 2026”, Acecook Việt Nam mang đến trải nghiệm đặc biệt như thế cho 42 em nhỏ trong hành trình 5 ngày tại TP.HCM.

Một chuyến đi ghi dấu nhiều “lần đầu tiên”

Trước đây, Nguyễn Thị Thảo Vy (15 tuổi, Khánh Hòa) từng chỉ biết nhà máy sản xuất mì qua hình ảnh xem trên mạng. Vì thế, khi biết một trong những điểm đến của “Chuyến đi hạnh phúc 2026” là Acecook Việt Nam, Vy đặc biệt háo hức khi có cơ hội tận mắt khám phá nơi em từng theo dõi qua màn hình.

“Em và các bạn thích hoạt động tham quan nhà máy sản xuất mì. Vì ở nhà, em xem trên mạng thấy các cô chú vào trong nhà máy nên cũng muốn vào thử”, Vy chia sẻ về trải nghiệm lần đầu tiên.

Trải nghiệm của Thảo Vy là một trong nhiều “lần đầu tiên” của 42 em nhỏ đến từ Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nghệ An. Trong chuyến đi, các em lần lượt bước vào nhà máy, khám phá thành phố mới và thử sức nghề nghiệp.

Ban lãnh đạo Acecook Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng học sinh và thầy cô tham gia chương trình.

Diễn ra từ 29/7 đến 2/8, “Happy Tour - Chuyến đi hạnh phúc 2026” là hoạt động thường niên thuộc dự án “Gói mì hạnh phúc”, do Acecook Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện. Được triển khai từ năm 2023, chương trình trải qua 4 mùa và đồng hành hơn 170 trẻ em đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với thông điệp “Trải nghiệm - truyền cảm hứng - định hướng tương lai”, hành trình được thiết kế để các em tiếp cận nhiều môi trường, từ doanh nghiệp, văn hóa - xã hội đến hoạt động hướng nghiệp.

Học sinh đến từ 7 tỉnh, thành tham quan văn phòng và nhà máy Acecook Việt Nam.

Hành trình bắt đầu từ Acecook Việt Nam, nơi các em tham quan văn phòng và nhà máy, tìm hiểu môi trường làm việc, quy trình sản xuất hiện đại, giao lưu cùng ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên. Từ đây, các em hiểu hơn về sản phẩm quen thuộc trên kệ hàng được sản xuất như thế nào, môi trường làm việc và đội ngũ tạo nên sản phẩm ấy ra sao.

Các em tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng tại TP.HCM.

Rời không gian doanh nghiệp, các em tiếp tục khám phá TP.HCM qua hoạt động giao lưu, ẩm thực cùng điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch tiêu biểu. Với nhiều em lần đầu đến thành phố, những địa danh vốn chỉ biết đến qua sách vở, nay trở thành nơi tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm cùng bạn bè.

Chuyến tham quan nhà máy giúp các em hình dung rõ hơn về môi trường làm việc thực tế, còn hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở Vietopia đưa câu chuyện tương lai đến gần hơn qua việc trực tiếp thử sức. Tại đây, các em tiếp cận nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, khám phá sở thích và khả năng của bản thân. Thay vì chỉ nghe tên nghề hay đọc về công việc trong sách, việc tự mình tham gia hoạt động mô phỏng giúp khái niệm vốn còn xa lạ trở nên dễ hình dung hơn.

Các em thử sức nhiều nghề nghiệp trong hoạt động hướng nghiệp tại Vietopia.

Một chuyến đi 5 ngày khó có thể trả lời ngay câu hỏi “sau này em sẽ làm nghề gì?”. Song, giá trị của trải nghiệm nằm ở chỗ chúng gợi mở thêm khả năng suy nghĩ: Môi trường làm việc trước đây chưa từng biết, công việc khiến các em tò mò hay đơn giản là cảm giác có thể thử sức nhiều điều hơn những gì mình nghĩ.

Từ chuyến đi đáng nhớ đến hành trình đồng hành dài hạn

Ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Acecook Việt Nam, chia sẻ: “Happy Tour không đơn thuần là chuyến tham quan, mà còn là hành trình kết nối yêu thương. Chúng tôi mong rằng mỗi trải nghiệm hôm nay sẽ giúp các em có thêm kỷ niệm đẹp, khám phá điều mới, hiểu hơn về thế giới xung quanh và được tiếp thêm động lực để học tập, phát triển bản thân”.

Ông Kaneda Hiroki - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam - phát biểu tại chương trình.

Nhìn rộng hơn 5 ngày của Happy Tour, trải nghiệm ấy là một phần trong hoạt động đồng hành dài hạn của Acecook Việt Nam cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thông qua dự án “Gói mì hạnh phúc” từ năm 2019. Trong nhiều năm, dự án triển khai hình thức hỗ trợ khác nhau, từ dinh dưỡng, học tập đến điều kiện sinh hoạt. Happy Tour bổ sung thêm lớp giá trị khi tạo cơ hội để các em tiếp xúc môi trường mới, học hỏi và khám phá khả năng của bản thân.

Từ suất ăn, dụng cụ học tập, học bổng đến công trình nước sạch, các con số cho thấy phạm vi đồng hành được mở rộng theo nhiều nhu cầu của trẻ em. Happy Tour nối tiếp cách tiếp cận ấy bằng giá trị khó đo đếm qua con số. Đó là cơ hội được bước ra ngoài môi trường quen thuộc và tiếp xúc điều mới.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - cho biết: “Ngoài việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, Acecook Việt Nam còn giúp các em có cơ hội học tập, phát triển, tạo động lực vượt lên khó khăn trong cuộc sống”.

Đó cũng là giá trị mà “Chuyến đi hạnh phúc” hướng đến, khi không chỉ mang đến hành trình đáng nhớ, mà còn tạo thêm trải nghiệm để mỗi em nhỏ có thể bước tiếp với sự hiểu biết, tự tin và rộng mở hơn trước lựa chọn cho tương lai.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - phát biểu tại chương trình.

Rời TP.HCM sau chuyến đi, có lẽ mỗi em đều có được sự tự tin để dám ước mơ nhiều hơn, góc nhìn mới về nghề nghiệp và cuộc sống, trải nghiệm địa điểm lần đầu được đặt chân đến hay có mục tiêu mới để cố gắng.

Với Thảo Vy, nhà máy trước đây chỉ xuất hiện qua màn hình, giờ trở thành nơi em thực sự được bước vào. Như chia sẻ, trải nghiệm ấy cũng cho em thêm động lực để cố gắng học tập, với mong muốn một ngày nào đó có thể quay trở lại nơi này, mang theo hành trang là hoài bão và những ước mơ lớn lao.

Chương trình Happy Tour mở ra cho các em nhiều cơ hội trải nghiệm và động lực phấn đấu cho tương lai.

Với Acecook Việt Nam, “Chuyến đi hạnh phúc” tiếp tục nối dài sứ mệnh “Cook happiness - Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực”. Từ sự hỗ trợ thiết thực trong hơn 7 năm đến cơ hội học hỏi và khám phá tại Happy Tour, doanh nghiệp từng bước cụ thể hóa giá trị Happy Society bằng việc góp thêm điều kiện để trẻ em được chăm lo hôm nay và rộng mở hơn khi nghĩ về tương lai.