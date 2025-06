9 phân khu định hình diện mạo TP Thủ Đức tương lai

Cụ thể, phân khu số 1 của TP Thủ Đức có diện tích khoảng 1.807 ha, dân số 332.500 người, thuộc các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú hiện tại. Khu vực này được gắn với trọng điểm số 1 là Trung tâm Tài chính quốc tế Thủ Thiêm.