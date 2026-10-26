Thắp sáng đam mê đọc sách và tinh thần tự học cho thiếu nhi

Phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi cần được coi là một phần thiết yếu trong giáo dục toàn diện, là sự chăm lo lâu dài cho chất lượng con người và tương lai đất nước.

Phần thi của đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS M’ Drắk, xã Cư M'ta. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Nhằm hướng tới Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 23-25/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Đắk Lắk với chủ đề "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy".

Trao giải Nhất hội thi cho đội thi đến từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS M’ Drắk, xã Cư M'ta. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Tham gia hội thi có 358 học sinh đại diện cho 29 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Các em đã tranh tài sôi nổi ở 3 phần thi: Giới thiệu đội hình, Tuyên truyền giới thiệu sách và Thi năng khiếu.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nêu rõ: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân", việc khơi dậy niềm yêu thích đọc sách chính là giúp thiếu nhi sớm có tinh thần tự học, biết khám phá thế giới và từng bước hoàn thiện bản thân.

Trao 2 giải Nhì cho các đội thi đạt giải. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi cần được coi là một phần thiết yếu trong giáo dục toàn diện, là sự chăm lo lâu dài cho chất lượng con người và tương lai đất nước. Hội thi là dịp để các em rèn luyện khả năng cảm thụ, kỹ năng trình bày, sự tự tin và tinh thần hợp tác; đồng thời là cầu nối gắn kết gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo phát triển văn hóa đọc.

Hội thi còn là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 1/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện, phát triển kỹ năng đọc; tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, bồi đắp văn hóa đọc cho thế hệ trẻ. Ban Tổ chức kêu gọi, các bậc phụ huynh dành thời gian đọc cùng con, lắng nghe con kể về cuốn sách yêu thích. Thầy cô giáo khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, chia sẻ cảm nhận và vận dụng điều đã đọc.

Hệ thống thư viện, nhà trường và các cơ quan ban, ngành cần quan tâm xây dựng không gian đọc thân thiện, bổ sung sách phù hợp từng lứa tuổi, đưa sách đến gần hơn với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công diễn phần thi của các đội đạt giải tại Lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Đánh giá tổng kết hội thi, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Giám khảo ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo của các đội dự thi. Đặc biệt, nhiều đội đã có sự đầu tư về hình thức thể hiện, đạo cụ, hình ảnh minh họa, ứng dụng công nghệ vào chương trình thi.

Các em tham gia với tinh thần nghiêm túc, hào hứng, thể hiện phong thái tự tin, hồn nhiên và quyết tâm đạt giải, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn của hội thi. Ở phần thi giới thiệu đội hình, các đội gây ấn tượng mạnh với nhiều hình thức phong phú như: Ca múa, hò vè, hát bài chòi, đánh cồng chiêng và lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách mới về văn hóa đọc, về hệ giá trị gia đình.

Ở phần thi tuyên truyền giới thiệu sách, các em đã thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn tác phẩm, kết hợp tài tình giữa khả năng diễn đạt thuyết phục với việc truyền tải các thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cùng 7 giải Chuyên đề (Tuyên truyền, giới thiệu sách xuất sắc nhất; Năng khiếu hay nhất; Giới thiệu đội hình ấn tượng nhất; Nhân vật bước ra từ trang sách chân thật nhất; Sáng tạo trong tuyên truyền, giới thiệu sách; Vượt đường xa, lan tỏa tri thức; Giới thiệu các tác phẩm của nhà văn địa phương viết về thiếu nhi ấn tượng nhất) cho các tập thể xuất sắc. Đội thi đến từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở HCS M’ Drắk (xã Cư M'ta) đã xuất sắc đoạt giải Nhất hội thi.