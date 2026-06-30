9 điểm 3 môn có thể đậu lớp 10 công lập ở TP.HCM

Trong khi nhiều trường ở TP.HCM lấy trên 24 điểm, một số trường chỉ lấy 9 điểm vào lớp 10. Thí sinh đạt trung bình 3 điểm mỗi môn vẫn có cơ hội trúng tuyển.

Nhiều trường công lập ở TP.HCM lấy điểm chuẩn lớp 10 dưới 10 điểm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Sáng 30/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2026. Trong khi nhiều trường duy trì mức điểm chuẩn rất cao như THPT Nguyễn Thượng Hiền (24,75 điểm), Trung học Thực hành ĐHSP (24,5 điểm), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (24,5 điểm), THPT Bùi Thị Xuân (24,25 điểm)..., không ít trường chỉ lấy 9 điểm.

Với mức điểm này, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3 điểm mỗi môn vẫn đủ điều kiện trúng tuyển.

Các trường có điểm chuẩn thấp nhất chủ yếu nằm tại các địa phương thuộc khu vực 2 và khu vực 3, tức địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Danh sách các trường công lập TP.HCM lấy điểm chuẩn lớp 10 dưới 10 điểm cụ thể như sau:

STT Tên trường Tên phường/xã Điểm chuẩn NV1 1 THPT Bình Khánh Xã Bình Khánh 10 2 THPT Cần Thạnh Xã Cần Giờ 9 3 THCS và THPT Nguyễn Huệ Xã Phước Thành 9 4 THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu) Xã Kim Long 9 5 THPT Hắc Dịch Phường Tân Thành 9 6 THPT Nguyễn Trãi (Bà Rịa - Vũng Tàu) Xã Ngãi Giao 10 7 THPT Phước Bửu Xã Hồ Tràm 9 8 THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu) Xã Xuân Sơn 9 9 THPT Ngô Quyền (Bà Rịa - Vũng Tàu) Xã Nghĩa Thành 10 10 THPT Hòa Bình Xã Hòa Hội 9 11 THPT Dương Bạch Mai Xã Phước Hải 9 12 THPT Bưng Riềng Xã Xuyên Mộc 9 13 THPT Võ Nguyên Giáp Phường Phú Mỹ 9

Nếu so với năm 2025, điểm chuẩn của nhiều trường đã có sự điều chỉnh tăng đáng kể. Ví dụ, trường THPT Ngô Quyền tăng từ 5,25 điểm lên 10, trường THPT Trần Phú tăng từ 7,5 lên 9, trường THPT Nguyễn Văn Cừ tăng 8,25 lên 9.

Một số trường khác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng có sự điều chỉnh điểm chuẩn để vượt mức 10 điểm, điển hình là trường THPT Trần Văn Quan tăng từ 5 lên 10,25 điểm và THPT Phú Mỹ tăng từ 6,5 điểm lên 11,5 điểm.