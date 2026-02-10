Acecook Happiness Concert 2026: Một thập kỷ lan tỏa hạnh phúc

Giữa tháng 1, Acecook Happiness Concert 2026 khép lại thành công với hai đêm diễn, để lại những rung cảm sâu sắc trong lòng khán giả yêu nhạc giao hưởng.

Acecook Happiness Concert 2026 diễn ra tại Nhà hát TP.HCM (9/1) và Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội (16/1). Với khoảng 1.000 khán giả tham dự, Acecook Happiness Concert 2026 đánh dấu cột mốc đáng tự hào khi tròn một thập kỷ đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng.

Sự kiện cũng minh chứng cho hành trình phát triển cộng đồng bền vững của Acecook Việt Nam. Không chỉ lan tỏa những “thanh âm hạnh phúc”, chương trình còn dành 100% doanh thu bán vé để trồng 10.000 cây xanh tại Quảng Trị, nối dài cam kết phát triển cộng đồng bền vững của doanh nghiệp.

Thanh âm chạm đến trái tim

Khởi nguồn từ năm 2016, Acecook Happiness Concert là chuỗi chương trình thường niên của Acecook Việt Nam, nhằm đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội thưởng thức âm nhạc cho mọi tầng lớp khán giả. Qua từng mùa diễn, sự kiện không ngừng đổi mới, khéo léo hòa quyện tinh hoa nhạc cổ điển với cách tiếp cận đương đại, giúp khán giả Việt Nam thêm yêu mến và trân trọng thể loại nghệ thuật hàn lâm này.

Buổi hòa nhạc thu hút nhiều khán giả đến tham dự.

So với các mùa trước, Acecook Happiness Concert 2026 mang đến những điểm nhấn đặc biệt, dẫn dắt cảm xúc người nghe đi từ tĩnh tại sâu lắng đến khoảnh khắc thăng hoa.

Hai đêm nhạc được dẫn dắt dưới sự chỉ huy tài hoa của nhạc trưởng Honna Tetsuji - người đồng hành cùng chương trình suốt 10 năm - cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia. Khán giả chìm đắm trong không gian thính phòng đầy cảm xúc, nơi các tác phẩm kinh điển của Beethoven như Allegro con brio, Largo, Rondo Allegro - Presto… được truyền tải bằng tinh thần đương đại. Sự xuất hiện của nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung với phong cách biểu diễn tinh tế và nội lực, mang đến làn gió mới, giao thoa giữa tinh thần nghệ sĩ trẻ hiện đại cùng âm nhạc hàn lâm. Mỗi nốt nhạc vang lên thể hiện kỹ thuật điêu luyện của người nghệ sĩ, giúp khán giả tìm thấy sự bình yên giữa nhịp sống hối hả.

Hai đêm diễn với sự dẫn dắt chính của nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia và nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung.

Ngoài những phút giây lắng đọng và thăng hoa, Acecook Happiness Concert 2026 mở ra cơ hội để khán giả đến gần với âm nhạc thính phòng. Điểm nhấn là hoạt động “Góc chỉ huy” - nơi 6 khán giả may mắn được cầm đũa chỉ huy dàn nhạc chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng. Họ cảm nhận sức mạnh của từng cử động, trải nghiệm cách một nhịp điệu có thể dẫn dắt cả dàn nhạc. Nhờ vậy, âm nhạc hàn lâm không còn xa xôi, mà sống động và dễ chạm tới trái tim người nghe.

Anh Nguyễn Xuân Thái (Hà Nội) bày tỏ sự thích thú khi theo dõi đêm diễn: “Thật ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn điệu nghệ của dàn nhạc giao hưởng. Âm nhạc luôn là nền tảng mà chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc và kết nối. Tôi cũng bất ngờ và xúc động khi biết 100% doanh thu từ hoạt động bán vé sẽ được ủng hộ cho việc trồng rừng”.

Khán giả được cầm đũa chỉ huy dàn nhạc dưới sự chỉ dẫn của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Suốt gần một thập kỷ, Acecook Happiness Concert duy trì sức hút nhờ không ngừng đầu tư chỉn chu, nâng tầm cả về chất lượng nghệ thuật lẫn trải nghiệm thưởng thức. Đặc biệt, chương trình còn lồng ghép khéo léo giữa tinh hoa âm nhạc hàn lâm và bản sắc văn hóa dân tộc. Điển hình tại mùa 2025, màn kết hợp giữa âm nhạc thính phòng và nhã nhạc cung đình Huế mang đến cung bậc cảm xúc sâu lắng cho khán giả.

