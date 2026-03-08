9 thực phẩm giúp ngủ ngon hơn

Một số thực phẩm giàu tryptophan, magiê và melatonin có thể hỗ trợ điều hòa giấc ngủ tự nhiên.

Bổ sung đúng cách trong bữa ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà không cần phụ thuộc vào thuốc ngủ.

Vai trò của dinh dưỡng đối với giấc ngủ

Mất ngủ hoặc ngủ kém chất lượng là vấn đề phổ biến, đặc biệt ở người trưởng thành và người cao tuổi. Nhiều người tìm đến thuốc ngủ hoặc thực phẩm chức năng để cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc ngủ kéo dài có thể gây lệ thuộc, buồn ngủ ban ngày hoặc ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

Các nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ ngủ - thức của cơ thể. Một số dưỡng chất như tryptophan, magiê, vitamin nhóm B và melatonin tham gia vào quá trình điều hòa hệ thần kinh và hormone giấc ngủ. Tryptophan là một axit amin giúp cơ thể sản xuất serotonin - chất dẫn truyền thần kinh có vai trò ổn định tâm trạng. Serotonin tiếp tục được chuyển hóa thành melatonin, hormone giúp cơ thể cảm thấy buồn ngủ vào buổi tối.

Bên cạnh đó, magiê có tác dụng thư giãn cơ và hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng - yếu tố thường gây khó ngủ. Vì vậy, bổ sung các thực phẩm giàu những dưỡng chất này có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên.

Một số thực phẩm có lợi cho giấc ngủ

Chuối

Chuối là loại trái cây phổ biến và dễ bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày. Chuối chứa nhiều kali, magiê và tryptophan – các dưỡng chất giúp thư giãn hệ thần kinh và cơ bắp. Khi được hấp thu, tryptophan trong chuối có thể tham gia vào quá trình sản xuất serotonin và melatonin. Những hormone này giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ ổn định.

Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ melatonin trong cơ thể có thể tăng lên vài giờ sau khi ăn chuối. Vì vậy, chuối có thể là một món ăn nhẹ phù hợp vào buổi tối đối với người hay khó ngủ.

Quả óc chó

Quả óc chó chứa nhiều axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và melatonin tự nhiên. Những thành phần này có thể hỗ trợ điều hòa chu kỳ ngủ – thức của cơ thể.

Quả óc chó có thể làm tăng lượng melatonin trong máu góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chu kỳ ngủ – thức là "đồng hồ sinh học" hoạt động trong khoảng 24 giờ, điều chỉnh thời điểm tỉnh táo và buồn ngủ. Khi chu kỳ này bị rối loạn, người bệnh dễ gặp tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Một số nghiên cứu cho thấy ăn quả óc chó có thể làm tăng lượng melatonin trong máu, từ đó góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô là nguồn magiê tự nhiên rất dồi dào. Magiê có vai trò quan trọng trong việc điều hòa hệ thần kinh, giảm căng thẳng và hỗ trợ thư giãn cơ. Ngoài ra, hạt bí ngô cũng chứa tryptophan – axit amin cần thiết để sản xuất melatonin. Nhờ đó, loại hạt này có thể giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Một khẩu phần nhỏ hạt bí ngô rang có thể được sử dụng như bữa ăn nhẹ buổi tối để bổ sung dưỡng chất hỗ trợ giấc ngủ.

Sữa ấm

Sữa từ lâu được xem là thức uống hỗ trợ giấc ngủ. Trong sữa có chứa tryptophan, canxi và một lượng nhỏ melatonin. Canxi giúp não sử dụng tryptophan hiệu quả hơn để sản xuất melatonin. Bên cạnh tác dụng sinh học, sữa ấm còn có yếu tố tâm lý: Nhiều người hình thành thói quen uống sữa trước khi ngủ, từ đó tạo cảm giác thư giãn và dễ buồn ngủ hơn.

Uống một cốc sữa ấm vào buổi tối có thể là lựa chọn đơn giản để cải thiện giấc ngủ.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành chứa nhiều tryptophan và protein thực vật. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn thiếu đậu nành có thể liên quan đến nguy cơ rối loạn giấc ngủ cao hơn. Isoflavone trong đậu nành cũng có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở phụ nữ trung niên.

