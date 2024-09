Ác thần 'Venom 3' có đáng sợ?

Knull, chúa tể chủng tộc Symbiote, hứa hẹn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Eddie Brock/Venom trong "Venom: The Last Dance".

Chặng cuối Venom: The Last Dance (tựa Việt: Venom: Kèo Cuối) bùng nổ khi tiết lộ Knull, vị thần cổ đại, đấng khai sinh ra giống loài Symbiote là phản diện chính. Dành cả cuộc đời cho cuộc đại chiến với các thực thể quyền năng cùng thanh gươm diệt thần All-Black the Necrosword đã tạo nên sức hút cho Knull trên màn ảnh rộng.

So với Riot, Carnage từ hai phần phim trước, Knull ở một cấp độ hoàn toàn khác. Xét về danh tiếng và năng lực, Knull có thể sánh ngang một vài phản diện máu mặt như Thanos hay Kang the Conqueror. Việc nới rộng quy mô bộ phim cho thấy Sony vẫn còn tham vọng phát triển SSU (vũ trụ Người Nhện của Sony).

Một phản diện nặng đô

"Ta là Knull, chúa tể của vực thẳm. Vị thần khai sinh ra chủng tộc Symbiote. Bóng tối bên trong ngươi, thứ bóng tối đó phục tùng ta. Ta chính là hư không", Knull kiêu hãnh nói về bản thân trong King in Black Vol 11.

Dưới bàn tay nhào nặn của Donny Cates và Ryan Stegman, Knull lần đầu xuất hiện trong Venom #3 (2018), theo ComicBook. Ngự trị trong bóng tối từ thuở sơ khai, Knull đã có nhiều năm yên ổn để rồi bị xâm lược bởi các Celestial. Khi giao chiến, Knull có được một phần sức mạnh từ thực thể này, giúp hắn rèn đúc thanh gươm All-Black the Necrosword và hạ sát một Celestial.

Cuộc đại chiến giữa Knull và các vị thần tiếp tục tới khi hắn bị thương, rơi xuống hành tinh lạ. Tại đây, Gorr lấy đi All-Black the Necrosword trở thành kẻ kế thừa sự nghiệp diệt thần. Trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), All-Black the Necrosword từng được Gorr the God Butcher sử dụng để truy sát các vị thần trong Thor: Love and Thunder (2022). Chiếc đầu Celestial bị Knull sát hại chính là Knowhere xuất hiện trong loạt phim Guardians of the Galaxy.

Knull là nỗi kinh hoàng với các vị thần, thực thể quyền năng trong vũ trụ. Ảnh: Sony Pictures/CBR.

Mất đi thanh gươm, Knull phiêu bạt và vô tình khám phá Living Abyss. Sử dụng sức mạnh này, Knull tạo ra chủng tộc Symbiote, biến chúng thành đội quân để xâm chiếm các hành tinh. Cuộc chạm chán với Thor tại Trái Đất đã phá vỡ liên kết giữa Knull với Symbiote. Chúng nảy sinh nhận thức, phản bội Knull và cùng giam cầm hắn tại Klyntar.

Nguồn sức mạnh chính của Knull đến từ Living Abyss qua việc tạo ra Symbiote. Bên cạnh đó, Knull sở hữu năng lực tương tự thần thánh, cụ thể là siêu sức mạnh, tự chữa lành hay bắn tia năng lượng. Theo Ben Gibbons từ Screent Rant, Knull vượt trội hai ác nhân đình đám là Thanos và Kang the Conqueror.

Trong khi Kang tạo ra vũ khí công nghệ tân tiến thì Knull có thể điều khiển bóng tối. Khi đối thủ bị Symbiote bao bọc, Knull có thể dễ dàng thao túng hành động theo ý muốn. Với Thanos, gã titan có thể can thiệp vào cái chết, song Knull khai thác sức mạnh này theo cách khác. Ngoài việc khống chế, Knull còn dùng Symbiote để hồi phục, gia tăng sức mạnh.

Bữa tiệc thịnh soạn của loài Symbiote

Trong nguyên tác, phải tới khi Eddie Brock/Venom và Cletus Cassidy/Carnage đối đầu, Knull mới được giải thoát. Ngay lập tức, hắn khôi phục sức mạnh, tiêu diệt bầy lũ phản bội và tiến đến xâm lược Trái Đất. Điều này khá tương đồng với chi tiết trong đoạn trailer khi Knull gửi đội quân Symbiote tới truy sát Venom, song thứ mà hắn ta muốn vẫn chưa được tiết lộ.

Xét về quân số lẫn năng lực, một mình Venom là không đủ để đối đầu Knull cùng binh đoàn Klyntar. Thông tin từ đoạn trailer cho thấy dàn Symbiote quen thuộc từ truyện tranh như Scream, Lasher, Agony, Phage và Toxin cũng sẽ góp mặt.

Ban đầu chúng có thể mâu thuẫn, song để bảo toàn tính mạng cũng là lúc cả nhóm đoàn kết. Dễ thấy, kịch bản đại chiến giữa Knull và nhóm Symbiote do Venom dẫn dắt là có thể xảy ra.

Bom tấn là hồi kết cho đôi bạn thân Eddie Brock và Venom. Ảnh: Sony Pictures.

Với việc Venom: The Last Dance là "điệu nhảy cuối" của Eddie Brock và Venom, Sony dần hé lộ về hồi kết hoành tráng, làm hài lòng khán giả. Dễ thấy Knull là một bất ngờ lớn, Sony đã mạnh dạn sử dụng một nhân vật tầm cỡ.

Mở rộng quy mô, vươn tầm vũ trụ là một chuyện, vực dậy vũ trụ SSU mới là điều mà hãng phim mong muốn sau loạt tác phẩm đáng quên. Chưa kể, Sony khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên xoay quanh việc khai thác vũ trụ Spider-Man. Bản quyền sử dụng phản diện, Spider-Man 4 của Tom Holland đều chưa có thông tin rõ ràng.

Trong bối cảnh hiện tại, Venom: The Last Dance không chỉ là một bom tấn giải trí, bộ phim còn phản ánh định hướng mà Sony dành cho SSU. Với khán giả sẽ được chiêu đãi một bộ phim như kỳ vọng, đồng thời hãng phim nhận về doanh thu cùng sự ủng hộ cho các dự án sau này.