Ngôi sao ‘Chiến tranh giữa các vì sao’ qua đời

Nam diễn viên James Earl Jones, người thủ vai Darth Vader trong loạt phim “Star War” đình đám đã qua đời ở tuổi 93, tờ Deadline đưa tin ngày 9/9.

Ông ra đi trong vòng tay của người thân tại nhà riêng ở Quận Dutchess, New York. Người đại diện của nam diễn viên đã xác nhận thông tin này. Song, nguyên nhân cái chết của James Earl Jones vẫn được giữ kín. Những năm gần đây, ông lui về dưỡng già. Lần hiếm hoi tài tử xuất hiện trước công chúng là vào năm 2019 tại sự kiện D23 Expo, nơi ông được vinh danh là “Huyền thoại của Disney”.

Nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình James Earl Jones.

“James là một trong những diễn viên xuất sắc, người có những đóng góp vô cùng to lớn cho 'Star Wars'. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông” - nam diễn viên Mark Hamill tâm sự.

Tổng Giám đốc điều hành của The Walt Disney Company, Bob Iger, chia sẻ: “James Earl Jones đã tạo nên những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh. Với hàng trăm tác phẩm điện ảnh và truyền hình, những tác phẩm của ông đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả. Thay mặt Disney, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của James”.

“James Earl Jones sẽ không bao giờ chết. Tài năng, công việc và những ảnh hưởng của ông sẽ ở bên chúng ta mãi mãi”, đạo diễn Paul Feig viết.

James Earl Jones qua đời ở tuổi 93. Ảnh: Everett Collection.

James Earl Jones bắt đầu đam mê diễn xuất khi đang theo học tại Đại học Michigan. Sau đó, ông chuyển đến Thành phố New York để theo đuổi ước mơ. Năm 1958, ông ra mắt trên sân khấu Broadway trong vở kịch Sunrise at Campobello tại Nhà hát Cort ở Manhattan.

James lần đầu bước chân lên màn ảnh rộng trong bộ phim Dr. Strangelove (1964) của đạo diễn nổi tiếng Stanley Kubrick. Kể từ đó tới nay, tài tử đã xuất hiện trong hơn 200 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nổi bật như The Comedians, The Great White Hope, Conan the Barbarian,Matewan, The Lion King và không thể không nhắc tới Star Wars...

James Earl Jones là một trong số nghệ sĩ hiếm hoi từng đạt EGOT, danh hiệu dành cho những ai thắng 4 giải thưởng giải trí lớn nhất hành tinh gồm: Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Ông kết hôn với nữ diễn viên kiêm ca sĩ Julienne Marie vào năm 1964. Họ không có con chung và ly hôn vào năm 1972. Đến năm 1982, James kết hôn với Cecilia Hart và cả hai có một con trai chung là Flynn. Cecilia Hart qua đời vào cuối năm 2016 vì ung thư buồng trứng.