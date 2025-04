9 tác giả huyền thoại chỉ nổi tiếng sau khi qua đời

Edgar Allan Poe: Bậc thầy của tiểu thuyết kinh dị và gothic đã phải vật lộn với tình trạng bất ổn tài chính và thiếu sự công nhận trong suốt cuộc đời mình. Những câu chuyện kinh dị của ông, như The Tell-Tale Heart và The Fall of the House of Usher cùng bài thơ ám ảnh The Raven, đã được hoan nghênh rộng rãi trên toàn thế giới sau cái chết bí ẩn của ông vào năm 1849. Poe hiện được ca ngợi là người tiên phong của thể loại tiểu thuyết trinh thám và có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học kinh dị hiện đại. Ảnh: Britannica.