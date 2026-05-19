Acecook Việt Nam ‘gieo mầm hạnh phúc’ với 10.500 cây xanh ở Quảng Trị

Từ thanh âm hạnh phúc Acecook Happiness Concert 2026 đến 10.500 mầm xanh được gieo trồng, Acecook Việt Nam nỗ lực kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng bằng hành động cụ thể.

Đánh dấu cột mốc một thập kỷ đồng hành, Acecook Happiness Concert 2026 dành doanh thu bán vé để triển khai hoạt động trồng 10.500 cây xanh tại Quảng Trị, qua đó thể hiện cam kết lâu dài của Acecook Việt Nam trong việc song hành cùng giá trị cộng đồng và phát triển bền vững.

Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai

Acecook Việt Nam vừa tổ chức lễ trao tặng và khởi động dự án trồng 10.500 cây giống cho chính quyền địa phương và Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị. Dự án được triển khai tại thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Lập và các thôn Chênh Vênh, Cát, Hồ, Xa Bai thuộc xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Đây là khu vực rừng tự nhiên đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận FSC-ES (FSC Ecosystem Services) về dịch vụ hệ sinh thái, hấp thụ và lưu trữ carbon - mục tiêu chung của Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị FSC.

Các loại cây giống được trao tặng gồm cây trẩu và nhiều loại cây bản địa (bồ kết, bồ hòn, xoan nhừ, giổi, lát hoa, huỷnh). Trong đó, trẩu là loài cây sinh trưởng tốt, có khả năng giữ đất, chống xói mòn và tạo sinh kế từ hạt/dầu trẩu cho người dân; bồ kết, bồ hòn, xoan nhừ, giổi, lát hoa, huỷnh giúp bổ sung tầng tán, tăng đa dạng sinh học và hỗ trợ phục hồi cấu trúc rừng tự nhiên. Việc ưu tiên cây bản địa cũng giúp phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời mở ra giá trị kinh tế dài hạn cho người dân địa phương.

Ông Võ Đức Duy đại diện Acecook Việt Nam trao tặng 10.500 cây giống cho Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị, tổ chức địa phương và ban quản lý rừng cộng đồng các thôn.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Võ Đức Duy - Phó giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, đại diện cho ban lãnh đạo công ty Acecook Việt Nam cho biết thông qua việc cùng người dân trực tiếp gieo trồng và chăm sóc cây, Acecook Việt Nam mong muốn lan tỏa nhận thức về bảo vệ tài nguyên, đóng góp vào mục tiêu phục hồi rừng, từ đó kiến tạo những giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng và môi trường trong dài hạn.

Sau lễ trao tặng, doanh nghiệp chính thức bàn giao toàn bộ cây giống. Địa phương sẽ chuẩn bị mặt bằng và trồng 8.000 cây trong giai đoạn tháng 6-8/2026 tại đường bao rừng tự nhiên, khu vực sạt lở, ven khe suối và các diện tích đất hộ gia đình chưa được sử dụng hiệu quả. Đến năm 2027, dự án tiếp tục theo dõi tỷ lệ sống của cây và dặm bù hơn 2.500 cây để đảm bảo tổng số 10.500 cây theo cam kết. Không chỉ góp phần tăng độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn nước và hạn chế xói mòn đất, mỗi mầm cây được gieo xuống còn hướng đến mục tiêu nâng cao trữ lượng hấp thụ carbon, hỗ trợ duy trì tiêu chuẩn quốc tế FSC-ES cho khu vực.

Ông Mai Thanh Long - Chủ tịch Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị - phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Mai Thanh Long - Chủ tịch Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị - phát biểu: “Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị cam kết tiếp tục đóng vai trò kết nối - hướng dẫn - đồng hành cùng cộng đồng để triển khai hoạt động này hiệu quả, minh bạch và đúng với nguyên tắc quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC và yêu cầu của nhà tài trợ”.

Bước đi mở rộng chiến lược phát triển bền vững

Được triển khai từ nguồn doanh thu bán vé của chương trình hòa nhạc Acecook Happiness Concert 2026, dự án trồng rừng cho thấy cách Acecook Việt Nam mở rộng thông điệp “hạnh phúc” từ không gian âm nhạc thành sự đóng góp thiết thực.

Thông qua dự án lần này, Acecook Việt Nam mong muốn đưa giá trị hạnh phúc đi xa hơn, bền vững hơn, gắn liền với việc bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, với hoạt động kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội và môi trường.

“Dự án này là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của công ty, nơi trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Việc gia tăng độ che phủ rừng và phục hồi đa dạng sinh học tại Quảng Trị không chỉ giúp nâng cao chất lượng không khí, hạn chế xói mòn đất, mà còn trực tiếp hiện thực hóa mục tiêu ‘Green Planet - Hành tinh xanh’, một trong 6 trụ cột phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang theo đuổi”, ông Võ Đức Duy phát biểu tại sự kiện trao tặng cây giống.

Ông Võ Đức Duy chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của dự án trong buổi lễ.

Hoạt động này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chiến lược phát triển bền vững của Acecook Việt Nam đang đi vào chiều sâu. Trước đó, doanh nghiệp công bố định hướng tích hợp mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Những yếu tố về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) được kết hợp hài hòa với hiệu quả đầu tư và kinh doanh nhằm mục tiêu tạo ra một tương lai bền vững cho cả doanh nghiệp và trái đất.

Dự án trồng rừng được triển khai qua 3 giai đoạn và kéo dài đến năm 2027.

Ở cấp độ vận hành, Acecook Việt Nam đẩy mạnh sử dụng năng lượng xanh nhằm giảm phát thải và hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ năng lượng sạch lên 80% vào năm 2030. Song song đó, doanh nghiệp triển khai trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), giảm bao bì nhựa và thúc đẩy tuần hoàn phụ phẩm sản xuất như một phần của mô hình tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh đó, dự án trồng rừng tại Quảng Trị có thể xem là bước mở rộng quan trọng của chiến lược “Green Planet”. Khác với nhiều hoạt động cộng đồng mang tính ngắn hạn, dự án hướng đến tác động môi trường có thể theo dõi và đo lường trong dài hạn, từ khả năng hấp thụ carbon, phục hồi đa dạng sinh học đến bảo vệ nguồn nước và chống xói mòn đất. Việc lựa chọn triển khai tại khu vực rừng tự nhiên đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận FSC-ES cũng cho thấy chiến lược của Acecook Việt Nam là ưu tiên sáng kiến có khả năng đóng góp thực chất vào mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng dài hạn với biến đổi khí hậu.

Dự án trồng cây tại Quảng Trị như dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển bền vững của Acecook Việt Nam.

Thông qua những hành động cụ thể và trách nhiệm trong từng sản phẩm, Acecook Việt Nam đang góp phần xây dựng tương lai xanh và bền vững hơn cho thế hệ mai sau, đồng thời nối dài mục tiêu trở thành “doanh nghiệp thực phẩm tổng hợp, phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế”.