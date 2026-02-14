9 cuốn sách phù hợp với ngày Valentine

|
Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen. Nhân vật Darcy là hình mẫu người bạn trai hoàn hảo ngày Valentine dành cho bất cứ ai yêu thích sự lãng mạn cổ điển. Dù khởi đầu với lời cầu hôn đầy vụng về và nhận phải sự từ chối, Darcy không hờn dỗi hay bỏ cuộc. Thay vào đó, Darcy vẫn kiên trì và chứng tỏ sự tôn trọng của mình đối với tiểu thư nhà Bennet.
Significant Others của Zoe Eisenberg. Với những người mong ước có thể quay ngược thời gian, câu chuyện của Jess và Ren tràn đầy sự thú vị. Cả hai người bạn đại học vẫn sống cùng nhau ở độ tuổi cuối 30, cùng nhau chia sẻ một ngôi nhà, một chú chó và sự gắn kết không thể phá vỡ. Khi Ren mang thai sau cuộc tình một đêm, Jess đồng ý chia sẻ việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, sự êm đềm của cả hai có thể bị phá vỡ khi người cha của đứa trẻ bất ngờ xuất hiện.
The Idea of You của Robinne Lee. Với những người từng mơ ước hẹn hò với người nổi tiếng, đây là cuốn sách phù hợp. Nữ chính Solène bất ngờ lọt vào mắt xanh của ngôi sao nhạc pop được con gái bà yêu thích. Một cuộc tình nồng cháy nảy sinh, tuy nhiên, với khoảng cách tuổi tác quá lớn và hai thế giới hoàn toàn khác biệt, liệu câu chuyện của họ có hạnh phúc không?
Seven Exes của Lucy Vine. Đây là cuốn sách dành cho những người tiếc nuối mối tình cũ. Nhân vật chính là Esther, một người luôn kém may mắn trong tình yêu. Khi Esther tình cờ đọc được một bài báo cũ, cô chìm vào hối tiếc rằng có phải mình đã bỏ qua nhân duyên định mệnh. Esther bắt đầu lần tìm lại những mối quan hệ trong quá khứ với nhiều tình huống hài hước, những khúc ngoặt bất ngờ và một chút lãng mạn.
Mistakes Were Made của Meryl Wilsner. Hãy tưởng tượng bạn có một cuộc tình một đêm nồng cháy và sáng hôm sau bạn biết rằng người đó là mẹ của bạn mình. Sau màn giới thiệu đáng xấu hổ, liệu giữa hai người có nảy sinh tình cảm chân thành? Đây là một cuốn sách hấp dẫn và đầy suy ngẫm đối với những người kém may mắn trong tình yêu. Hãy luôn sẵn sàng vì tia lửa luôn có thể bùng cháy ở những nơi bất ngờ nhất.
Cuốn The Soulmate của Rona Halsall. Sau những phút giây tình ái mặn nồng ban đầu, Holly nhanh chóng nhận ra rằng mình chưa thực sự hiểu Mark. Holly nhận thấy Mark có nhiều bí mật và đặc biệt đáng ngờ khi Mark luôn giữ kín số điện thoại và có một tình yêu khó hiểu với pizza dứa. Sự nghi ngờ lớn dần trong Holly trong khi liệu Mark có thật sự liên quan đến bí mật đen tối nào không?
First Time Caller của B.K. Borison. Nhân vật chính là Aiden Valentine, tư vấn viên được yêu thích nhất của đường dây nóng tình yêu ở Baltimore. Là một người mất niềm tin vào tình cảm, Aiden bất ngờ cảm nhận được cảm xúc khác khi tư vấn cho một cô bé, người gọi điện đến để xin lời khuyên hẹn hò cho mẹ mình. Đây là tác phẩm hoàn hảo dành cho độc giả yêu thích những câu chuyện tình cảm bất ngờ.
Cuốn It’s Getting Hot in Here của Jane Costello. Với những người muốn tìm tình yêu cho độ tuổi hơn 40 thì đây là tác phẩm phù hợp. Nhân vật chính là Lisa Carling, một giám đốc truyền hình và là người mẹ đã ly hôn hai lần. Những tưởng Lisa đã đủ mối lo vì có hai con nhỏ, một người bạn thân đang chiến đấu với bệnh ung thư vú và sự thay đổi hormone thời kỳ tiền mãn kinh, Lisa bất ngờ có mối quan hệ vụng trộm với anh chàng ngôi sao truyền thông Zach.
How to Kill Men and Get Away With It của Katy Brent. Với những người đã chán ngấy chuyện hẹn hò, cuốn sách này có thể là liều thuốc giải độc hoàn hảo. Sau khi nữ nhân vật chính Kitty vô tình giết chết một kẻ quấy rối dai dẳng, cô phát hiện ra mình có tài năng giết người và khao khát trả thù đàn ông. Từ đây, Kitty dấn thân vào một sứ mệnh giải cứu thế giới khỏi những gã đàn ông xấu xa với những hành trình đầy cuốn hút.
