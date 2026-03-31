Acecook Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất với nhà máy mới ở Vĩnh Long

Sau khi đi vào vận hành, nhà máy Acecook Việt Nam ở Vĩnh Long được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đầu tháng 3, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức khánh thành nhà máy Vĩnh Long mới tại khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long). Với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD , đây là nhà máy có quy mô lớn nhất trong hệ thống Acecook Việt Nam. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược “Đổi mới nâng tầm hạnh phúc”, mở ra triển vọng phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Buổi lễ diễn ra long trọng với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, cùng sở ban ngành, cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cũng như ban lãnh đạo công ty.

Dự án trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Theo đại diện Acecook Việt Nam, việc lựa chọn Vĩnh Long để xây dựng dự án trọng điểm đến từ vị trí chiến lược của Đồng bằng sông Cửu Long - trung tâm nông nghiệp của cả nước. Khu vực này đóng góp 31,37% GDP toàn ngành nông nghiệp với hơn 50% sản lượng lúa, 70% lượng trái cây và 95% lượng gạo xuất khẩu… Bên cạnh đó, mạng lưới sông ngòi dày đặc tạo lợi thế phát triển vận tải đường thủy, giảm chi phí logistics - từ đó tối ưu chi phí vận chuyển và phân phối.

Acecook Việt Nam khánh thành nhà máy Vĩnh Long mới tại khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Khởi công từ tháng 3/2024 và hoàn thiện sau 2 năm, nhà máy Vĩnh Long mới được xây dựng trên diện tích 11 hecta, bao gồm xưởng sản xuất và khu văn phòng. Khi chính thức vận hành, nhà máy sở hữu 17 dây chuyền sản xuất với công suất dự kiến đạt 81.000 tấn sản phẩm/năm và 27.600 tấn bán thành phẩm/năm (gói súp, gói dầu gia vị…). Trong giai đoạn đầu, 9 dây chuyền sẽ đi vào hoạt động, dự kiến cung ứng khoảng 1,2 tỷ gói sản phẩm/năm cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Để đáp ứng khối lượng sản xuất như trên, toàn bộ hệ thống máy móc, dây chuyền và quy trình vận hành của nhà máy được trang bị công nghệ tự động hóa cao, tích hợp tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm của Việt Nam và quốc tế. Nhờ đó, nhà máy có khả năng sản xuất đa dạng sản phẩm ăn liền như mì, miến, phở, bún, hủ tiếu… với tiêu chuẩn chất lượng cao; giữ vai trò then chốt trong việc mở rộng năng lực cung ứng, tối ưu hóa chuỗi hệ thống phân phối.

Buổi lễ khánh thành nhà máy Vĩnh Long có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản… cùng nhiều đại biểu.

Đáng chú ý, với nhà máy Vĩnh Long, Acecook Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết phát triển bền vững thông qua việc xây dựng theo mô hình “nhà máy xanh”. Nổi bật là việc sử dụng lò hơi sinh khối sử dụng nhiên liệu biomass, công suất 30 tấn/giờ, giúp giảm khoảng 75.000 tấn CO2/năm so với lò hơi đốt than truyền thống.

Tòa nhà văn phòng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gạch lát sàn từ sản phẩm tái chế, giấy dán tường từ vỏ trấu tái chế. Không gian được quy hoạch hài hòa cùng mảng xanh rộng lớn, đồng thời áp dụng quản trị thông minh để tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong thời gian tới, nhà máy sẽ lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời, dự kiến giảm phát thải khoảng 4.700 tấn CO2/năm.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Acecook Việt Nam, phát biểu tại lễ khánh thành.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Acecook Việt Nam, khẳng định việc khánh thành nhà máy Vĩnh Long là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và cam kết đầu tư nghiêm túc của doanh nghiệp tại Việt Nam.

“Điểm nổi bật của nhà máy không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở định hướng phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm với xã hội và môi trường. Dự án sẽ tạo hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và tay nghề cho người lao động địa phương. Đặc biệt, nhà máy sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Kaneda Hiroki chia sẻ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận nỗ lực này, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao và khẳng định hoạt động của Acecook Việt Nam đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương, cũng như tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Ông kỳ vọng Acecook Việt Nam và đối tác Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng nông sản cùng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ hơn.

