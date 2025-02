Hẹn hò hoàn hảo với sách cho người độc thân ngày Valentine

Cơ hội thứ hai: It's Getting Hot in Here của Jane Costello. Với những ai cho rằng độ tuổi trên 40 vẫn còn cơ hội cho sự lãng mạn, thì đây là tác phẩm đáp ứng mong mỏi đó. Lisa Carling, một giám đốc điều hành truyền hình và là một bà mẹ ly hôn hai lần, đã có đủ thứ phải lo. Không chỉ lo cho con trai, con gái, một người bạn thân bị ung thư vú, Carling còn chịu những cơn bốc hỏa và thời kỳ nội tiết tố suy giảm. Nhưng điều đó không ngăn Carling rơi vào mối quan hệ mù quáng với anh chàng truyền thông nóng bỏng Zach.