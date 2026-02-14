9 cuốn sách phù hợp với ngày Valentine

Seven Exes của Lucy Vine. Đây là cuốn sách dành cho những người tiếc nuối mối tình cũ. Nhân vật chính là Esther, một người luôn kém may mắn trong tình yêu. Khi Esther tình cờ đọc được một bài báo cũ, cô chìm vào hối tiếc rằng có phải mình đã bỏ qua nhân duyên định mệnh. Esther bắt đầu lần tìm lại những mối quan hệ trong quá khứ với nhiều tình huống hài hước, những khúc ngoặt bất ngờ và một chút lãng mạn.