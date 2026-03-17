9 câu hỏi của cha mẹ giúp trẻ tăng EQ

“Hôm nay, cơ thể con đã thể hiện cảm xúc như thế nào?”: Theo CNBC, câu hỏi này giúp trẻ nhận ra rằng cảm xúc không chỉ nằm trong suy nghĩ mà còn thể hiện qua cơ thể. Ví dụ, khi lo lắng, trẻ có thể thấy tim đập nhanh, khi vui thì muốn nhảy nhót, còn khi tức giận thì mặt nóng lên hoặc tay nắm chặt. Nhận ra những dấu hiệu này, trẻ sẽ hiểu cảm xúc của mình rõ hơn và học cách điều chỉnh chúng.

“Hôm nay con đã có cảm xúc nào đáng nhớ, điều gì khiến con cảm thấy như vậy?”: Câu hỏi này giúp trẻ hiểu rằng cảm xúc thường gắn liền với những trải nghiệm cụ thể. Ví dụ, một đứa trẻ có thể nói rằng mình cảm thấy tự hào sau khi hoàn thành một bài tập, hoặc bực bội vì tranh cãi với bạn. Khi kết nối được cảm xúc với sự việc, trẻ sẽ hiểu bản thân tốt hơn và biết cách phản ứng phù hợp.

“Làm sao con biết một người đang vui hay buồn?”: Sự đồng cảm bắt đầu khi trẻ học cách chú ý đến cảm xúc của người khác. Câu hỏi này khuyến khích các em quan sát nét mặt, giọng nói và cách cư xử. Qua đó, trẻ dần hiểu rằng cảm xúc không chỉ tồn tại ở bản thân mình mà còn ở những người xung quanh.

“Điều gì ở bản thân khiến con cảm thấy tự hào?”: Nhiều trẻ chỉ nghĩ rằng phải thắng cuộc hoặc làm thật giỏi mới đáng tự hào. Do đó, câu hỏi này giúp trẻ nhìn ra những phẩm chất bên trong của mình. Khi suy nghĩ, trẻ có thể nhận ra rằng sự tử tế, kiên trì hay sẵn sàng giúp đỡ người khác cũng là điều đáng tự hào. Nhận thức này giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin lành mạnh. Nếu trẻ chưa biết trả lời, cha mẹ có thể gợi ý bằng các câu hỏi tiếp theo, như “Con có thấy tự hào vì đã cố gắng không?”, “Con có thấy tự hào vì đã giúp bạn của mình không?”.

"Khi buồn hoặc bực bội, con mong người khác làm gì cho mình?": Câu hỏi này giúp trẻ nhận ra nhu cầu của mình trong những lúc khó khăn. Có trẻ muốn được ôm, có trẻ lại chỉ cần ai đó ngồi cạnh, hoặc cần một góc yên tĩnh để bình tĩnh lại. Khi trẻ nói ra những mong muốn này, các em hiểu rằng cảm xúc và nhu cầu của mình là điều quan trọng và có thể chia sẻ với người khác.

"Khi con cảm thấy lo lắng, điều gì giúp con bình tĩnh lại?": Một phần của trí tuệ cảm xúc là biết cách trấn tĩnh bản thân khi căng thẳng. Với câu hỏi này, trẻ dần nhận ra cách nào giúp mình dễ chịu hơn: Hít thở sâu, trò chuyện với cha mẹ, ôm thú bông, vận động cơ thể hoặc ngồi yên một mình vài phút. Khi hiểu rõ điều gì giúp mình ổn định lại, trẻ sẽ tự tin hơn khi đối mặt với cảm xúc mạnh.

"Khi gặp khó khăn, con thường tự nói gì với mình?": Khi được hỏi về việc đối mặt với thử thách, nhiều trẻ có thể trả lời rất thật: “Con nghĩ là con không làm được”, “Con sợ bị sai”, hoặc “Con thấy mình kém hơn bạn”. Đặt câu hỏi này sẽ giúp trẻ nhận ra cách mình tự nhủ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và cách xử lý vấn đề. Theo thời gian, những lời tự nhủ tích cực có thể trở thành phản xạ tự nhiên, giúp trẻ bình tĩnh hơn khi gặp thất bại hoặc áp lực.

"Con thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế nào?": Trẻ cần hiểu rằng sự đồng cảm không chỉ là cảm nhận mà còn thể hiện qua hành động. Những việc nhỏ như lắng nghe, chia sẻ đồ chơi hoặc ngồi cạnh một người đang buồn sẽ giúp trẻ thực hành lòng tốt trong cuộc sống hàng ngày.

"Điều gì khiến con trở nên đặc biệt?": Câu hỏi này giúp trẻ nghĩ về những phẩm chất làm nên con người mình. Cha mẹ có thể nhắc đến những đặc điểm như sáng tạo, tò mò, hài hước, chu đáo hoặc dũng cảm và hỏi xem điều nào giống với con. Khi nhận ra những phẩm chất riêng, trẻ sẽ hình thành cảm nhận tích cực về bản thân, không để mình phụ thuộc vào việc so sánh hay thành tích.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.