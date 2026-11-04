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80 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh 'Gia đình cùng đọc sách'

  • Thứ tư, 4/11/2026 21:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 4/11, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh "Gia đình cùng đọc sách" TP.HCM công bố danh sách các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

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Thí sinh Trần Bảo Nam, lớp 3A Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc đạt giải Tác phẩm tiêu biểu.

Trong danh sách này, có 5 đơn vị xuất sắc đạt giải tập thể, gồm: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Khánh, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Rạch Dừa, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thới An, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định.

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Thí sinh Nguyễn Huỳnh Yến Nhi xuất sắc giành giải nhất.

Ở hạng mục cá nhân, có 75 thí sinh đạt giải. Thí sinh Nguyễn Huỳnh Yến Nhi, Giáo viên Trường Liên cấp TH-THCS Nguyễn Quốc Phú, Phường Tân Khánh đã xuất sắc giành giải nhất.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải nhì cho các cá nhân: Mã Thành Quang Vũ (Học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Lê Thành Duy, phường Bà Rịa); Hoàng Thị Thái (Giáo viên Trường THCS Bình Chuẩn, phường Thuận Giao); Nguyễn Ngọc Châu (Giáo viên Trường Tiểu học Đông Hòa, Phường Đông Hòa).

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Thí sinh Mã Thành Quang Vũ giành giải Nhì cuộc thi.

Cuộc thi cũng trao 6 Giải Ba, 60 danh hiệu Tác phẩm tiêu biểu và 5 Tác phẩm có sức lan tỏa trên nền tảng trực tuyến.

Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò của việc học tập thường xuyên và học tập suốt đời.

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Các tác phẩm đạt giải Tác phẩm tiêu biểu.

Thông qua hình ảnh gia đình cùng đọc sách, Ban Tổ chức hướng đến việc khuyến khích mỗi gia đình xây dựng môi trường học tập, tự học và chia sẻ tri thức, hình thành thói quen đọc sách trong đời sống hằng ngày.

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Khánh Chi/Sài Gòn Giải Phóng

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