Giá trị vượt trên nhà máy sản xuất sản phẩm ăn liền

Trước cột mốc khánh thành nhà máy mới tại Vĩnh Long, Acecook Việt Nam liên tiếp triển khai nhiều hoạt động nổi bật. Điều này nhằm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp, sẵn sàng đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.

Cụ thể vào tháng 7/2025, Acecook kỷ niệm hành trình 30 năm kể từ ngày bán sản phẩm đầu tiên và chính thức công bố chiến lược “Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc” cho giai đoạn tiếp theo.

Việc nhà máy Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động càng chứng minh định hướng phát triển dài hạn của Acecook Việt Nam. Không chỉ mở rộng năng lực sản xuất, nhà máy Vĩnh Long là mảnh ghép then chốt hoàn thiện chiến lược tổng thể trong giai đoạn mới. Nhờ công nghệ tự động hóa hiện đại và 17 dây chuyền sản xuất tiên tiến, nhà máy gia tăng đáng kể năng lực cung ứng, cho phép duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đáp ứng kịp thời nhu cầu và sức mua của thị trường.

Các đại biểu tham quan không gian bên trong của nhà máy Vĩnh Long.

Tác động của nhà máy Vĩnh Long không dừng lại trong nội bộ doanh nghiệp, mà còn tác động tích cực đến ngành thực phẩm chế biến ở Việt Nam. Lĩnh vực này đang chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng nhờ nhu cầu tiêu dùng nội địa gia tăng, kết hợp quá trình đô thị hóa giúp sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. Theo báo cáo của USDA tháng 4/2025, giá trị ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tại Việt Nam đạt 79,3 tỷ USD . Trong khi đó, theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ngành công nghiệp chế biến thực phẩm duy trì tăng trưởng ổn định trong giai đoạn năm 2023-2025, với mức tăng 10,6% riêng năm 2025.

Việc Acecook mạnh tay đầu tư nhà máy quy mô lớn chính là minh chứng rõ nét cho xu hướng doanh nghiệp đầu ngành đang tích cực đổi mới và nâng cao năng lực sản xuất. Tác động này thúc đẩy năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm chế biến trên thị trường khu vực lẫn quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà máy Vĩnh Long còn mang lại giá trị thiết thực và lâu dài cho kinh tế địa phương. Sau khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến tạo hơn 3.000 cơ hội việc làm ổn định cho lao động tỉnh Vĩnh Long, đóng góp trung bình 180 tỷ đồng /năm vào ngân sách Nhà nước. Những tác động kinh tế tích cực sẽ thúc đẩy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ hậu cần và các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới dự kiến đóng góp trung bình 180 tỷ đồng /năm vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tháng 10/2025, Acecook Việt Nam khởi công nhà máy Thăng Long tại khu công nghiệp Thăng Long II (tỉnh Hưng Yên) với mức đầu tư 2.200 tỷ đồng . Nhà máy Thăng Long sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới sản xuất đồng bộ trải dài từ Bắc vào Nam, tiếp nối mục tiêu gia tăng năng lực cung ứng.

Không chỉ riêng nhà máy Vĩnh Long, các chi nhánh khác của Acecook Việt Nam cũng thường được cải tạo và nâng cấp, mang đến môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên. Riêng trong năm 2025, Acecook Việt Nam nâng cấp văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và hoàn thiện văn phòng chi nhánh Vĩnh Long. Với văn hoá “lấy con người làm trung tâm”, doanh nghiệp không ngừng tăng cường chính sách đãi ngộ, đưa ra lộ trình đào tạo minh bạch. Nhờ hệ sinh thái làm việc lành mạnh và giá trị “Happy Employees” (hạnh phúc cho nhân viên), doanh nghiệp vinh dự nằm trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong 10 năm liền - thể hiện cam kết lâu dài trong xây dựng môi trường làm việc nhân văn.

Việc nhà máy Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động, tiếp nối cột mốc khởi công nhà máy Thăng Long, càng khẳng định Acecook Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư trên quy mô toàn quốc. Đây chính là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, mang đến sản phẩm chất lượng cho xã hội, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh “Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực”.