Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" và Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa trên quê hương Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao giải.

Chiều 8/8, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch, Sở VH-TT&DL tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" và Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026.

Lan tỏa cuộc thi "Đại sứ văn hoá đọc"

Phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải, ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh mà còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen đọc, lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" phát biểu.

Năm 2026, chỉ sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của 252 trường học với 155.586 học sinh tham gia. Qua vòng sơ khảo tại các địa phương và trường học, Ban Tổ chức cấp tỉnh đã tiếp nhận 595 bài dự thi (395 bài viết và 200 video clip) để tổ chức vòng chung khảo. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, có sự tìm tòi, sáng tạo, thể hiện những suy nghĩ chân thực, sâu sắc về giá trị của sách cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa văn hóa đọc.

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" thu hút 155.586 học sinh tham gia.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành cho rằng, cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa ngành Văn hóa và ngành Giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phát động, tiếp nhận, quản lý và chấm bài dự thi; đồng thời xây dựng kho dữ liệu số các tác phẩm tiêu biểu nhằm lan tỏa văn hóa đọc, góp phần đưa Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" ngày càng được tổ chức bài bản, hiệu quả hơn.

Tại lễ tổng kết, trao giải, Ban Tổ chức đã trao 69 giải thưởng, gồm 3 giải nhất, 16 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải khuyến khích cho các tác giả.

Ban Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026 trao 3 giải nhất cho các học sinh: Trần Thị Hương Giang (lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải), Trần Lương Gia Long (lớp 11C2, Trường THPT Hương Khê, xã Hương Khê) và Văn Hà Bảo Trân (lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú, xã Thạch Hà).

Ban tổ chức trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các học sinh.

Tiếp tục sáng tạo, gìn giữ di sản dân ca Ví, Giặm

Phát biểu bế mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026, ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan đánh giá, sau 4 ngày tổ chức, liên hoan thu hút hơn 700 nghệ nhân, diễn viên đến từ 27 xã, phường tham gia, mang đến nhiều chương trình được dàn dựng công phu, bám sát thể lệ, chủ đề và đặc trưng của dân ca Ví, Giặm. Nhiều tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao, sáng tạo trong diễn xướng, đối đáp, phản ánh sinh động đời sống, nghề nghiệp và bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026 phát biểu.

Ban Tổ chức ghi nhận sự xuất hiện của nhiều hạt nhân trẻ triển vọng, góp phần tạo sức sống mới cho phong trào dân ca Ví, Giặm. Công tác dàn dựng, trang phục, đạo cụ và việc ứng dụng trình chiếu màn hình LED ở nhiều đơn vị đã tạo hiệu quả tích cực, nâng cao chất lượng nghệ thuật của các chương trình.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương khẳng định, thành công của liên hoan là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự vào cuộc tích cực của các địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, niềm đam mê của đội ngũ nghệ nhân, diễn viên. Đồng thời, mong muốn các câu lạc bộ, nghệ nhân tiếp tục đưa lời ca, tiếng hát đến với Nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Ban Tổ chức trao 3 giải nhì cho 3 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm các xã: Thạch Lạc, Tùng Lộc và Tiên Điền.

Giải ba thuộc về 3 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm các xã: Nghi Xuân, Đồng Tiến và Kỳ Văn.

Ban Tổ chức trao 6 giải khuyến khích cho 6 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm các xã: Sơn Tiến, Kỳ Khang, Sơn Kim 1, Thạch Hà, Lộc Hà và Trường Lưu.

Ban Tổ chức trao các giải thưởng phụ tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và hoa cho 15 giải tiết mục xuất sắc tại Liên hoan.