Bổ sung đậu nành trong khẩu phần ăn có thể góp phần hỗ trợ giấc ngủ và sức khỏe tim mạch.

Yến mạch

Yến mạch thường được biết đến như thực phẩm tốt cho tim mạch và tiêu hóa. Tuy nhiên, yến mạch cũng có lợi cho giấc ngủ nhờ chứa tryptophan và magiê. Ngoài ra, yến mạch là nguồn carbohydrate phức hợp. Những thực phẩm giàu carbohydrate có thể giúp tryptophan dễ dàng đi vào não hơn, từ đó thúc đẩy sản xuất serotonin.

Một bát yến mạch ấm vào buổi tối có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và serotonin. Một số nghiên cứu cho thấy ăn kiwi trước khi ngủ có thể giúp rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong một nghiên cứu nhỏ, những người ăn hai quả kiwi khoảng một giờ trước khi ngủ có thời gian ngủ dài hơn và ngủ sâu hơn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế về quy mô và đối tượng nghiên cứu, vì vậy cần thêm bằng chứng để khẳng định rõ hiệu quả này.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là một trong những loại trà thảo dược được sử dụng lâu đời để hỗ trợ giấc ngủ. Trong hoa cúc có chứa apigenin – một chất chống oxy hóa có thể gắn vào các thụ thể trong não, giúp giảm lo âu và tạo cảm giác thư giãn.

Trà hoa cúc có thể giúp người uống dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Nhờ đó, trà hoa cúc có thể giúp người uống dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Uống một tách trà hoa cúc ấm trước khi ngủ có thể hỗ trợ thư giãn tinh thần.

Anh đào chua và nước ép anh đào chua

Anh đào chua là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa hàm lượng melatonin đáng kể. Melatonin là hormone đóng vai trò điều hòa chu kỳ ngủ – thức của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy uống nước ép anh đào chua có thể giúp kéo dài thời gian ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ ở người bị mất ngủ.

Tuy nhiên, người có bệnh lý chuyển hóa hoặc cần kiểm soát đường huyết nên lưu ý lượng đường trong nước ép trái cây.

Những dưỡng chất quan trọng giúp cải thiện giấc ngủ

Một số dưỡng chất có vai trò quan trọng trong điều hòa giấc ngủ. Các thực phẩm giàu những chất này có thể hỗ trợ cải thiện chu kỳ ngủ - thức nếu được bổ sung đầy đủ trong chế độ ăn:

Tryptophan: Tiền chất tạo serotonin và melatonin

Glycine: Giúp hạ nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ giấc ngủ sâu

Magiê: Giúp thư giãn hệ thần kinh và cơ bắp

Kẽm và sắt: Tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh

Vitamin nhóm B: Hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và chức năng thần kinh

Vitamin D: Liên quan đến điều hòa hormone và nhịp sinh học

Apigenin: Chất chống oxy hóa giúp giảm lo âu

L-theanine: giúp thư giãn tinh thần

Melatonin: Hormone điều hòa giấc ngủ...

Lưu ý khi sử dụng thực phẩm để cải thiện giấc ngủ

Mặc dù các thực phẩm trên có thể hỗ trợ giấc ngủ, nhưng chúng không phải là phương pháp điều trị mất ngủ. Hiệu quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thói quen sinh hoạt, mức độ căng thẳng và tình trạng sức khỏe.

Để cải thiện giấc ngủ, nên kết hợp chế độ ăn lành mạnh với các biện pháp khác như: Duy trì giờ ngủ cố định mỗi ngày; hạn chế caffeine vào buổi chiều và tối; giảm sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ; tập thể dục thường xuyên; giữ phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát.

Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài trên vài tuần, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc công việc, người bệnh nên đi khám để được tư vấn và điều trị phù hợp. Một chế độ ăn cân bằng, giàu thực phẩm tự nhiên kết hợp với lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện giấc ngủ và nâng cao sức khỏe tổng thể.