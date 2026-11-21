Khác với hình ảnh sôi nổi trên sân đấu, Parris Todd dành những buổi sáng cho các hoạt động tĩnh lặng như cầu nguyện và đọc sách. Ảnh: @itsparristodd.

Parris Todd không xem đọc sách là cuộc đua về số lượng. Nữ VĐV người Mỹ duy trì thói quen này mỗi sáng và yêu thích những tác phẩm về đức tin.

Parris Todd (1998), tay vợt pickleball chuyên nghiệp người Mỹ, từng giành ba chức vô địch tại US Open Pickleball Championships 2023 và hai danh hiệu đồng đội tại Major League Pickleball (MLP), hệ thống giải pickleball đồng đội chuyên nghiệp của Mỹ.

Năm nay, cô tiếp tục ghi dấu ấn với ba chức vô địch thuộc hệ thống Professional Pickleball Association (PPA Tour), gồm một danh hiệu đơn nữ và hai danh hiệu đôi nữ.

Sau khi vô địch đơn nữ tại Indoor National Championships hồi tháng 1, Todd thông báo tạm dừng thi đấu nội dung này để tập trung cho đánh đôi. Đầu tháng 11, cô cùng đồng đội Rachel Rohrabacher lọt vào bán kết đôi nữ tại Opendoor Pickleball World Championships.

Bên cạnh thành tích thi đấu, Todd còn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang nữ tính. Thường xuyên xuất hiện trên sân với váy ngắn, trang phục màu pastel và phụ kiện tóc đồng điệu, tay vợt 28 tuổi được nhiều người hâm mộ gọi là “búp bê Barbie” làng pickleball.

Đằng sau hình ảnh năng động trên sân đấu, Todd lại có thói quen bắt đầu mỗi ngày bằng những hoạt động nhẹ nhàng như cầu nguyện và đọc sách.

Trong cuộc phỏng vấn với Pickleball.com hồi tháng 10/2024, Todd cho biết cô luôn dành một khoảng thời gian yên tĩnh vào mỗi buổi sáng để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và các tác phẩm về Cơ Đốc giáo.

“Mỗi sáng, tôi đều có khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình. Tôi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và những cuốn sách Cơ Đốc giáo khác nhau mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Todd không đặt nặng số lượng sách hoàn thành. Cô thường đọc khoảng 1-2 cuốn mỗi tháng bởi thích dành thời gian tìm hiểu kỹ nội dung của từng tác phẩm.

Parris Todd đánh giá cao sách của Lee Strobel, đặc biệt đối với những người muốn tìm hiểu về Chúa Jesus và các vấn đề liên quan đến đức tin. Ảnh: Lee Strobel.

Sách phi hư cấu về Cơ Đốc giáo là thể loại được tay vợt yêu thích, đặc biệt là những tác phẩm bàn về đức tin và các vấn đề tôn giáo.

Trong số những tác giả thường tìm đọc, Todd đặc biệt yêu thích Lee Strobel, nhà văn Cơ Đốc giáo người Mỹ, từng là nhà báo điều tra và biên tập viên pháp lý tại Chicago Tribune, nhật báo có trụ sở tại Chicago (Mỹ).

Trước khi trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo vào năm 1981, Strobel từng theo chủ nghĩa vô thần. Ông dành gần hai năm nghiên cứu các bằng chứng lịch sử và những lập luận liên quan đến Chúa Jesus, trước khi quyết định cải đạo.

Trải nghiệm này trở thành nền tảng cho nhiều tác phẩm của Strobel, trong đó ông sử dụng phương pháp điều tra báo chí, phỏng vấn chuyên gia và phân tích tư liệu để lý giải các câu hỏi về đức tin, khoa học và lịch sử.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The Case for Christ (tạm dịch: Sự thật về Chúa Giê-su), xuất bản năm 1998. Cuốn sách tìm hiểu các bằng chứng liên quan đến cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Jesus thông qua những cuộc phỏng vấn với các học giả và chuyên gia.

Ngoài ra, Strobel còn là tác giả của The Case for Faith (tạm dịch: Bằng chứng cho đức tin), The Case for a Creator (tạm dịch: Bằng chứng cho Đấng Tạo Hóa) và The Case for Heaven (tạm dịch: Bằng chứng cho thiên đàng).

Todd đánh giá cao các tác phẩm của tác giả này, đặc biệt đối với những người tò mò hoặc muốn tìm hiểu về Chúa Jesus. Cô khuyến khích độc giả lựa chọn sách dựa trên chủ đề và những câu hỏi mà bản thân quan tâm.