Nhờ vậy, Acecook Happiness Concert ngày càng khẳng định vai trò cầu nối văn hóa, khiến nhạc giao hưởng trở nên dễ nghe, dễ cảm nhận và làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng.

Hành trình 10 năm lan tỏa thanh âm hạnh phúc đến cộng đồng

Tiếp nối khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, Acecook Happiness Concert 2026 lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng khi toàn bộ doanh thu được dùng để trồng 10.000 cây xanh tại rừng cộng đồng ở xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị). Dự án góp phần mang lại giá trị bền vững cho địa phương, hướng đến bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Trên hết, nỗ lực này khẳng định cho con đường mà Acecook Việt Nam đã chọn: Dùng nghệ thuật để nuôi dưỡng hạnh phúc và chuyển hóa thành hoạt động có chiều sâu và bền vững.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp đồng hành cùng xã hội, chung tay đóng góp để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn - dù chỉ là từng bước nhỏ. Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ biết đến, đồng cảm với giá trị mang lại và tiếp tục ủng hộ lâu dài để lan tỏa thành nhiều hoạt động ý nghĩa hơn trong tương lai”, ông Horikawa Masashi, Chánh văn phòng Tổng giám đốc Acecook Việt Nam, nhấn mạnh tại sự kiện.

Toàn bộ doanh thu của hai đêm nhạc dùng để trồng 10.000 cây xanh ở Quảng Trị, đưa “thanh âm hạnh phúc” lan tỏa ra ngoài khán phòng.

Xuyên suốt một thập kỷ, Acecook Happiness Concert bền bỉ nuôi dưỡng giá trị tốt đẹp bằng âm nhạc. Toàn bộ doanh thu bán vé của 10 mùa diễn được đóng góp cho dự án cộng đồng. Năm 2025, doanh thu được dùng cho dự án “Ánh sáng vùng biên” - lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại A Lưới (Huế). Chương trình cũng tài trợ xây dựng khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Điền (Huế). Trước đó vào năm 2024, chương trình hỗ trợ dụng cụ cho Học viện Âm nhạc Huế, nơi nuôi dưỡng và phát triển tài năng âm nhạc trẻ.

Các mùa trước đó của chương trình cũng tập trung tài trợ dự án về âm nhạc, văn hóa và an sinh xã hội. Những nỗ lực này không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn đồng hành với sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Nhờ vậy, hạnh phúc không dừng lại trong khán phòng, mà tiếp tục được lan tỏa ra đời sống.

Ông Kaneda Hiroki phát biểu tại buổi hòa nhạc ở Hà Nội.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Acecook Việt Nam, chia sẻ: “Acecook Happiness Concert bước sang năm thứ 10, không chỉ là cột mốc để nhìn lại hành trình đáng tự hào, mà trở thành lời khẳng định cho sứ mệnh mà Acecook Việt Nam luôn theo đuổi: Sẻ chia hạnh phúc và kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội thông qua âm nhạc. Chúng tôi tin rằng khi ‘thanh âm hạnh phúc’ được tiếp nối bằng hành động thiết thực, âm nhạc sẽ còn vang xa hơn nữa trong cộng đồng”.

Những nỗ lực này thể hiện cam kết của Acecook Việt Nam trong việc hiện thực hóa Happy Society (Xã hội hạnh phúc) - một trong ba giá trị của sứ mệnh “Cook Happiness” mà thương hiệu luôn theo đuổi. Cụ thể, sứ mệnh này xoay quanh 3 giá trị là Happy Consumers (Người tiêu dùng hạnh phúc), Happy Society (Xã hội hạnh phúc) và Happy Employees (Người lao động hạnh phúc). Khi đó, Acecook không chỉ mang đến bữa ăn an toàn và lành mạnh, mà còn mong muốn đóng góp vào sự phát triển xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

Bước sang năm 2026 - cột mốc tròn một thập kỷ - Acecook Happiness Concert ghi dấu ấn khi đón hàng chục nghìn khán giả suốt 10 năm qua. Vượt ngoài khuôn khổ sự kiện nghệ thuật thông thường, Acecook Happiness Concert giúp lan tỏa vẻ đẹp âm nhạc hàn lâm, đồng thời minh chứng cho hành trình đồng hành của Acecook với sự phát triển của xã hội Việt Nam. Mỗi thanh âm vang lên như hạt giống xây dựng một tương lai bền vững, nơi hạnh phúc được sẻ chia và nhân rộng mãi mãi.